Testissä kirkastavat kasvonaamiot: yksi tuote toi kasvoille heleyttä moneksi päiväksi, suomalainen merkki vei voiton

Lumene Valo Nordic-C Brightening Gel Mask, 26,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kirkastava geelinaamio kuorii ihoa lakan viinietikkauutteen AHA-happojen avulla. Virkistää välittömästi väsyneen ja samean näköisen ihon. Sisältää ihoa kirkastavaa, runsaasti C-vitamiinia sisältävää pohjoista lakkaa, ihoa helliviä pohjoisen kehäkukan terälehtiä sekä kosteuttavaa pohjoista lähdevettä. Jättää ihon luonnollisen raikkaan ja heleän näköiseksi.

Kokemus: Oranssin naamion koostumus on iloinen yllätys: tuntuu kuin olisi tullut pikkaisen parempaan aamiaispöytään. Hyytelömäinen naamio tuoksuu ja näyttää ihan appelsiinimarmeladilta! Purkin kyljessä muistutellaan, että tuotetta ei tule käyttää auringossa olemisen aikana. Täydellinen talvituote siis! Lopputulos: kirkkaat ja freesit kasvot, parempi mieli.

Nuxe Insta-Masque Detoxifying + Glow Mask, 24 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Syväpuhdistava ja heleyttävä naamio. Sisältää ihoa rauhoittavaa ja pehmittävää ruusun kukkaisvettä, epäpuhtauksia vähentävää ja ihoa raikastavaa hiiltä sekä ihoa hellävaraisesti kuorivaa 100 % luonnollista alkuperää olevaa piioksidia. Tuloksena raikas, hehkuva ja puhdas iho.

Kokemus: Vaikutusaika vain kaksi minuuttia. Purkin kyljessä lukee helpottava lupaus levottomalle kosmetiikankäyttäjälle. Pidempään tämä tuote ei käyttäjältään vie. Kun avaan purkin, musta koostumus yllättää. Naamion käyttö on helppoa, kasvot näyttävät monta päivää käytön jälkeen huomattavasti kirkkaammilta kuin tavallisesti. Otsaa kuitenkin kutittaa. Sattumaa vai ei?

Lierac Lumilogie Even-Tone Brightening Mask, 30 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ihon sävyä kirkastava, entsymaattisesti ihoa kuoriva naamio. Vaalentaa pigmenttimuutoksia ja kirkastaa ihon sävyä heksyyli-R:n, hietamerinarsissin ja heinäratamouutteen avulla. Papaiini toimii entsymaattisesti kuorivana ainesosana. Naamion valkoinen tee lupaa vähentää melaniinin liikatuotantoa. Hetkessä kirkas ja tasaisen värinen iho.

Kokemus: Kasvot näyttävät nuutuneilta kiireisen viikonlopun jäljiltä. Kätevän kokoinen purkki on näppärä käyttää. Kymmenen minuuttia, ja homma on hoidettu. Apteekeissa myytävän sarjan naamiovoide on miellyttävän tuntuinen ja lopputulos hyvä. Kasvot kiittävät. Ehdottomasti jatkoon!

Frank Body Glow Mask, 23,95 € / 80 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkamerkin kofeiinipitoinen kosteuttava naamio, joka laskee turvotusta, kirkastaa ihoa, tuo kimmoisuutta ja antaa hehkua. Sopii meikin alle, myöhäisiin iltoihin ja sen jälkeisiin aamuihin. Sisältää muun muassa kahvinsiemenöljyä, kaakao- ja sheavoita, gojimarjauutetta sekä karpalon- ja vadelmansiemenöljyä.

Kokemus: Tuote lupaa tuloksia jo 5 minuutissa. Voide on helppo levittää, mutta naamiossa on yksi ongelma. Sheavoita sisältävä maski tuoksuu voimakkaasti. Vaikka pesen tuotteen pois, johonkin jää vielä leijumaan tunkkainen tuoksu. Lopputuloksena on kuitenkin kirkastuneet kasvot.

Physicians Formula Organic Wear Lifting & Glowing Mask, 19,50 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Esimerkiksi K-Citymarketeissa myydyn merkin luomuraaka-aineisiin pohjautuva geelinaamio on kehitetty tuomaan hehkua, kiinteyttämään, nostamaan ja piristämään ihoa. Luonnon mesiangervo poistaa ihokertymät, ja luomumankettiöljy ja luomu aloe vera kirkastavat samean ihon välittömästi kirkkaaksi ja hehkuvaksi.

Kokemus: Olen kosmetiikan käyttäjänä tarkka: jos purkki vaikuttaa liian tylsältä ja kliiniseltä, ohitan sen. Toisaalta myös överin makeat jutut vaikuttavat epäammattimaisilta. Tämä purkki ei houkuta ulkonäkönsä puolesta. Sisällä odottaa kuitenkin hedelmäkiisseliltä näyttävä naamio – pientä luksusta! Tuoksu ei tosin liioin houkuttele. Plussaa siitä, että herkkä ihoni ei ala punoittaa, kuten tavallisesti.

