Tuoksusuositukset loppuvuoteen!

Kohti talvea mentäessä minulla on tapana vaihtaa kevyet ja kukkaiset tuoksut astetta voimakkaampiin parfyymeihin. Pimeänä vuodenaikana huomaan kaipaavani tuoksultani myös astetta enemmän lämpöä ja syvyyttä. Eritoten romanttiset ja viettelevän huolettomat tuoksut puhuttelevat itseäni.

Ajattelin jakaa kanssanne tuoksusuositukseni loppuvuoteen!

Jotain romanttista

Tämä tuoksu on ihanan romanttinen. Tuoksussa on muun muassa appelsiinin kukkaa, jota käytetään yleisesti nimenomaan talvituoksuissa. Tuoksu on naisellisen voimakas, mutta samalla ihanan pehmeä ja sopii täydellisesti pimeneviin iltoihin.

Estée Lauder Beautiful Belle, 86 €, Stockmann.­

Kiinnostava yhdistelmä

Byredon upeat tuoksut sekoittavat feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ideoita. Tässä tuoksussa yhdistyy pieni kirpeys sekä hento makeus, jotka yhdessä luovat mielenkiintoisen tuoksun. Tästä tuoksusta löytyy myös vaniljan aromeita, joka on yksi oma suosikkini tuoksujen raaka-aineista!

Byredo Slow Dance EdP, 187 €, Net-a-Porter.­

Elegantti tuoksu

Tämä upean aromaattinen tuoksu on täydellinen valinta talveen. Tuoksu on elegantti ja klassinen, mutta siitä löytyy myös pieni lisäys kermaisuutta ja vaniljamaisuutta, mitkä tekevät tuoksusta nykyaikaisen.

Tom Ford Tobacco Vanille, 187 €, Bangerhead.fi.­

Metti kirjoittaa Me Naisille joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.