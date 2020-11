Me Naiset

Paljon parjattu ja kiistelty vaatekappale, napapaita, on in – eikä sen käyttäminen ole vaatekoosta kiinni.

Moni meistä karsastaa napapaitoja, vaikka tyyli ehkä vetäisi puoleensa.

Päässä saattaa raksuttaa jos jonkinmoisia epäilyksiä: Mitähän muut oikein ajattelevat, jos tämän kokoinen ja muotoinen tyyppi pukee ylleen niin paljastavan vaatteen? Voiko Suomessa edes pitää napapaitaa ilman, että ihmiset pyörittelevät silmiään?

Se, että napapaita kuuluisi vain nollakokoisille ihmisille tai Hollywoodin kuvastoihin, on kuitenkin silkkaa höpöpuhetta. Kuusi naista kertoo, miksi he käyttävät napapaitoja.

He osoittavat, että napapaita on tyylikäs valinta ja kuuluu kaikille, jotka sen vain omakseen kokevat.

Mia

”En ole koskaan kuullut kritisointia napapaidoistani. Pikemminkin korviini on kantautunut kehuja siitä, miten huikeaa on, että uskallan pukeutua miten haluan ja kantaa itseni ylpeänä.

Napapaidan paras kaveri on itselläni ehdottomasti kellomainen hame. Minulla on muutama luottohame, ja yksi laatikkoni on vastaavasti täynnä erilaisia napapaitoja eri käyttötarkoituksia varten.

Viikossa ei kovin montaa päivää ole, jolloin ei olisi napapaidalle käyttöä!”

Janette

”Rakastan itsevarmuuttani pukea päälleni juuri sellaisia vaatteita kuin haluan.

Minulla ei ole mitään selkeää tyylisuuntaa, ja vaatekaapista löytyykin kaikkea poolokaulusten ja napapaitojen väliltä. Kesä on ehdottomasti aikaa, kun pääsen puhkeamaan kukkaan myös vaatetuksessa. Silloin rakastan yhdistää kevyitä yläosia tiukempaan alaosaan, useimmiten hameeseen.

Lämpimät säät sallivat vapaamman ja ehkä enemmän omannäköisen pukeutumisen, kun ei tarvitse vetää montaa vaatekerrosta jäätymisen pelossa päälleen.

Napapaidan yhdistän mieluiten korkeavyötäröisen alaosan kanssa, mutta mielestäni muodissa on parasta päästä rikkomaan rajoja. Monesti onkin käynyt niin, että olen kuvitellut jotkut vaatteet sopimattomiksi yhteen, mutta kokeilemalla asukokonaisuudesta onkin tullut lempparini!

Jos näen jollain toimivan asukokonaisuuden, testaan sitä myös omalla vaatekomerolla. Joskus toimii, joskus ei. Ei pidä heti suorilta torpata, että ”eihän tuo mulle voi sopia, kun ollaan niin erikokoisia, -mallisia ja -ikäisiä”. Joskus se on totta, mutta läheskään aina ei!”

Eleonora

”Olen aina tykännyt käyttää napapaitoja. Koen, että ne korostavat vyötäröäni ja muotojani kivasti. Kaikkien kuuluu saada pukeutua niin kuin itse haluaa. Normit eivät voi sitä määritellä!

Tykkään yhdistellä eritoten korkeavyötäröisiä housuja ja hameita napapaitoihin. Koskaan en ole kuullut pahaa sanaa. Toisaalta olen itsessäni huomannut sen, että nuorempana vertasin omaa peilikuvaa muihin, joilla on samankaltainen vaateyhdistelmä.”

Donna

”Yhdistän lyhyen paidan korkeavyötäröisen, yleensä löysemmän alaosan kanssa. Usein minulla on joku kauluspaita, neule tai jakku vielä lisäksi, jottei olo ole liian ”alaston”.

Tykkään yhdistää vartalonmyötäisen vaatteen johonkin löysään, jotta tyyli pysyy rentona ja olo on mukava.

En ole saanut kritisointia tyylistäni, vaan usein sitä on enemmänkin kehuttu. Käytän rohkeasti räikeitäkin värejä ja kuoseja ja pukeudun oman fiilikseni mukaan, jolloin asun voi kantaakin paljon varmemmin.”

Janina

”Tykkään yhdistellä napapaidan korkeavyötäröisten farkkujen kanssa. Yleensä vyö viimeistelee asun.

Joskus olen saanut kuulla, et minulla on liian lyhyt paita, mutta omasta mielestäni kaikki saavat käyttää juuri sellaisia vaatteita kuin haluavat.”

Venla

”Tykkään yhdistellä lyhyen paidan tai topin yleensä isojen, löysien, korkeavyötäröisten housujen kanssa. Suurin osa topeistani ja lyhythihaisistani on napapaitoja, mutta myös isot t-paitani ja joskus hupparinikin solmin crop-malliseksi ponnarin avulla.

Asu näyttää omasta mielestäni heti paremmalle, kun pieni kaistale ihoa näkyy housujen ja paidan välillä.

Olen saanut kritisointia varsinkin vanhemmalta sukupolvelta ja miehiltä. ”Napapaidat ovat epäsopivia”, ”isompien naisten ei tulisi käyttää pieniä vaatteita” ja muita vastaavia kommentteja olen kuullut. Tällaiseen vastaan vain, että minun pukeutumiseni ja kehoni ei kuulu heille.

Kenelläkään ei ole oikeutta kommentoida toisen kehoa, jokainen ihminen saa pukeutua ja olla sen kokoinen ja näköinen kuin on. Kehorauha kuuluu kaikille.”