Ovatko hiukset talvella kuivat ja sähköiset? Vanha tuttu aine on edelleen ihan ykkönen niiden hoidossa

Hiusöljytrendin aloittanut arganöljy kosteuttaa ja suojaa hiuksia ja sopii kaikille hiustyypeille.

Arganöljy aloitti hiusöljytrendin kovalla rytinällä vajaa vuosikymmen sitten, mutta painui öljybuumin kasvaessa hieman unohduksiin.

Arganöljyä on kutsuttu jopa nestemäiseksi kullaksi: se on pullollaan tyydyttymättömiä rasvahappoja sekä antioksidantteja, kuten E-vitamiinia. Yhdessä nämä kaikki tehoaineet kosteuttavat hiusta ja ehkäisevät veden haihtumista hiuksista sekä suojaavat hiustuppea ja hiuspohjaa.

Käytännössä tämä näkyy kiiltävänä tukkana, joka on joustava, pehmeä ja vahvemman tuntuinen.

Arganöljyä ostaessa hyvää saa harvoin superhalvalla. Arganpuiden siemenistä puristettu öljy kulkee pulloon pitkän ja monivaiheisen prosessin läpi, mikä näkyy yleensä myös hintalapussa, muistuttaa muun muassa Cosmopolitan.

Edullisempiin öljyihin on voitu lisätä keinotekoisia tuoksuja tai niitä on saatettu kuumentaa valmistusprosessin aikana, mikä vähentää arganöljyn hoitotehoja. Laadukas öljy tuoksuu hieman pähkinäiseltä ja se on vaalean kullanruskean väristä. Mitä aiemmin arganöljy tulee vastaan ainesosaluettelon kertovalla inci-listalla, sitä enemmän tuotteessa on sitä itseään.

The Ordinaryn 100% Cold-Pressed Moroccan Argan Oil -öljy on nimensä mukaisesti täyttä öljyä, 9,50 € / 30 ml.­

Moroccanoilin Treatment-hiusöljy on arganöljyjen uranuurtaja, 36,90 € / 125 ml.­

Björn Axénin Argan Oil Smooth Milk Styling Cream -muotoiluvoide silottaa tukkaa ja sisältää lämpösuojan, 19,90 € / 150 ml.­