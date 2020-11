Todistetusti tehokkaat anti-age-ainesosat silottavat ihoa ja pitävät kasvot freesin näköisenä ihotyypistä riippumatta.

Ainahan se on mielessä, silkkisen sileä ja kuulaan kirkas iho.

Moni anti-age-tuote lupaa silottaa ihoa ja vähintäänkin viedä kasvoilta joitakin vuosia, mutta aina purkkien sisältämien tehoaineiden tuloksista ei ole olemassa vedenpitävää näyttöä.

Tietyillä ainesosilla on kuitenkin runsaasti tutkimuksia tukenaan, ja silminnähtäviä tuloksia on lupa odottaa – kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua säännöllisen käytön aloittamisesta. Muut kasvojen kuorinta-aineet on parempi jättää samaan aikaan käyttämättä, sillä nämä anti-age-ainesosat kaikki kuorivat ihoa. Siksi myös aurinkosuoja on tärkeää levittää kasvoille joka aamu.

AHA- eli alfahydroksihappo on hedelmistä ja sokeriruo’osta saatava happo, joka kuorii ihoa ja tehostaa sen kollageenintuotantoa. AHA-happo auttaa myös pintakuivan ihon hoidossa. AHA-hapon käyttö kannattaa aloittaa miedolla tuotteella ja nostaa happopitoisuutta ja käyttöväliä jopa päivittäiseen käyttöön, jos oma iho sitä sietää.

Beauty Act by Kicks 7% AHA Peeling Pads -kuorintalaput, 19,90 €.­

Bakuchiol on tämän vuoden trendiainesosa, jonka luvataan olevan hellempi ja luonnollinen vaihtoehto kestosuosikki retinolille. Bakuchiol tasoittaa ihon sävyä, silottaa ihoa ja tehostaa kollageenin tuotantoa. Lisäksi se ehkäisee ja hoitaa tulehduksia. Bakuchiol on nappivalinta erityisesti herkälle tai rosaceasta kärsivälle iholle.

Bybi Beauty Bakuchiol Booster -seerumi, 16,95 € / 15 ml.­

Glykolihappo kuuluu AHA-happoihin, mutta on noussut joukosta erityisesti esiin monipuolisuutensa takia. Glykolihappo supistaa ihohuokosia ja tehostaa ihon uusiutumisprosessia, minkä ansiosta iho näyttää freesiltä ja kuulaalta. Herkkäihoisen kannattaa valita tuote, jossa on enintään 5 prosenttia glykolihappoa.

Ole Henriksen Glow 2OH Dark Spot Toner 31,50 € / 190 ml.­

Retinoli on anti-age-ainesosien kiistaton legenda ja kestosuosikki. Tällä A-vitamiinijohdannaisella on vuosikymmenten tutkimustyö taustallaan, ja se silottaa juonteita, tehostaa ihosolujen uusiutumista ja vahvistaa ihoa. Retinoli voi aiheuttaa ihoärsytystä, kuten kutinaa tai kuoriutumista, mutta maltillisella aloituksella iho kyllä tottuu aineeseen.

Exuviance Retinol Eye Creme -silmänympärysvoide, 82 € / 30 ml.­

Muista! Todistetusti tehokkaiden ainesosien kanssa on suositeltavaa olla alussa hieman varovainen: tuotteita kannattaa käyttää ensin kerran tai kaksi viikossa, ja tihentää käyttöväliä, kun iho muutaman viikon aikana on ehtinyt tottua tehoaineisiin.

Osittainen lähde: Good Housekeeping