Glamglow Berryglow Probiotic Recovery Mask, 49,90 € / 75 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Voidemainen, ravinnepitoinen ja kosteuttava naamio. Hoitaa ja heleyttää ihoa. Hyaluronihappo ja jojobaöljy kosteuttavat ja tasoittavat, probiootit tasapainottavat ihon mikrobiomia ja antioksidanttipitoinen superfood-marjojen sekoitus, punajuuri ja hibiskus ravitsevat ihoa. Iho tuntuu vahvistuneelta ja saa hehkua. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Pinkki purkki herättää jostain syystä epäilyksiä. Joudun myös tihrustamaan käyttöohjeita tarkkaan, sillä purkissa olevat käyttöohjeet ovat todella pienellä. Naamio ei kuitenkaan tuoksu ällön makealta, kuten purkin ulkomuoto antaa ymmärtää. Tuoksu on huomaamaton. Naamio on helppo levittää, sillä koostumus on löysä. Naamion poistamisen jälkeen iho punoittaa vähän, mutta seuraavana aamuna peilistä katsoo freesi nainen. Ylitti odotukset!

Budgie Glowrious Glow Face Mask, 17,90 € / 65 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Silkinpehmeä kasvonaamio, jonka sisältämä posliinisavi poistaa epäpuhtaudet ja ylimääräisen rasvan sekä avaa ja puhdistaa ihohuokoset. Viikoittain ihon virkistämiseen ja kirkastamiseen. Vegaaninen. Valmistettu Koreassa.

Kokemus: Aiemmin hiustuotteistaan tunnetun merkin ihonhoitopurkki näyttää vaatimattomalta, ja tuotteen tuoksukin on vaatimaton. Naamiota on kuitenkin helppo käyttää. Perus vaivaton, ihan hyvin toimiva tuote.

Beauty Garden Kurpitsanaamio, 27 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkamerkin ihoa kirkastava kurpitsanaamio. Kermainen kasvonaamio kasvojen tehokosteutukseen ja ihon värin parantamiseen ja heleyttämiseen. Palauttaa iholle kuulaan ja terveen pinnan. Sisältää kurpitsamehua, joka sisältää runsaasti beetakaroteenia ja B-, C-, D-, E- ja B3-vitamiinia. Soveltuu käytettäväksi myös tehokosteuttavana yövoiteena. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Levitän maskin illalla kasvoille. Väsyttää, ja olen istunut koko päivän ruudun edessä. Kurpitsavoide on miellyttävän tuntuinen levittää. Tätähän tekisi mieli maistaa! Tuoksu on hento, tuskin huomattava. Paksua naamiota on vaikea saada pois iholta, mutta kasvot näyttävät heti kirkkaammilta. Herkälle iholle jää hetkeksi pieni punoitus.

BTB13 Pro-Age Vitamin Mask, 48 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suomalaisen ihonhoitomerkin runsasvitamiininen naamio heleyttää ja kirkastaa ihoa ja tasoittaa ihon värieroa jo yhden käyttökerran jälkeen. Suuri antioksidanttipitoisuus. Naamio sisältää iholle tärkeitä E- ja A-vitamiineja. Koentsyymi Q10 ja BTB13-yhdiste kiinteyttävät ihoa. Voi käyttää myös yönaamiona yövoiteen tapaan.

Kokemus: Olen laiska kauneudenhoitaja, joten pakkauksen ohje ilahduttaa. Tuotteen voi jättää iholle 15 minuutiksi tai vaikka koko yöksi. Valitsen jälkimmäisen. Tämä ei ole perinteinen naamio, vaan ohut koostumus muistuttaa enemmän voidetta. Vaikka nukun huonosti, kasvot ovat aamulla virkeän näköiset. Helppoa ja toimivaa! Plussat myös pakkaukselle, joka henkii luksusta.

Obagi Medical Professional-C Microdermabrasion Polish Mask, 81 € / 80 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Skincityn myymä 2-in-1 kuorintanaamio, joka sisältää tehokkaan 30 % pitoisuuden C-vitamiinia sekä eteerisiä öljyjä, jotka tekevät ihosta tasaisemman ja kirkkaamman ja heleän.

Kokemus: Takana on aktiivinen päivä, silmäpussit kielivät nestehukasta. Levitän seuraavana aamuna väsyneelle iholle naamion. Voide on paksua kovaa massaa, joten sitä on hieman vaikea ottaa purkista. Tuoksu on kuitenkin kiva, hedelmäinen. Odotan 15 minuuttia ja poistan naamion kasvoilta. Se on vähän vaikeaa, en ole varma saanko kaikkea pois. Lopputulos on kuitenkin hyvä: peilistä katsovat levänneemmän näköiset kasvot. Tuotteen käytön vaikeus kuitenkin laskee pisteitä.

