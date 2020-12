1. Mangon laukussa on säädettävä olkahihna, 39,99 €. 2. Michael Korsin teräskellossa on noin neljäsenttinen kellotaulu, 349 €. 3. Korvaton muki on Arne Jacobsonin suunnittelema, 15,90 €. 4. Swellin teräspullossa on Liberty of Londonin printti, 34,90 €. 5. McQ Alexander McQueenin kangaskassiin mahtuu läppäri, 269,95 €. 6. Marimekon nahkainen Nano Matkuri on pieni kuin kaulakoru, 240 €. 7. Finlayson teki maskeja tutuista kankaista, 8,95 €. 8. Unisan saappaissa on askeleet pehmentävä pohjallinen, 185 €. 9. Tunikassa on vajaamittaiset, kellon paljastavat hihat, 69,99 €, YAS. 10. Mos Moshin jakku on joustavaa puuvillasekoitetta, 179 €. 11. Kankaista vyötä on helppo istumatyöläisen höllätä, 135 €, Off-White. 12. Pinnit tekevät hiuksista pikaisesti laitetun oloiset, 16,99 € / setti, Glitter.­