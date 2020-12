Suomalaiset naiset kertovat, millaista häpeää rinnat aiheuttavat – ”Sääli, että nykymaailma on mennyt tämmöiseksi”

Jokaisella naisella on jonkinlainen mielipide rinnoistaan. Tässä jutussa joukko naisia kertoo omansa.

Häpeättekö rintojanne? kysyy vierailija Vauva.fi-keskustelupalstalla ja kertoo omasta häpeänkokemuksestaan.

– Minä häpeän. En pysty näiden takia seurustelemaan. Nuori nainen ja tissit ovat pötkylän muotoiset, löysät, nännit jäätävän isot ja pulleat ja kaiken lisäksi rintani ovat karvaiset! Siis rinnoissa kasvaa paljon tummia karvoja. Häpeän ja vihaan näitä niin paljon!

Ilta-Sanomissa kesällä 2019 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan rinnat olivat nuorten naisten eniten tyytymättömyyttä aiheuttava ruumiinosa heti kolmantena vatsan ja yleisesti liikakilojen jälkeen.

Moni vastaajista kertoi tuolloin juuri rintojen aiheuttavan murhetta. Nuorten naisten joukosta lähes joka kymmenes, yhdeksän prosenttia, ilmoitti olevansa ulkonäössään tyytymättömin rintoihinsa. Kaikenikäisten vastanneiden naisten kesken vastaava luku pieneni vain prosenttiyksiköllä.

– Pidän yleensä vaatteita, jotka peittävät rinnat suurimmalta osin. En mielellään ole alasti edes aviomieheni edessä, vaikka hän jaksaa kehua ja yrittää saada oloni paremmaksi kehostani, kertoi esimerkiksi 27-vuotias vastaaja.

”Kauhistuttaa ajatuskin, että täytyisi ottaa paita pois”

Myös keskustelupalstalla puhutaan rintojen aiheuttamasta häpeästä.

– Häpeän jonkin verran, en itse pidä niistä kokonaisuudessaan. Pienuus ei haittaa, koska se tekee niistä terhakat ja kiinteät, mutta nuo puolikkaan pingispallon kokoiset nännipihat... Onneksi ne sentään kylmässä ja kiihottuneena vetäytyvät. Ja onneksi mieheni on ihana ja aina kehuu ja pitää niitä hyvänä, sanoo yksi keskustelijoista.

– Häpeän. Itselläni sellaiset rumat, sämpylän muotoiset ”lihavat tissit”. Yököttävät. En kehtaa seurustella näiden rumilusten vuoksi. Kauhistuttaa ajatuskin, että täytyisi ottaa paita pois jonkun miehen edessä, kirjoittaa toinen.

– Kyllä. Ryppyiset ja täynnä raskausarpia, yläosasta ihan tyhjät ja muutenkin pienet, tummia ja vaaleita karvoja, tukkeutuneita ihohuokosia. Kierron loppuvaiheessa ihan siedettävät, kun ovat niin turvoksissa, mutta muina aikoina aika jäätävät lerput, kertoo kolmas.

– Joo, kauniit vaatteiden alla ja kerää huomion mutta paljaana roikkuvat, tosin ei arpia eikä karvoja mutta aika ohut iho eli suonet kuultaa. Jos ei miehet aina hiplais niitä rintsikoita auki vaan saisi olla liiveissä, olisi varmempi olo rakastelussa, kirjoittaa eräs.

”Kuka määrittelee, millaiset ovat nätit tissit?”

Eräs kysyy, kuka määrittelee rintojen kauneuden.

– Minusta on kamalaa, miten paljon ihmiset kärsivät rinnoistaan. Sääli, että nykymaailma on mennyt tämmöiseksi, että naiselta vaaditaan täydellisyyttä, tai ainakin naiset tuntevat asian olevan näin. Kuka määrittelee, millaiset ovat nätit tissit?

Kommenteissa haaveillaan esimerkiksi perinteisistä viihdeteollisuudessa nähtävistä rinnoista.

– Haluaisin Hollywood-elokuvarinnat. Ne on aina sellaiset käteen sopivat, nännit pienet ja vaalean pinkit. Minunlaisiani rintoja ei voisi näyttää, kun ovat rivot/rumat.

Yksi keskustelijoista toivoo erilaisten rintojen näkymistä julkisuudessa.

– Nykyään kun puhutaan paljon median representaatioista ja niiden monimuotoistamisesta, niin oi sitä hetkeä, jos joskus jossain tulisi vastaan joku näyttelijä tai vastaava, jolla on tubulaariset rinnat. Kokisi edes kerran olevansa normaali nähdessään itsensä kaltaisen ihmisen edustettuna mediassa.

