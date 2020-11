Oletko hukassa luottotuoksusi suhteen? Kysyimme asiantuntijoilta, millaiset hajuvedet ovat nyt in ja mitä vinkkejä he antavat hajuveden käyttäjille.

Jos jokin on varmaa, niin se, että jokaisella on oma hajuvesimakunsa. Silti hyvät neuvot voivat olla kalliit, kun lähtee tuoksukaupoille. Millaisia tuoksuja suomalaiset suosivat juuri nyt?­

Millaisia tuoksuja suomalaiset suosivat juuri nyt? Entä mitä asioita tuoksujen käytössä kannattaa ottaa huomioon?

Kysyimme asiasta parfymööri Max Perttulalta sekä Kicksin myymälässä työskentelevältä Maria Kalliokoskelta.

Lämpimät tuoksut vetoavat

Perttulan mukaan suomalaisten suosikkeja juuri nyt ovat lämpimät tuoksut. Etenkin vaniljatrendi on nousussa.

– Se johtunee siitä, että yhdistämällä vaniljaa esimerkiksi suklaan, ambran, paahdetun sokerivivahteen, mansikka-furaneolin tai toffeen vivahteilla saa aikaan herkullisen lämpimiä tuoksusointuja, jotka aistitaan puoleensavetävänä ja eroottisena, Perttula toteaa.

Myös puhtaanraikkaat tuoksut pitävät edelleen pintansa. Ne sopivat arkikäyttöön ja uppoavat Perttulan mukaan pohjoismaisemaan sielunmaisemaan hyvin.

– Tuoksuyliherkätkään eivät useimmiten reagoi puhtaisiin ”vesituoksuihin” samoin kuin raskaisiin myskituoksuihin, vaikka tämä riippuukin aina valmistajasta.

Perttula nostaa esiin myös kokonaan luonnon raaka-aineista luodut tuoksut, joko yksittäisine kukkais- tai kasviteemoineen, tai sitten niin sanottuina fantasiakimppuina.

– Tässä yhteydessä on aiheellista mainita, että markkinoilla on runsaasti ekotuoksuja, joiden tuoteselosteissa on kemiallisten tuoksuyhdisteiden nimiä. Tämä voi hämätä kuluttajaa, mutta on luonnollista, koska luonnon eteeriset öljyt ja kukka-absoluutit ovat monimutkaisia luonnon aikaansaamia ”kemikaalicocktaileja”.

Hugo Boss vetoaa sukupuolesta riippumatta

Kalliokoski kertoo, että tällä hetkellä Kicksin asiakkaista naisia kiinnostavat eritoten kukkaiset ja makeat tuoksut.

Hän nostaa esille useamman esimerkin: Hugo Bossin The Scent, Versacen Bright Crystal ja Yves Saint Laurentin Black Opium.

– Etenkin Black Opium on ollut jo pitkään muodissa. Se sopii ihmisille, jotka kaipaavat vähän vahvempaa tuoksua.

Myös Yvest Saint Laurentin Libre-tuoksu on suosittu. Siinäkin on mausteinen ja hitusen vahva tuoksu, Kalliokoski kertoo.

– Nuorempien asiakkaiden suhteen kovassa huudossa ovat kaikki Ariana Granden tuoksut, kuten tuore R.E.M.-tuoksu. Se tuli meille viikko sitten, ja nyt jo tosi moni on ehtinyt käydä sitä kokeilemassa.

Käytä tuoksua näin

Kalliokoski neuvoo laittamaan hajuvettä suoraan iholle, jos toiveena on, että tuoksu leviää isolle alueelle. Esimerkiksi pulssikohdat ranteissa, kaulan alue ja niska ovat hyviä paikkoja hajuvedelle.

Parfymööri Perttula korostaa, että hajuvesi tulee aina suihkauttaa puhtaalle iholle, kuten dekolteen alueelle.

– Mikään ei estä suihkauttamasta tuoksua pohkeisiin tai nilkkoihin. Sielläkin on yleensä melko lämmin iho, jolloin tuoksuaura nousee lempeästi käyttäjän ympärille.

Hienoparfyymit ja hajuvedet tulisi laittaa pääsääntöisesti ajelemattomalle iholle. Sheivattu iho on herkässä tilassa ja saattaa reagoida tuoksun aineosiin ei-toivotulla tavalla, Perttula sanoo.

Kesto riippuu tuotteesta

Se, kuinka kauan tuoksu säilyy iholla, riippuu tuotteesta. Kalliokoski sanoo, että tyypillinen aikaväli on noin 3–5 tuntia. Sen jälkeen tuoksua kannattaa taas lisätä iholle.

Perttula lisää, että normaalisti päiväkäyttöön riittää yksi tai kaksi kevyttä suihkausta ja illalla vaikka 2–3 suihkausta.

– Raikkaat ja läpikuultavat tuoksut vaativat lisäsuihkauksen pysyäkseen pitkään iholla. Pysyvyyteen iholla vaikuttavat ratkaisevasti valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden määrä, tuoksun sidonta-aine, ihon lämpötila ja käyttöympäristön lämpötila.

Perttula muistuttaa myös hienovaraisuudesta julkisilla paikoilla, kuten sairaaloissa ja liikennevälineissä.

