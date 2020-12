Tervetuloa takaisin arkiasuihin, lappuhaalarit – kolme tapaa pukea vanha vaatekappale nykytyylin mukaan

Vieläkö tarvitset vakuutteluja? Lappuhaalari on loistovaate ympäri vuoden.

Klassikkovaatteet toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa.

Parhaita ovat vaatekappaleet, joita voi hyödyntää vuoden ympäri oikein asustamalla. Esimerkiksi mustassa lappuhaalarissa on klassikkoainesta.

Sen voi pukea kesällä sandaalien kaveriksi, mutta yhtä lailla vaate taipuu talvipukeutumiseen. Kun haalarin alle vetäisee sukkahousut ja lämpimän neuleen ja pukee jalkaan nilkkurit, muuntuu vaate täydellisesti pakkassäähänkin.

Musta haalari on yhtä aikaa rento ja tyylikäs vaatekappale, joka sopii niin silkkipaidan kuin suosikkineuleen kaveriksi. Oikeilla asusteilla haalari on monikäyttöinen vaatekappale, jossa on juuri sopiva ripaus leikkisyyttä.

Röyhelöneule + maiharinilkkurit = 46,94 €

Haalarin ei tarvitse olla aina haalari – sen päälle voi vetää myös neuleen ja käyttää haalaria housuina.

Paitapusero + korkeat nilkkurit = 49,98 €

Rento haalari sopii hienostuneeseenkin lookiin paitapuseron ja korkeiden nilkkureiden kanssa.

Pooloneule + muhkeat lenkkarit = 49,90 €

Musta haalari, vaaleansininen pooloneule ja paksupohjaiset lenkkarit muodostavat raikkaan ja trendikkään asun arkipäiviin.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti.