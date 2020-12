Testasimme 11 poskipunaa – uusi suosikki löytyi marketista

Testasimme 11 poskipunaa eri hintaluokista. Luonnonkosmetiikan voidepuna herätti kasvot eloon, mutta parhaat pisteet sai tutun merkin perinteinen puuteripuna.

Moni kokemattomampi meikkaaja arastelee poskipunaa, mutta sen käyttö kannattaa: oma meikkini on ehdottomasti valmis vasta, kun poskipuna nostaa poskipäät esiin ja herättää kasvot eloon.

Vuosia eri poskipunia käytettyäni olen päätynyt siihen, että tämä on yksi niistä kosmetiikkatuotteista, joissa hinta ei sano paljoakaan. Halvallakin saa ihan hyvää (ainakin jos tykkää peruspuuterisesta), ja suurimmat hintaerot näkyvät lopulta pakkauksissa. Erilaisia laatuja löytyy joka hintaluokassa.

Tästä testistä löydät sopivan poskipunan, olit sitten arka poskipunan käyttäjä tai kunnon meikkifiilistelijä.

Artdeco Bronzing Blush, 34 € / 10 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kaksiosainen päivettävä poskipuna. Kevyt ja pitkäkestoinen. Lisää kasvoille terveen värin, levittyy pehmeästi ja sisältää hohtoa.

Kokemus: Kaunis ja kevyt arkipuna, jolla ei edes yrittämällä saa aikaan liian räikeää jälkeä. Rasiassa on kaksi eri sävyä, joita voi käyttää yhdessä tai erikseen. Pigmenttiä on hyvin hillitysti, mutta sen ja aavistuksenomaisen kimalteen ansiosta tällä saa todella kaunista jälkeä luonnolliseen lookiin. Lopputulos on raikas ja luonnollisesti hehkuva, barely there. Neliskulmaisessa rasiassa on hyvänkokoinen peili.

Isadora Perfect Blush, 15,90 € / 4,5 g

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Uudistunut kevyt ja samettisen puuterimainen poskipuna, joka levittyy tasaisesti ja on kerrostettavissa. Antaa kasvoille silkkisen, kevyen värin. Monipuolinen valikoima matta-, satiini- ja helmiäissävyjä. Pitkäkestoinen väri säilyy kasvoilla kauniisti koko päivän. Hajusteeton.

Kokemus: Nätti puna, jossa on omaan makuuni juuri sopivasti hohtoa: se tulee esiin tyylikkäästi sopivassa valossa, mutta naama ei loista diskopallona pimeässä. Pigmenttiä irtoaa oikein hyvin, ja tämä näyttäisi varmasti hyvältä myös kuvissa – halutessaan saa kyllä vedettyä huomion upeisiin poskipäihin. Kompakti rasia tuntuu laadukkaalta ja mukana on peili. Puna täyttänee vaativammatkin tarpeet, löytyy marketista ja on oikea löytö tähän hintaan. 5/5

Benefit Galifornia Powder Blush, 36 € / 5 g

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kirkas vaaleanpunainen yhdistyy kimaltavaan kultaan. Aurinkoinen hehku, joka sopii kaikille ihonsävyille. Pehmeä, helposti häivytettävä koostumus. Tunnustuoksu vaaleanpunaisen greipin ja vaniljan nuoteista. Mukana pyöreä poskipunasivellin ja peili.

Kokemus: Nyt on säihkettä rasiassa! Testin shimmerisin tuote. Hyvää, pehmeää laatua, ja pigmenttiäkin on juuri sopivasti, mutta suuri plussa lähtee myös rasiasta: kun puna on rasian pohjalla korkeiden reunojen suojassa, voi sutia pyöräyttää tässä mukavan siististi ilman sotkuja. Rasia on jämäkkää pahvia, mukana on peili ja itse puna myös tuoksuu tyttömäisesti. Tässä riittää elämystä, sopisi vaikka lahjaksi nuorekkaalle meikki-intoilijalle.

Max Factor Miracle Sheer Gel Blush Stick, 13,90 € / 8 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Poskipunapuikolla tuot luonnollisen punan ihollesi. Nopeasti ja helposti levitettävä ja kerrostettava tuote, joka kulkee mukana. Eri sävyjä.

Kokemus: Puikkoon pakattu tuote, jolla saa nopeasti ja helposti luonnollista punaa poskipäälle. Näyttää puikossa tujakan väriseltä, mutta antaa pigmenttiä hyvin luonnollisesti, ja lopputulos on kauniin läpikuultava. Kiinnostava, kiinteän geelimäinen vaihtoehto luonnolliseen ja kuulaaseen lookiin.

Oriflame The One Face Styler Blush, 18 € / 6 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Aurinko-, korostus-, poskipuna- ja muotoiluväripuikkosarjaan kuuluva voidemainen poskipuna. Häivyttyy helposti ja virheettömästi. Sisältää skvalaania ja E-vitamiinia, jotka kosteuttavat ihoa.

Kokemus: Max Factorin geelipuikkoa puuterisempi meikkipuikko, joka on kelpo tuttavuus puikkopunan ystävälle. Helppo häivyttää sormenpäillä. Nätti lopputulos ja helppo käyttää, vaikka kärjen muotoilu ensin vähän kummastuttaakin.

