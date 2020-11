Kauneusjoulukalenterit ovat vuosi vuodelta suositumpia. Muutama vuosi sitten kunnolla käynnistynyt trendi on levinnyt jo kymmenien kosmetiikkabrändien ja kauneusverkkokauppojen valikoimiin.

Kalentereita myydään loppuun jo niiden ilmestyessä lokakuussa. Mutta eivät mattimyöhäisetkään ihan vielä jää ilman – kävimme verkkokaupat ja myymälät läpi ja kokosimme 21 kalenteria, jotka ehdit vielä hankkia.

Kuvaus: Kalenterin 24 kauneusaarretta tekevät joulun odotuksesta hemmottelevan kokemuksen. Kalenterin luukkujen takaa paljastuu 17 ihonhoito- ja 7 meikkituotetta.

Saatavuus: Lumene.com.

The Body Shop Make It Real Together Big Advent Calendar, 99 €