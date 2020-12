Tyyliguru listaa 6 naista, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi Linnan juhlien pukeutumiseen – 19 juhlalookia vuosien varrelta

Muistatko vielä nämä puvut?

Jos muotitoimittajana ja Linnan juhlien tyylikommentaattorinakin tunnetun Sami Sykön pitäisi nimetä yksi esikuvallinen pukeutuja itsenäisyyspäivän vastaanotolta, hän on Jaana Pelkonen.

– Kokonaisuus on aina ollut sekä yllätyksellinen että loppuun asti viimeistelty ja harkittu. Pelkosen kampaus, ehostus, korut – kaikki on todella eleganttia.

Pelkosella nähdyt korut ovat Sykön mukaan olleet usein veistoksellisia. Kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok) Linnassa vuonna 2018.­

Linnaan sopii näyttävyys. Jaana Pelkonen on tuonut Linnaan mukanaan upeat korut.

– Korujen tyyli, koko ja käyttö on tuollaisissa tilaisuuksissa tärkeää. Pelkosellahan on tv-esiintyjätaustaa, joten on aivan selvää, että hän ymmärtää puvun voiman ja merkityksen. Ja tietää myös, mikä hänelle sopii ja millaiset värit tv:ssä toimivat.

Jaana Pelkonen vuonna 2019.­

Jaana Pelkonen vuonna 2017.­

Pelkonen ja puoliso Niko Aho vuonna 2016.­

Pelkonen ja Aho vuonna 2014.­

Sykön mukaan hyvä tyyli voi syntyä seuraamalla esimerkiksi ulkomaisten punaisten maton gaalojen pukeutumista ja tyylivalintoja – ja harjoittelemalla.

– Ylipäätään pukeutuminen on yrittämistä ja erehtymistä meillä kaikilla. Siinä kehittyminen vaatii harjoittelua, kuten missä tahansa taidossa. Tyyli jalostuu, kun sitä hioo.

Toinen hyvän linnanjuhlatyylin esikuva on Maria Melin.

– Jos Melinillä oli näyttävä puku, kampaus oli yksinkertaisempi. Jos puku oli yksinkertainen, kampaus oli näyttävämpi. Pukeutumisessa on aina kyse mittasuhteista, väreistä ja volyymeista.

Maria Melin ruususomisteisessa puvussaan itsenäisyyspäivänä vuonna 1980.­

Suunnannäyttäjien joukkoon Sykkö nostaa myös Leena Harkimon ja Marjatta Sarpanevan (o.s. Svennevig). Myös presidentti Tarja Halonen oli presidenttiaikanaan omalla tavallaan hieno pukeutuja.

– Ja tietysti Kike Elomaa! Hänhän on tasaisen varma ilahduttaja, jonka puvut ovat aina olleet hienoja.

Leena Harkimo Linnassa vuonna 2002.­

Leena Harkimo Linnassa vuonna 2004.­

Leena Harkimo ja Timo Kousa vuonna 2010.­

Leena Harkimo ja Timo Kousa vuonna 2011.­

Kansanedustaja Kike Elomaa (ps) Linnassa vuonna 2019.­

Kike Elomaa vuonna 2014.­

Marjatta Svennevig ja Timo Sarpaneva tanssivat Linnan itsenäisyysvastaanotolla vuonna 1977.­

Marjatta Svennevig ja Timo Sarpaneva Linnan itsenäisyysvastaanotolla 1984.­

Marjatta Svennevig ja Timo Sarpaneva Linnassa vuonna 1993.­

Presidentti Tarja Halonen itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 2003. Kuvassa myös presidenttipari Tellervo ja Mauno Koivisto sekä puoliso Pentti Arajärvi.­

Pukujen lisäksi Sykkö kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, johon kuuluvat myös meikki ja kampaus. Tyylikkäinkin iltapuku himmenee, jos hiukset tai meikki on jätetty toissijaisiksi – tai ne ovat arkisia.

– Joskus hämmästelen sitä, että on todella upea puku, mutta meikkiä ja kampausta ei ole harkittu.

Kampauksella ja meikillä saa viilattua tyylin viimeistellyksi.

Sykkö nostaa esiin kolme vuosien aikana mieleen jäänyttä lookia, joissa kampaus teki puvulle kunniaa.

– Maria Ylipää, Laura Birn ja Jenni Vartiainen, hän luettelee.

Laulaja Jenni Vartiainen Linnan juhlissa 2011.­

Näyttelijä Laura Birn Linnassa vuonna 2012.­