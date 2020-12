Netflix-hitti Emily in Paris opettaa meille muodista yhden tärkeän asian – edes muotilehti Vogue ei tajunnut sitä

Vogue ehdottaa Emilylle seuraavalle tuotantokaudelle uutta garderobia. Miksi muilla olisi oikeus määrittää, miten Emily pukeutuu?

Netflixin supersuosittua Emily in Paris -sarjaa on parjattu siksi, miten kliseisen kuvan se Pariisista ja pariisilaisista antaa. Kritiikki osuu ihan oikeaan – paitsi yhdessä asiassa.

Parasta sarjassa ovat nimittäin ihanan Lily Collinsin esittämän Emilyn asut. Chicagosta työkomennukselle Pariisiin muuttavan nuoren markkinointi-ihmisen jokainen look on kuosien ja värien upeaa ilotulitusta, todellista silmäkarkkia. Emily rakastaa myös minihameita, isoja jakkuja ja korkeita korkoja. Emilyn muuten stailasi Patricia Field, joka loi myös Sinkkuelämää-Carrien legendaarisen tyylin.

Emily käyttää lähes aina hattuja kalastajanhatuista baskereihin.­

Voguen mielestä amerikkalaisen Emilyn asut eivät kuitenkaan ole ollenkaan uskottavia Pariisin kaduille. Voguen mukaan hän on kuin mauton amerikkalainen Pariisissa -Barbie. Kaikkea on liikaa – kuoseja, värejä, kerroksia, asusteita. Ja ne baskerit! Mon Dieu!

Muodin portinvartijoita risoo etenkin Emilyn tapa yhdistellä erilaisia elementtejä valtavaksi sirkukseksi, kun aito pariisitar valitsisi asuunsa vain yhden katseenvangitsijan. Eikä stiletoilla sitä paitsi voi kävellä koko päivää Pariisin metrossa. Värikkäät Chanel-laukut sentään kelpaavat Voguellekin.

Emily rakastaa erilaisia jakkuja Chanel-jakuista rentoihin pusakoihin.­

Toisessa jutussa Vogue toteaa, etteivät nuoret naiset missään pukeudu kuin Emily, ja että hänen kyllä pitäisi työnsä puolestakin tietää, mikä on oikeasti chic. Vogue ehdottaakin Emilylle uudenlaista garderobia sarjan seuraavaa tuotantokautta varten.

Anteeksi vaan Vogue, mutta olette väärässä. Miksi amerikkalaisen pitäisi pukeutua Pariisissa kuin paikalliset? Miksi muilla olisi oikeus määrittää, miten Emilyllä on oikeus pukeutua? Miksi olette muotinormeinenne niin ahdasmielisiä?

Tässä villapaidassa ja keltaisissa kumppareissa erottuu myös ranskalaisesta maalaismaisemasta. Ja hyvä niin!­

Emilyn tyyli alleviivaa hänen pirteää asennettaan, jota ei lannista edes kiusaava pomo pitkine halkioineen. Vaatekaapilla Emily on vieraalla maaperälläkin oman tien kulkija, joka ei edes yritä sopeutua joukkoon. Go girl!

Pelipaita ja pitsipaita, kaikki sopii yhteen.­

Juuri fiktiivisen Emilyn tai vaikkapa muoti-ikoni Iris Apfelin kaltaiset säkenoivät riikinkukot tekevät muodista kiinnostavaa. Se on loputon pelikenttä, jolla voi leikitellä, kokeilla ja ilmaista omaa persoonaa. Seurata trendejä tai pelkkää omaa tyyliä. Ja jos se persoona rakastaa harmaita neulehaalareita, sekin on aivan ok, sanoivat muotiraamatut mitä hyvänsä.