– Jos haluaa hajustaa itseään, niin mielellään hyvin läpikuultavalla tuoksulla, jossa ei ole vaniljaa, raskaita myskejä. Tällaisissa tilanteissa parasta on suihkauttaa tuoksu pohkeisiin tai nilkkoihin, jotta tuoksuaura olisi lempeä kanssaihmisille.

Perttulalla on myös vinkki hajuvettä ensimmäistä kertaa kokeilevalle.

– Kun valitsee uuden hajuveden itselleen, tuoksu kannattaa aina kokeilla ranteelle. Missään tapauksessa ei saa jouduttaa tuoksun kuivumista hankaamalla ranteita yhteen. Tätä ei pidä tehdä, koska ihon kitkan lämpö vaikuttaa vääristävästi useimpien tuoksujen haihtumiskäyrään.

Myös Vauva.fi-palstalla on käyty aktiivista keskustelua tuoksuista. Keräsimme oheen keskustelijoiden omia suosikkeja. Kenties näistä löytyisi itsellesikin uusi lempihajuvesi? Ehkä pakko käydä tuoksuttelemassa!

”Tosi koukuttava parfyymi”

”Käytössäni on MFK Cologne Pour Le Soir. Tuoksu joka tuo mulle mieleen kirjan Perfume. Luin sen aikanaan niin, että etsin jotain tuoksua joka tuntuisi sopivan siihen aikaan ja paikkaan, ja Cologne Pour Le Soir tuoksui sellaiselta, jota kirjan sillalla sijaitsevassa parfyymikaupassa olisi voinut olla tarjolla. Melkoinen kontrasti makaroniostoksilla Citymarketissa.”

”Lancomen Magie Noire on jotenkin tosi koukuttava parfyymi. Ollut minulla nyt jonkin kuukauden verran. Aluksi ei tullut ihan näin voimakasta fiilistä, mutta tykkäsin kyllä heti. On aika uniikki, tosi hyvä pysyvyys, ja kompleksi, muuttuva ja kehittyvä tuoksu.

Mutta mitä enemmän tätä on käyttänyt, sitä lumoutuneempi tästä on, ihan kaipaa tätä tuoksua! Kaipa tässä on jotain mustaa magiikkaa mihin nimikin viittaa... On nousemassa itsellä ihan luokkaan ”kaikkien aikojen parfyymit”. Minulla on kokoelmassa varmaankin semmoiset satakunta parfyymia.”

Sokkona alesta ostettu oli nappivalinta

”Sain juuri haettua postista tilaamani Juicy Couturen Glistening Amberin. Ensivaikutelma on oikein hyvä, pehmeän, aromikkaan ja ihastuttavan vanhanaikaisella tavalla ylellisen tuntuinen. Tältä voisi kuvitella meripihkahuoneen tuoksuvan, varsinkin, jos lähellä on kirkko missä poltetaan suitsuketta.

Sopii erinomaisesti syyssäihin. Ostin sokkona alesta, mutta vaikuttaa olevan juuri sellainen kuin toivoinkin.”

”Päivän tuoksuni on Hobby Hallin alennusmyynnistä tilaamani Gaultierin Scandal by Night. En tiedä miten tämä on jäänyt aiemmin huomioimatta, mutta onpa ihana tuoksu. Vahva, naisellinen, todella makea ja kestää iholla kauan.

Eniten tuoksuvat hunaja ja vanilja, mutta myös kukkaset ja kirsikka. Kerrankin sain edullisesti mieleiseni hajuveden. Taidan tilata toisenkin putelin.”

”Byredon Eleventh Hour yllätti positiivisesti. Tuoksuu alkuun tosi vahvalta ja jouluisen mausteiselta, mutta vartin sisään tuoksu kevenee todella miellyttäväksi. Jännästi tuoksuu joulun mausteilta, vaikka siinä ei ole mausteita ollenkaan. Tuoksu syntyy porkkanan siemenestä. Kannattaa tutustua.”

”Ei tippaakaan pistävä”

”Yllätin itseni tykästymällä niinkin ”epätodennäköiseen” tuoksuun kuin Yves Rocherin La Collection -sarjan Plein Soleil -parfyymiin. Hankin sen vieläpä sokkona, pelkkien tuoksunuottien ja arvostelujen perusteella. Mutta tämäpä oli rakkautta ensinuuhkaisulla, hetken mietittyäni hoksasin miksi näin sillä tuoksussa on paljon samoja elementtejä kuin teiniaikojeni suosikilla TBS:n Dewberry'llä. Jännä, sensuelli ja koukuttava yhdistelmä mausteisuutta ja kukkaista pehmeyttä, lisäksi kestää todella pitkään etenkin vaatteisiin suihkautettuna. Tämä on ikään kuin kujeilevan ja raikkaan Dewberryn aikuinen ja elegantti ja naisellinen isosisko.”

”Tänään testissä Versacen Bright Crystalia ja hitsi tästä taisi tulla yksi lemppareista! Ihanan kevyt, raikas ja kuitenkin pehmeä tuoksu. Ei tippaakaan pistävä, vaan kuin unelmankevyt kashmirhuivi.”