BareMinerals Bounce & Blur Blush, 47 € / 5,9 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Mineraalimeikkimerkin kevyt poskipuna voidemaisen ja jauhemaisen koostumuksen yhdistelmällä. Pehmeät värit. Häivyttää ihon pieniä värivirheitä. Helppo ja nopea levittää joko sormin, siveltimellä tai meikkisienellä. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: Runsaasti pigmenttiä ja säihkettä. Rasiassa näyttää melkein liiankin glitteriseltä omaan makuun, mutta iholla hohtaa tyylikkäästi: valo osuu tähän kauniisti, ja puna nostaa poskipäät esiin ja saa kasvot eloon. Näyttäisi varmasti hyvältä myös kuvissa. Laadukkaan samettisen oloinen koostumus. Ei ehkä poskipunakammoisen ensimmäinen harjoittelupuna vaan meikkaajalle, joka tietää mitä tekee. Ei peiliä. 4/5

Nyx Professional Makeup Sweet Cheeks Creamy Powder Blush Matte, 9,40 € / 5 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Antaa kasvoille upean runsaspigmenttisen ja mattapintaisen punan. Sametinpehmeä koostumus levittyy helposti. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: Nimensä mukaisesti matta puna. Pigmenttiä lähtee tarpeeksi muttei liikaa, hintaansa laadukkaamman oloinen koostumus. Sopivassa valossa näen kyllä aavistuksen hohtoa tässäkin, vaikka nimi väittää muuta. Edullinen, toimiva peruspuna, joka hoitaa hommansa suurempia kikkailematta. Sopii myös aloittelijalle niin laatunsa kuin hintansa puolesta. Hyvä esimerkki tuotteesta, jossa halvempi hinta näkyy lähinnä pakkauksessa: mukana ei ole peiliä, ja muovinen pakkaus on hyvin yksinkertainen eikä kovin kestävän oloinen.

Wet n Wild Color Icon Blush, 6,90 € / 6 g

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Imartelee poskipäitä tuomalla valoa ja lämpöä kasvoille. Kevyt koostumus, samettinen levittää. Ihanteellinen yhdistelmä läpikuultavaa hehkua ja peittävää sävyä. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: Hyvin tavallinen, edullinen, puuterinen peruspuna. Pigmenttiä kyllä lähtee, joten pigmenttistä ja edullista punaa etsivän kannattaa testata tämä. Tässäkin edullinen hinta näkyy ennen kaikkea huteran oloisessa rasiassa, jossa ei ole peiliäkään. Tässä ei ole periaatteessa mitään vikaa, mutta ei myöskään mitään, mistä innostuisin.

Lily Lolo Pressed Blush, 13,90 € / 4 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Mineraalimeikkimerkin runsaspigmenttinen, helposti levittyvä ja hellävarainen poskipuna, joka pysyy paikoillaan koko päivän. Sisältää arganiaöljyä ja granaattiomenansiemenöljyä. Tuoksuton ja talkiton. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: Tässä on yksi testin toimivimmista pakkauksista. Kompakti rasia tuntuu kaikin puolin laadukkaalta ja mukana on hyvä peili. Puna sopii hänelle, joka pelkää pigmenttiä, sillä kovin helposti sitä ei tällä saa liikaa kasvoilleen. Vähän kerrostamalla väriä löytyy kyllä. Melko mattainen ja puuterinen puna, jossa näkee vain sopivassa valossa aivan aavistuksen hohtoakin. Innostun enemmän pakkauksesta kuin itse tuotteesta.

Jane Iredale PurePressed Blush, 33,95 € / 3,7 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Heleän kaunis poskipuna antaa ehostukselle viimeisen silauksen. Sopii myös luomiväriksi herkillekin luomille. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: Jotenkin ihastuttavan vanhanaikaisella tavalla kaunis rasia, jolle lähtee kiitos myös pienestä koosta: tämä ei vie turhaan tilaa meikkipussissa. Mukana on peili. Puna on hyvin perinteinen puuterinen mattapuna. Pigmenttiä on sopivasti peruskäyttäjälle, ei mitenkään liikaa eikä liian vähän, ja puna hoitaa hommansa. Ei kuitenkaan erityisesti erotu joukosta.

Ere Perez Carrot Colour Pot, 27 € / 6,5 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Australialaisen luonnonkosmetiikkasarjan voidemaista poskipunaa voi käyttää poskille ja huulille. Kevyen mattainen lopputulos ja erinomainen pysyvyys. Sisältää antioksidanttipitoista porkkanaa, joka kosteuttaa ja pehmittää ihoa. Luonnollisen väri poskille ja huulille. Kannessa peili. Saatavilla useita eri sävyjä.

Kokemus: En ole ollut voidemaisten punien ystävä, mutta tämä kyllä jotenkin ihastutti! Sormethan tässä suttaantuvat, mutta jälki on kaunista. Tällä saa helposti aikaan todella kauniin ja luonnollisen kuultavan lopputuloksen, mutta halutessaan näyttävämpääkin. Häivyttyy hyvin, joten vaikka tätä tuuppaisi vahingossa kasvoille liikaa, tilanteen pystyy korjaamaan helpommin kuin puuterisen punan kanssa. Kokematon voidemaisen poskipunan käyttäjä sai tällä heti ensikokeilulla nätin lopputuloksen muutamassa sekunnissa. Suosittelen kokeilemaan, myös poskipunakammoisia ja niitä, jotka eivät tykkää pakata kasvoilleen puuterikerroksia! Kasvot heräsivät eloon.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Jenni Id. Juttu: Jenni Id, Vivi Norokorpi.