Toiset hakevat avun kauneuskirurgiasta, mutta silikonejakin hävetään

Useampi keskustelija kertoo rintojensuurennusleikkauksen kohottaneen itsetuntoa. Silikonit ovat saaneet pitämään omista rinnoistaan.

– Häpesin rintojani paljon ja syystä, ne olivat pienet a-kupit ja lievästi tubulaariset. Opin vuosien ajan peittämään ne kaiken maailman push up -liiveillä ja erilaisilla vaatevalinnoilla, mutta sisimmissäni tunsin hirvittävää onnettomuuden tunnetta, eivätkä ne ikinä tuntuneet omilta rinnoilta. Kadehdin suuresti hoikkia naisia, joilla oli kauniit, sopusuhtaiset, pyöreät rinnat. 20-vuotiaana pistin lopun häpeämiselle ja hankin silikonit. Se oli elämäni paras päätös, ja nyt minulla on kauniit, luonnolliset c-kupin rinnat. Tämä toimenpide muutti koko elämäni laadun, niin pinnalliselta kuin se kuulostaakin. Mieluummin otan riskin mahdollisista komplikaatioista, kuin eläisin onnettomana vartalossa, joka ei tunnu omalta.

Yksi keskustelijoista kertoo puolestaan toisen puolen silikonien aiheuttamasta olosta.

– Nuorena en hävennyt. Imetyksien jälkeen häpesin, koska rintani hävisivät kokonaan. En koskaan käynyt yhteissaunoissa, en uinut jne. Nyt minulla on pienet silikonit, mutta häpeän sitä, että rinnat eivät ole aidot. Kuitenkin esim. uimassa ja kylpylässä voin käydä. Tuttujen kesken en rintojani esittele, koska en halua että kukaan tietää, että minulla on silikonit. Niihin liittyy liikaa stereotypioita, joten helpompi vaan välttää niitä tilanteita, joissa joku näkisi minut alasti. Vaatteet päällä asiaa ei huomaa, koska rinnat ovat pienet.

Rintojen koko ja muoto on synnynnäisesti hyvin vaihtelevaa

Husin tukielin- ja plastiikkakirurgian osastonylilääkäri, plastiikkakirurgian dosentti Sinikka Suominen on kertonut aiemmin pienten tai kehityshäiriöisten rintojen esteettisistä kirurgisista toimenpiteistä ja rintoihin liittyvästä häpeäntunteesta.

– Lähes kaikilla naisilla on hieman erikokoiset rinnat. Kuppikoon verran on aivan normaali puoliero, hän esimerkiksi muistutti.

Suominen puhui myös erilaisten rintojen normaaliudesta. Kokoja, malleja ja muotoja mahtuu normaaliin laidasta laitaan.

– Rintojen koko ja muoto on synnynnäisesti hyvin vaihtelevaa ja saattaa muuttua elämän varrella, painon muutosten tai raskauksien myötä.

Tummia karvoja ja ”tylsät ketunnenät”, mutta ei häpeää

Keskustelupalstan kommentoijien joukosta löytyy heitäkin, jotka tykkäävät rinnoistaan – kokoineen, muotoineen ja karvoineen.

– En häpeä. Rintani ovat ehkä paras osa kropassani, vaikka ne ovat hieman eripariset ja melko pienetkin. Vatsastani en ole koskaan tykännyt, peppunikin on jäänne ysärin ihanteesta. Kaikissa vartaloissa on puolensa, ja tärkeintähän on, että on terve. Ihanaa on, jos joku toinenkin ihminen itsesi lisäksi pitää kroppaasi kauniina.

– En häpeä, sillä niille en voi mitään. Tummia karvoja minullakin ja tylsät ketunnenät ilman rinsikoita. Tuottavat kuitenkin nautintoa minulle ja miehelleni, joten asiansa hoitavat kyllä.

– Olen tyytyväinen rintoihini, vaikkeivät isot olekaan. Minullakin kasvaa muutama pitkä musta karva nännien vieressä, jotka nypin tai sheivaan pois. Totuus on, että me naiset luomme itsellemme kohtuuttomia vaatimuksia ulkonäön suhteen. Kukaan ei ole täydellinen kaikella tapaa. Myös some ruokkii vääristynyttä kuvaa, kirjoittaa eräs.

Vauva.fi ja Me Naiset kuuluvat samaan Sanoma-konserniin. Osaa kommenteista on lyhennetty.