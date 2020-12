Markettien kosmetiikkahyllyiltä löytyy jo paljon muutakin kuin perusvoidetta ja huulirasvaa. Etsimme ostoskärryyn parhaat tuotteet kolmesta eri hintaluokasta.

Marketeista löytyy nykyään meikkejä ja ihonhoitotuotteita enemmän kuin koskaan.

Uudet brändit sekä erityisesti luonnonkosmetiikkamerkit ovat ilmestyneet päivittäistavarakauppoihin. Tuotteita on erilaisiin tarpeisiin, ja kosmetiikan trendeihinkin on kiinnitetty huomiota.

Viime aikoina ihonhoitotuotteiden raaka-ainelistat ovat lyhentyneet ja suosioon on noussut luonnonmukaisuus. Meikeissä taas keskitytään pigmentin määrään ja pysyvyyteen.

Nappaa seuraavilta sivuilta vinkit oman markettibudjettisi mukaan!

Alle 10 €

Alle kympin tuotteissa on pyritty usein säästämään purkin ulkonäössä – kun puteli on simppeli, sen suunnitteluun ja tuotantoon ei kulu tuhottomasti aikaa ja rahaa. Siksi edullisen hintaluokan purkit voivat joskus olla hieman kömpelöitä, mutta jos toiveissasi on hyvä perustuote, joka ei ulkonäöllään koreile, tämä kategoria on sinua varten.

Maybelline New York Fit Me Matte + Poreless -puuteri sulautuu upeasti ihon sävyyn ja antaa kevyen mattapinnan, 7,95 €. Rimmel Lasting Finish Lipstick -huulipuna on tunnettu runsaasta pigmentistään ja hyvästä pysyvyydestään, 7,90 €. Essence Eyebrow Gel Colour & Shape -kulmageelillä kulmat saavat sekä väriä että muotoa samalla kertaa. Kuivuessaan tuote muuttuu kauniin puuteriseksi, 3,70 €.­

” Edulliset markettituotteet sopivat täydellisesti vähän erikoisempien puna- tai luomivärisävyjen testaamiseen.

Nivea Glow Eye Make-Up Remover -silmämeikinpuhdistusaine poistaa hellävaraisesti jopa erittäin vedenkestävän silmämeikin ja ripsivärin, 4,45 €. Eco by Herbina -kirkastava kuorintavoide sisältää rauhoittavaa mustikkauutetta, hoitavaa ruusunmarjauutetta ja ihoa suojaavaa E-vitamiinia, 8,90 €. Cien Nature Organic Pomegranate & Goji Berries Eye Cream -silmänympärysvoide pehmentää ja kosteuttaa kuivaa silmänympärysihoa tehokkaasti, 3 €.­

Alle 20 €

Yli kympin mutta alle parinkympin tuotteita löytyy markettien kosmetiikkahyllyiltä eniten. Tässä hintaluokassa pakkauksen käytännöllisyyteen ja tuotteiden koostumuksiin on kiinnitetty jo hieman enemmän huomiota kuin edullisemmissa verrokeissa. Tästä hintakategoriasta löytyy myös edullisia luonnonkosmetiikan tuotteita.

Physicians Formula Muru Muru Butter Blush -poskipuna tuo kasvoille kauniin sävyn lisäksi ihanan hehkun. Tuoksu tuo mieleen tropiikin hedelmät, 14,90 €. Max Factor Radiant Lift -peitevoide pysyy hyvin ja auttaa peittämään väsymyksen merkkejä kirkastamalla tummia silmänympäryksiä, 12,50 €. Lumene Nordic Berry Volume -ripsivärillä luot näyttävän tuuheat ripset ilman paakkuja. Mustikka ja variksenmarja ravitsevat ripsiä, 14,90 €.­

” Testaa edullisten värimeikkien pigmenttiä levittämällä tuotetta kämmenselälle ja pyyhkäisemällä sitä sormella – jos väri ei kulu heti pois, pigmenttiä löytyy riittävästi.

Erisan+ prebioottinen seerumi sisältää leväuutetta ja ratamouutetta, jotka tasapainottavat ja rauhoittavat ihoa, 17,90 €. Mossa Derma+ -kasvovoide sisältää ihoa rauhoittavaa puolukkaa. Täyteläinen ja ravitseva koostumus kosteuttaa herkkää ihoa ja jättää sen pehmeäksi 15,90 €. Heleyttävä Pulpe De Vie Brrright -silmänympärysvoide häivyttää väsymyksen merkkejä ja tuo virkeyttä silmänympärysalueelle, 13,90 €.­

” Jos et ole ennen käyttänyt seerumeita, aloita kokeilu edullisemmasta markettiversiosta.

Alle 40 €

Markettikosmetiikan kallein hintakategoria tuo sekä purkkeihin että niiden sisältöön jo hieman luksusta. Tuotteiden koostumus tuntuu usein ylellisemmältä, ja raaka-aineet voivat olla harvinaisempia tai kalliimpia. Jos kaipaat kosmetiikkapurkilta kauneutta ja tuotteelta tehoa, mutta et halua tuhlata liikaa, tästä hintakategoriasta löytyvät uudet suosikkisi.

Monipuolinen Lily Lolo -luomiväripaletti sisältää kahdeksan runsaspigmenttistä luomiväriä, joista löytyy sekä mattapintaisia että hohtavia sävyjä, 28,90 €. IsaDora Skin Beauty Perfecting & Protecting -meikkivoiteen kevyt ja hoitava koostumus tasoittaa ja häivyttää epätasaisuuksia. Se myös suojaa, kosteuttaa ja jättää kasvot kuulaiksi, 23,90 €. Diego dalla Palma Milano Full Face -muotoilupaletista löytyy kuusi sävyä kasvojen korostuksiin ja varjostuksiin. Monitoimipaletin puuterimaiset sävyt toimivat myös luomiväreinä, 37,95 €.­

” Meikkivoiteeseen kannattaa panostaa: laadukas koostumus ja hyvä peittävyys maksavat itsensä takaisin kauniina meikkipohjana.

Missha Super Aqua Cell Renew Snail -kasvovoide kosteuttaa kuivaa ihoa ja vähentää ihon ärtyneisyyttä. Innovatiivisena tehoaineena on suodatettu etananlima! 36,50 €. Lumene Nordic Bloom -pikakaunistaja napakoittaa, kosteuttaa ja silottaa ihoa – ja antaa kasvoille kauniin hehkun, 29,90 €. 6 L’Oréal Paris Age Perfect Cell Renaissance -seerumi stimuloi ihon uudistumista. Kullanhohtoinen koostumus tekee kasvoista hohtavan kuulaat, 34,50 €.­