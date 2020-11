Me Naiset

Saksalaislähtöinen muotiverkkokauppa About You saapui marraskuun toisella viikolla Suomeen. Maamme suurimmat somevaikuttajat valjastettiin mainostamaan shoppailualustaa, mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä.

Jatkuva uuden ostaminen on massiivinen globaali ongelma. Verkkokaupat ovat tehneet shoppailusta vielä paljon aiempaa helpompaa. Arkisto- ja kuvituskuvaa.­

Viime viikolla Instagram- ja Facebook-fiidit täyttyivät mainoksista, joissa kerrottiin Suomeen saapuneesta uudesta muodin ostospaikasta. Ennestään tuntemattoman kuuloinen Aboutyou.fi-sivusto näyttää tarjoavan edullista muotia naisille, miehille ja lapsille yli 800 vaatemerkiltä ja mainostaa suomeksi. Mukana on tuttuja urheiluvaatebrändejä, tuttuja ja tuntemattomia kansainvälisiä pikamuotiketjuja, kalliimpaakin muotia ja brändin oma edullinen mallisto.

Koska pikamuodin liiallisesta kuluttamisesta puhutaan koko ajan enemmän, ja sen aiheuttamat sosiaaliset ja ilmastovaikutukset ovat yhä laajemmin tiedossa, nettikaupan markkinointi pisti silmään. Eräässä Instagram-mainoksessaan se esimerkiksi kertoi voivansa aiheuttaa riippuvuutta.

Kuvakaappaus yhdestä verkkokaupan somemainoksesta, joka tuli vastaan kuvapalvelu Instagramin story-osiossa. Edullista muotia myyvä sivusto kertoo voivansa aiheuttaa riippuvuutta ja kehottaa shoppailemaan vastuullisesti.­

Pyysimme yritystä kertomaan, kuinka se näkee vastuunsa halpojen vaatteiden kuluttamisen vähentämisessä ja siinä, että ihmiset ostavat halpamuotia jatkuvasti enemmän. Yritys muun muassa tarjoaa toimituksen ja palautuksen ilmaiseksi.

Vastaus saapui viikon odottelun ja lukuisten yhteydenottoyritysten jälkeen suomalaisen brändiä edustavan PR-firman kautta.

– Ikävä kyllä he eivät pysty tällä hetkellä vastaamaan esittämiisi kysymyksiin. Tämä johtuu siitä, että he ovat toistaiseksi aloittaneet vain pienimuotoisen Pohjoismaisen sosiaalisen median kampanjan, eikä heillä ole Suomen edustajaa, jolla olisi valtuudet vastata näihin kysymyksiin ja avata niitä enemmän.

Aboutyou.fin taustalta löytyy saksalainen jättikonserni Otto Group, jonka liikevaihto on yli 14 miljardia euroa. Vuonna 2014 perustettu tytäryhtiö About You tituleeraa itseään kotisivuillaan yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista eCommerce-yrityksistä ja kertoo tämänhetkiseksi arvokseen yli miljardi dollaria. Sivujen mukaan verkkokaupasta löytyy yli 350 000 muotituotetta ja 6,5 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää. Verkkokauppa toimii tällä hetkellä Suomen verkkokauppasivuston mukaan 23 Euroopan maassa.

”Pienimuotoisessa sosiaalisen median kampanjassa” nähtiin lanseerausviikolla kenties ennennäkemättömän suuri joukko maamme seuratuimpia kasvoja.

Nettikaupan logolla varustetut valkoiset t-paidat ilmestyivät järjestään Suomen suurimpien vaikuttajien Instagram-tileille. Mukaan lanseerauskampanjaan oli ostettu kaupallisia yhteistöitä esimerkiksi Sara Siepiltä, Martina Aitolehdeltä, Alina Voronkovalta, Niko Saariselta ja Rosanna Kuljulta sekä suurten massojen seuraamilta bloggaajilta ja somevaikuttajilta, kuten Aino Rossilta, Isabel Ljungdellilta, Roope Rannistolta, Valtteri Sandbergilta ja Sonja Aiellolta.

Nopealla yhteenlaskulla viime keskiviikkoiltapäivään mennessä About Youn Suomi-tilille tägätyistä eli kampanjaan osallistuneista postauksista löytyvillä, verkkokauppaa mainostavilla suomalaisilla vaikuttajilla on yhteenlaskettuna yli 1,2 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Kun joukkoon heitetään vielä 3,1 miljoonan seuraajan Joalin Loukamaa, joka mainosti yritystä Instagram-storyssaan, tavoitettu, pääasiassa nuorista käyttäjistä koostuva yleisö kasvoi viimeistään valtavaksi.

Tutkimusten mukaan kuluttaminen on nuorelle sitä tärkeämpää, mitä enemmän tämä on somessa. Asiasta ja Suomen Akatemian rahoittamasta hankkeesta, jossa tutkitaan laajasti nuorten toimintaa somessa, myös kuluttamista, kertoi viime viikolla Yle.

