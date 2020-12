Kymmenessä vuodessa Linnan juhlissa on tapahtunut iso muutos – tyyliguru Sami Sykkö listaa kolme asiaa, joita lookeissa ei enää nähdä

Joka vuosi on menty tyylikkäämpään suuntaan, sanoo muotiasiantuntija. Osa Linnan juhlien suosikkityyleistä on tipahtanut vuosien varrella pois, ja 2010-luku toi mukanaan uuden suunnan.

Linnan juhlien tyylejä vuosi toisensa perään tiukasti seurannut muotitoimittaja, nykyisin myös Fashion Finlandin päätoimittaja Sami Sykkö tietää, kuinka tyylit ovat vaihdelleet ajan ja muodin mukaan.

– Viimeisten vuosien aikana tyylivalintojen vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys on kasvanut jatkuvasti. Vanhoja pukuja ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä uusia pukuja on näkynyt yhä enemmän.

Myös esimerkiksi oman ammattikunnan esille tuominen tai oman yrityksen brändääminen puvussa ovat viime vuosikymmenen trendejä. Myös kannanotot puvuilla ovat lisääntyneet.

– Kannanottopukuja joskus hämmästelen ja mietin, onko Linna niille oikea paikka. Jos sen tekee tyylikkäästi ja puku on muuten onnistunut, silloin se voi olla hyväkin.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo edusti Linnassa viime vuonna puvussa, joka oli tehty suomalaisen Infinited Fiber Companyn kehittämästä, tekstiilijätteestä valmistetusta kierrätyskuidusta.­

Esimerkiksi Kokoomuksen kansanedustajana Linnaan saapunut Jaana Pelkonen uusiokäytti kirkkaankeltaista iltapukuaan vuonna 2018. Ranskalainen luomus oli ollut Pelkosen päällä aiemminkin, mutta pääsi ensi kertaa itsenäisyyspäivän vastaanotolle.­

Satokausikalenterin perustajiin kuuluva Laura Karjula kiinnitti puvullaan huomiota ihmisten ruokahävikkiin vuonna 2018. Puku oli värjätty punakaalilla ja valmistettu käsin kasvivärjätystä silkistä sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista.­

Huivit, värilliset hiussuortuvat ja turkikset ovat kadonneet

Kuten muussakin muodissa, myös Linnan juhlien pukeutumisessa näkyvät Sykön mukaan trendien muutokset.

– Aina ihmiset ovat pistäneet parastaan päälle, ja puvuissa on aina näkynyt ajan henki. Yhtenä vuonna on samettia, toisena vuonna jotain muuta. Mielestäni joka vuosi on menty tyylikkäämpään suuntaan.

Yksittäisiä tyyli-ilmiöitä tai trendejä Sykkö ei välitä muistella, mutta muutaman kadotetun, menneiltä vuosilta tutun yksityiskohdan hän nostaa esiin.

– Yhteen aikaan oli todella yleistä, että naisilla oli värjätty, esimerkiksi punainen, hiussuortuva edessä. Sitä ei enää näe.

Myös pari yleistä asustetta on jäänyt pois juhlatyyleistä.

– Pashminahuivia näkee enää todella vähän, ja siitä olen iloinen. Myös turkikset ovat jääneet Linnan juhlista melkein kokonaan pois. Ennen niitä oli paljon puuhkina ja keeppeinä.

Turkisasusteet ovat kuuluneet pitkään linnanjuhlatyyleihin, mutta viime vuosina ne ovat loistaneet yhä vahvemmin poissaolollaan. Tuolloisen Kokoomuksen kansanedustajan Susanna Kosken turkiskoru kohahdutti vuonna 2017.­

Pukeutuvatko miehet samalla tavalla seuraavatkin sata vuotta?

Myös miesten tyyleissä on tapahtunut selkeä muutos.

– Miesten pukeutuminen on muuttunut rohkeampaan suuntaan. Esimerkiksi Cheekin asuvalinnan jälkeen moni mies on uskaltanut pukeutua hieman jännittävämmin ja venyttää pukuetikettiä. Tämä on miesten pukeutumisen kannalta ehdottomasti hyvä asia.

Artistinimellä Cheek tunnettu Jare Tiihonen asteli Linnaan vuonna 2012 Louis Vuittonin puvussa.­

Sykön mukaan on miesten itsensä käsissä, pukeudutaanko seuraavatkin sata vuotta mustiin takkeihin ja housuihin.

– Vai saammeko me vähän laajemman kirjon pukuihin? Naisilla on niin paljon mahdollisuuksia, että olisi kiva, jos miehetkin saisivat vähän joustavamman pukuetiketin.