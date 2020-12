Google paljasti, mitä ihonhoidon ainesosia on haettu eniten tänä vuonna – suomalaisten listalla erityisesti kolme ainetta, jotka tehoavat juonteisiin ja kuivuuteen

Ihonhoidon kiinnostavin ainesosalista tulee tässä! Nappaa talteen omat suosikkisi.

Maailman suosituin hakukone sen kertoo: mikä meitä kaikkia oikeasti eniten kiinnostaa?

Google on julkaissut jälleen Suomen suosituimpia hakukohteita henkilöistä puheenaiheisiin ja uutisista resepteihin. Top-listaukset kertovat, mihin asioihin Googlesta haettiin useimmin vastauksia.

Me Naisten kauneustoimitus alkoi pohtia puolestaan ihonhoitoa – mitkä iholle oivalliset ainesosat herättävät tällä hetkellä eniten kysymyksiä?

Brittiläinen kosmetiikkasivusto Cult Beauty on koonnut vuoden 2020 googletetuimpia ihonhoidon tehoaineita listaksi. Ylivoimaisesti haetuimmat aineet ovat C-vitamiini ja retinoli. Loput kahdeksan top 10 -ainesosaa ovat täynnä trendiaineita: risiiniöljy, hyaluronihappo, skvalaani, salisyylihappo, bentsoyyliperoksidi, hamamelis, niasiiniamidi ja keramidit.

Google Trends kertoo, että suomalaisten keskuudessa ihonhoidon aihepiiristä suosituimpien hakujen joukosta viimeisten 12 kuukauden ajalta löytyvät ainesosalistalle hyaluronaani eli hyaluronihappo, probiootit ja retinoli. Hyaluronaani, retinoli ja A-vitamiini näkyvät hauissa myös suurimpien kasvajien listalla.

Kokosimme kiinnostavimmat ainesosat ja niiden hyödyt yhteen.

Hyaluronihappo

Hyaluronaani eli hyaluronihappo on kehosta jo valmiiksi löytyvä molekyyli, joka voi sitoa itseensä jopa tuhatkertaisesti painonsa verran kosteutta. Kosmetiikassa hyaluronihappo auttaa ihon kosteutuksessa – mikä puolestaan silottaa ja täyteläistää kuivaa ihoa ja ihon pintajuonteita.

Retinoli

Retinoli on A-vitamiinijohdannainen ja kenties tehokkain aine, jonka on tieteellisesti todistettu häivyttävän ihon vanhenemisen merkkejä. Retinolia sisältävät tuotteet ovat hyvin yleisiä anti-age-valikoimassa. Retinoli voi ärsyttää ihoa, joten retinolituotteen käyttö kannattaa aloittaa varovasti. Retinoli myös herkistää ihon auringon säteilylle, joten retinolituotteita käyttäessä pitää aina käyttää aurinkovoidetta korkealla suojakertoimella.

A-vitamiini

A-vitamiini on yksi harvoista ihonhoidossa käytettävistä tehoaineista, jonka on tieteellisesti todistettu muun muassa vahvistavan ihon kollageeni- ja elastaanisäikeitä. Käytännössä se näkyy juonteiden tasoittumisena ja ihon pehmenemisenä. Erilaiset A-vitamiinin johdannaiset ehkäisevät ryppyjä, ja niitä käytetään myös aknen hoidossa. Yleisin voiteissa käytetty A-vitamiinin muoto on retinoli. A-vitamiinia sisältävät tuotteet voivat myös häivyttää arpia. Käytössä pitää kuitenkin olla kärsivällinen: ensimmäiset tulokset näkyvät aikaisintaan kolmen kuukauden säännöllisen käytön jälkeen.

Probiootit

Probiootit ovat tuttuja ruokatuotteista ja suoliston hyvinvoinnista, mutta viime vuosina ne ovat nousseet esiin myös toimivana kosmetiikan ainesosana. Probiootit pitävät huolen, että iholle hyödylliset bakteerit voivat hyvin ja iho pysyy terveenä.

C-vitamiini

Askorbiinihappo eli C-vitamiini on yksi harvoista tehoaineista, jotka todistetusti kirkastavat ihon hehkuvaksi. C-vitamiini myös tasoittaa ihon tekstuuria ja auttaa hienojen juonteiden silottamisessa.

Risiiniöljy

Castor Oil, risiiniöljy, on risiinikasvista eristettyä öljyä. Öljy sisältää proteiineja, vitamiineja ja antioksidantteja, ja sitä käytetään muun muassa ripsien ja kulmakarvojen kasvattamiseen.

Skvalaani

Skvalaani lukeutuu yksiin viime aikojen puhutuimpiin trendiainesosiin. Skvalaani on rasvaliukoinen raaka-aine, jota esiintyy luonnollisesti pieniä määriä kehon rasvakerroksessa ja etenkin talissa, kertoo muun muassa netti-ihonhoitoklinikka Skincity. Ihonhoidon raaka-aineena käytetään stabiilia skvalaanimuotoa, jota valmistetaan oliiviöljystä. Skvalaani pehmentää ja kosteuttaa ihoa.

Salisyylihappo

BHA- eli betahydroksihappo eli salisyylihappo on kuoriva happo, jota on usein mukana epäpuhtaan ihon hoitoon tarkoitetuissa tuotteissa. Se sopii sekä rasvaiselle että kuivalle iholle. Salisyylihappo rauhoittaa tulehdusta, puhdistaa ihohuokosia ja tepsii esimerkiksi akneen, laajentuneisiin ihohuokosiin ja mustapäihin. Lisäksi se hoitaa ryppyjä ja auringon aiheuttamia pigmenttimuutoksia ja edesauttaa ihon uusiutumista.

Bentsoyyliperoksidi

Bentsoyyliperoksidia löytyy apteekkivoiteista, jotka on tarkoitettu akneihon hoitoon. Bentsoyyliperoksidi estää aknebakteerin kasvua ja edistää ihon kuoriutumista, kertoo Terveyskirjasto.

Hamamelis eli taikapähkinä

Taikapähkinä eli hamamelis, witch hazel, vaikuttaa ihonhoitotuotteissa esimerkiksi ihohuokosia häivyttävästi ja tulehdusta rauhoittavasti. Se toimii niin ikääntymisen merkkeihin kuin akneiholle, kerrotaan esimerkiksi Prevention-sivuston kauneusjutussa. Hamamelis voi myös laskea turvotusta, ja se poistaa iholta ylimääräistä öljyä.

Niasiiniamidi

Hetken trendikkäimpien tehoaineiden joukkoon kuuluva niasiiniamidi eli B3-vitamiini on ihonhoidon moniottelija. Se estää tulehduksia, kirkastaa ja hoitaa ihoa, tasoittaa ihon sävyä, tasoittaa ihon omaa seebumin eli talin tuotantoa eli hoitaa aknea ja sitoo kosteutta. Se sopii akneihon lisäksi myös kuivalle iholle, ja keramidien tuotantoa tehostavan ominaisuuden takia esimerkiksi rosacean ja ekseemaihon hoitoon.

Keramidit

Keramidit ovat ihossa luonnostaankin esiintyviä rasvoja, jotka ovat erityisen kehuttuja ja tehokkaita kosteuttajia. Keramidit saumaavat ihosolut yhteen ja muodostavat iholle vedenpitävän suojakerroksen, joka pitää kosteuden sisällään. Keramidit sopivat kaikille ihotyypeille, mutta erityisen hyvin ne auttavat ikääntynyttä sekä ärtynyttä tai kutisevan kuivaa ihoa.