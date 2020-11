Jani Toivola alkoi käyttää hametta pari vuotta sitten. Palaute on ollut enimmäkseen myönteistä ja iloista. Toivola ymmärtää, että hameeseen pukeutuva mies murtaa perinteistä maskuliinisuutta, ja se voi pelottaa.

Tuokaa miehiset miehet takaisin.

Tällaisen vaatimuksen esitti yhdysvaltalainen konservatiivikommentaattori Candace Owens Twitterissä. Samalla hän jakoi Vogue-lehden julkaisemat kuvat mekkoon ja hameeseen pukeutuneesta laulaja, näyttelijä Harry Stylesista.

Me Naiset kirjoitti aiemmin, että Styles sai kunnian olla ensimmäinen mies, joka esiintyi yhdysvaltalaisen Vogue-lehden kannessa yksin.

Candace Owens ei ollut ainoa, joka pahoitti mielensä Voguessa julkaistuista kuvista. Myös konservatiivisen The Daily Wiren päätoimittaja Ben Shapiro närkästyi, kuten useat muutkin Twitterin käyttäjät.

Harry Styles kertoi Voguen haastattelussa pitäneensä aina pukeutumisleikeistä.

– Onneksi erilaiset rajoitukset ovat murtumassa. Kun ei ole enää pakko ajatella, että on erikseen miesten ja naisten vaatteita, vaatteilla voi leikitellä.

– Toisinaan shoppaillessa käyn katselemassa naisten vaatteita, ja minusta ne ovat upeita. Jos asetat itsellesi rajoitteita, kavennat omia mahdollisuuksiasi. Vaatteilla leikkiminen on ihanaa, Styles kertoi Voguessa.

Eletään vuotta 2020, miksi hame miehen päällä ärsyttää edelleen niin paljon?

– Sanopa se! Tavallaan se yllättää, tavallaan ei yhtään. Onhan me eletty niin kauan maailmassa, jossa on sanottu, että hame on naisten vaate. Kai siinä taustalla on tarve ylläpitää tietynlaista miehisyyttä ja maskuliinisuutta. Pelätään mitä tapahtuu, jos se murtuu tai sitä haastetaan, sanoo näyttelijä, kirjailija Jani Toivola.

Miesten pukeutuminen vapautuu

Mies hameessa ei kuitenkaan ole mikään uusi juttu. Miehet ovat eläneet erilaisissa mekoissa ja hameissa läpi historian, muodin professori Annamari Vänskä kommentoi Ylen haastattelussa. Housut ovat yleistyneet miesten käyttövaatteeksi vasta 1500–1600-luvulla.

2000-luvulle tultaessa ajatus hameesta naisten vaatteena on kuitenkin ehtinyt juurtua erittäin syvälle.

Toivolan mukaan miesten pukeutumissäännöt ovat tarkkaan säädeltyjä ja esimerkiksi väreihin liittyvät koodit hyvin hienovaraisia.

– Jossain vaiheessa miehillä näkyi punaisia housuja, mutta sitten jos laitoitkin päälle keltaiset housut, se ei ollutkaan ok.

Toivola on pitänyt aina hameista. Näyttämöllä hän on käyttänyt niitä jo vuosia, mutta pari vuotta sitten hän päätti ottaa hameen käyttöön myös yksityiselämässä.

Miesten pukeutuminen alkoi tuolloin vapautua yhdessä miehen roolin kanssa. Miesten muotikuvastoon ilmaantui koristeellisia yksityiskohtia, kuten korvakoruja, helmiä ja röyhelöitä. Tämä rohkaisi Toivolaa kokeilemaan uusia asioita.

– Hameessa saa olla volyymia. Mielestäni vekkihame on todella kaunis hamemuoto, Toivola kertoo.

”Voin hankkia hameen naistenosastolta”

Toivola tekee yleensä hameostoksensa vintage-liikkeistä tai second hand -kaupoista, kuten Uffilta tai Relovesta. Miesten hamemuotia hän ei seuraa.

– Ei hameen tarvitse olla juuri miesten hame. Voin hyvin hankkia itselleni hameen naistenosastolta.

Rohkeasta ja sukupuolirajoja rikkovasta tyylistään Toivola on saanut lähinnä myönteistä ja iloista palautetta.

– Pukeutuminen on sellainen alue, missä me pelätään helposti, mitä muut ajattelee. Sekä miehet että naiset saattavat ajatella, olenko minä jotenkin liikaa kun näytän tältä. Ehkä hametta käyttävä mies symboloi vapautta.

Toivola itse on inspiroitunut erityisesti Cristal Snow´n rohkeista tyylileikeistä. Tällä hetkellä hän seuraa mielenkiinnolla afrikkalaisia valokuvaajia, joiden ottamissa muotikuvissa värejä ja kuoseja on yhdistelty rohkeasti.

Harry Styles ja sukupuolirajoja rikkova stailaus Voguen kannessa olivat Toivolan mielestä upea ”statement”. Juuri tällaisilla teoilla pukeutuminen vapautuu ja turhat rajoitukset poistuvat. Toivolalle vapaus ei kuitenkaan kiteydy pelkästään hameen käyttöön.

– Minulle pointti on, että jokainen yksilö saisi ilmaista vapaasti itseään myös vaatteilla. Saa olla sellainen mies, joka ei ikinä halua laittaa hametta päälleen ja saa olla mies, joka rakastaa hameita. Minulle hame on voimavaate.

Alla muutamia esimerkkejä hameisiin pukeutuvista miehistä maailmalta.

Keiynan Lonsdale, näyttelijä-laulaja.

Muotisuunnittelija Marc Jacobs.

Billy Porter Oscar-gaala-asussa.