Pyysimme About Youlta lukuja suomalaisten asiakkaiden verkkoshoppailusta lanseerauspäivänä, mutta tähänkään tiedusteluun ei löytynyt vastausta.

”Vastuullisemman muodin ostaminen ei ole mahdotonta”

Muun muassa puhujana, blogistina ja vastuullisuusvaikuttajana tunnettu Outi Pyy otti vahvasti kantaa uuteen verkkokauppauutiseen Instagram-tilinsä story-osiossa avajaispäivänä viime tiistaina.

– Harmittaa erityisesti se, että [kauppaa] markkinoidaan nuorille halvalla hinnalla ja palautusoikeuksilla, Pyy sanoo storyssaan.

– Vastuullisia yrityksiä ja kotimaisia tekstiilivalmistajia on vaikka kuinka paljon. Myös second handia voi ostaa vaikka mistä, vaikka olisit kuinka pienellä budjetilla liikenteessä, hän sanoo.

Outi Pyy tunnetaan vastuullisen pukeutumisen puolestapuhujana.­

Pyy toteaa, että varsinkin nuorten tulevaisuusnäkymät ovat juuri nyt ”aika synkkiä tällaisen ylikulutuksen ja laaduttoman roskan takia”.

– Nettikauppayrittäjät luottavat siihen, että nuoria ei enää kiinnosta tai he eivät tunnista laatua. Siksi halpakaupat menestyvät. Älkää antako noille rahojanne, vaan ostakaa vastuullisesti. Koska vaihtoehtoja on, hän vetoaa.

Vastuullisen muodin ostaminen ei ole enää monimutkaista tai mahdotonta, Pyy kommentoi Me Naisille. Hän myös muistuttaa, että ostamalla esimerkiksi kotimaisilta tekstiilivalmistajilta suurin osa tuotteen myyntihinnasta jää veroeurojen muodossa Suomeen.

Pyyn mukaan alalla tapahtuu paljon tahatonta viherpesua.

– Brändin nettisivuilla pitää olla vastuullisuusosioon avattuna yrityksen liiketoiminnan arvomaailma, tuotteiden vastuullisuusnäkökulmat, työvoiman käyttö, palkkaus ja valmistusmaat merkittyinä nettikauppaan, jotta ne on tarkistettavissa ennen ostosta. Nettikaupassa olisi myös hyvä olla arvopohjainen hakutoiminto, jolla voisi filtteröidä kaikki omaan arvomaailmaan sopimattomat tuotteet pois.

– Sosiaalisen median vaikuttajille haluan antaa terveisiä, että minuun voi olla yhteydessä tekstiiliyritysten vastuullisuusväitteiden selvittämiseksi ennen kampanjan lanseerausta. Auttaisin kollegoita mielellään näiden selkeyttämisessä ja termien käytössä, Pyy sanoo.

Näin muut pikamuotimerkit ja -verkkokaupat toimivat

Viimeksi vuosi sitten puolalaiset Suomeen saapuneet halpavaatekaupat nostattivat vastaavia otsikoita.

Suomalaiset tekivät ostoksia innoissaan Helsingin Tripla-kauppakeskukseen avatuissa LPP Group -konsernin viidessä pikamuotiliikkeessä Reservedissa, Mohitossa, Housessa, Croppissa ja Sinsayssa.

Puolalainen Reserved on yksi viime vuosina pikamuotikeskusteluun nousseista vaateketjuista.­

Taloussanomat selvitti vuosi sitten, kuinka Suomessa toimivat pikamuotiketjut ja verkkovaatekaupat vastaavat kysymyksiin esimerkiksi myymättä jääneiden vaatteiden kohtalosta ja siitä, mitä nettikaupasta ostetuille vaatteille tapahtuu palauttamisen jälkeen. Vuosittain tuotetaan globaalisti arviolta 150 miljardia vaatetta, joista jopa kolmasosaa ei välttämättä ikinä myydä. Esimerkiksi LPP Group ilmoitti, että siltä jää vuosittain noin 2 miljoonaa tuotettua vaatetta myymättä.

Tarkkoja lukuja on vaikea saada, sillä asiasta puhuminen ei tee hyvää brändien imagolle.

Täältä voit lukea, kuinka Mango, Nelly.com, Zara, Asos, Bestsellerin brändit kuten Vero Moda, Only ja Vila, Bik Bok, Ginatricot, H&M, KappAhl, Lindex, LPP Group ja Zalando vastasivat.

Vaateteollisuus on ottanut askelia kohti kestävämpää taloutta, mutta asiantuntijoiden mukaan muutosvauhti on kuitenkin viime vuosina hidastunut, eivätkä korjaavat toimenpiteet riitä tasapainottamaan koko ajan kasvavan vaateteollisuuden ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

About You ei ole ainut edullisuudella ja massatuotannolla ratsastava toimija, joka on lanseerannut toimintansa viime viikkoina Suomessa. Esimerkiksi kolmen euron toppeja ja viiden euron huppareita verkkokaupassaan tarjoava ruotsalainen Lager 157 saapui Suomen markkinoille tällä viikolla.