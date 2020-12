Yksi mekko ei poistu koskaan muodista – pue rento mutta tyylikäs pikkumusta kolmella tavalla arkeen

Mekkoa ei tarvitse välttämättä asustaa koruilla ja muilla yksityiskohdilla – arkisempaan asukokonaisuuteen riittävät suosikkikengät ja -takki.

Klassikkovaatteet toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa. Monikäyttöisten vaatteiden avulla vaatekaappiin saa luotua toimivan perustan.

Kaikkien aikojen klassikoista puhuttaessa nousee kärkisijoille varmasti pikkumusta mekko. Se on ollut jo kauan ajaton hitti, jota saa monissa malleissa ja materiaaleissa. Pikkumustan asema ikiklassikkona on tietenkin sen monikäyttöisyyden ansiota. Kun malli on hillitty, ei se koskaan poistu muodista.

Pikkumustan voi myös yhdistää monenlaiseen tyyliin juhlatilaisuuksista arkisiin asukokonaisuuksiin. Mekkoa ei tarvitse välttämättä asustaa koruilla ja muilla yksityiskohdilla – arkisempaan asukokonaisuuteen riittävät suosikkikengät ja -takki.

Näin luot tyylin.

Beige toppatakki + mustat tikatut nilkkurit = 61,99 €

Pikkumusta sopii erinomaisesti rentoihinkin asuihin esimerkiksi lyhyen toppatakin ja mustien tasapohjaisten nilkkureiden kanssa. Modernia ja tyylikästä!

Ruskea villakangastakki + musta korolliset nilkkurit = 59,94 €

Pikkumusta on tietenkin täydellinen eleganttiin, klassikoista rakennettuun asukokonaisuuteen yhdessä villakangastakin ja mustien korollisten nilkkureiden kanssa.

Ruudullinen bleiseri + beiget nauhanilkkurit = 63,96 €

Myös kuosit ja värit sopivat pikkumustaan ja tuovat juuri sopivaa leikkisyyttä klassikkovaatteeseen. Simppeli musta vaatekin taipuu persoonalliseen tyyliin.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti.