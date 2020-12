Frank Body Original Coffee Scrub -kuorinta on juuri sitä, mitä nimi lupaa, eli kahvinpuruja terästettynä kosteuttavilla ainesosilla. Aamukahvilta tuoksuvan kuorinnan purut on hankittu kahviloiden ylijäämistä, ja mukaan on lisätty muun muassa manteliöljyä ja E-vitamiinia. Kuorinta jättää ihon pehmeäksi ja plussana tietysti herkullisen tuoksuiseksi! 20 € / 100 g.­