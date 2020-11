Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

C-vitamiini kirkastaa ja tasoittaa ihoa. Seerumin muodossa saat kasvoille kunnon tehohoidon.

Ihon kirkastavan ja heleyttävän C-vitamiinin suosio on ollut viime vuosina ihonhoidossa selvässä kasvussa, eikä ihme – C-vitamiinilla voidaan saada aikaan ihoa nuorentava vaikutus, ja se on myös välttämätön osa ihon napakkana pitävän kollageenin tuotantoa. C-vitamiinista on hyötyä myös pigmenttiläiskien hoidossa, vaikka tuloksia luvataankin vasta pitkän, yleensä vähintään vuoden käytön jälkeen.

Otimme kokeiluun seitsemän C-vitamiinipitoista seerumia eri hintaluokista erilaisilta valmistajilta. Mukana on niin edullisia pulloja, kotimaista kosmetiikkaa, hajusteeton apteekkituote kuin kehuttuja luksusbrändejä.

Näin seerumit toimivat.

Unna Nordic Taimi Vitamin C Treatment, 51 € / 20 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Vegaanista suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Tuotteella on Fi-Natura -ekosertifikaatti. Sopii kirkastusta kaipaavalle aikuiselle iholle, värierojen tasoittamiseen, heleyttämiseen. Kirkastaa ja uudistaa. C-vitamiinipitoisuus 10%. Erittäin herkälle iholle tilanteen mukaan.

Kokemus: Odotukset suomalaisbrändin seerumista ovat korkealla. Kuuriseerumi pitää käyttää kuuden viikon kuluessa, mutta pieni pullo on loppunut jo melkein neljässä viikossa. Tuote on ihanan kevyttä, ja se tekee ihosta hetkellisesti pehmeän, joten käytän sitä aamuin ja illoin. Mutta sen voimakas metsäinen tuoksu jää iholle ärsyttävän pitkäksi aikaa, eikä kuurin aikana iho ole muuttunut juuri mihinkään suuntaan.

Korres Wild Rose Dual Phase Vitamin C Treatment, 62 € / 30 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kreikkalaisen apteekkisarjan öljy-vesi-tehohoito sisältää 10 % puhdasta C-vitamiinia ja ihoa kirkastavia ja pigmenttimuutoksia korjaavia ainesosia. Korjaa ja ehkäisee ikääntymisen merkkejä, hienoja juonteita sekä UV-säteilyn aiheuttamia pigmenttimuutoksia. Kirkastaa ihoa ja tekee sen sävystä tasaisemman, jättää ihon pehmeäksi ja kimmoisaksi.

Kokemus: Ensimmäisellä kerralla seerumi vaikuttaa superlaimealta, mutta se on täysin oma vikani. Olisi pitänyt lukea tuoteseloste tarkkaan. Pulloa pitää ravistaa kunnolla ennen käyttöä, jotta öljy sekoittuu hyvin. Sekoitettu seos tarjoaa paksun seoksen. Se imeytyy hitaasti kuivallekin iholle ja jättää liian rasvaisen tuntuman, joten kiireisen aamumeikin tekijälle tämä seerumi ei sovellu. Tuoksu on erittäin ruusuinen.

Skin Treat Brightening Vitamin C Face Elixir, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Ruotsalaisen sarjan seerumi sisältää runsaasti C-vitamiinia kakadumarjasta, jonka kerrotaan olevan maailman C-vitamiinirikkain hedelmä. Tasoittaa, luo terveen näköisen ihon ja hehkun välittömästi.

Kokemus: Todella kevyt ja nopeasti imeytyvä seerumi, jota on helppo käyttää meikin alla tai levittää illalla ennen nukkumaanmenoa. Tuoksu on raikas, hieman puhtaan pyykin kaltainen. Jättää hennon kuultavan pinnan hetkeksi iholle, mutta muuten kuukauden käyttö ei näy iholla.

Aco Pure Glow Perfecting Serum, 16,50 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Apteekkisarjan seerumi on kehitetty erityisesti aikuiselle, epäpuhtaalle iholle. Sisältää runsaasti aktiiviaineita, kuten E- ja B3-vitamiinia ja hyaluronihappoa. Kevyt koostumus imeytyy nopeasti, antaa iholle luonnollisen hehkun, parantaa ihon rakennetta, tehokosteuttaa ihoa, tasoittaa ihon sävyä, vähentää ihohuokosten näkyvyyttä sekä juonteita ja ryppyjä. Hajusteeton, dermatologisesti testattu.

Kokemus: Edullinen perusseerumi, joka on kevyt mutta silti riittävän tehokas. Jättää pienen hehkun iholle ja tuntuu kosteuttavan riittävästi, mutta ei tuo mitään wow-elämystä säännöllisessä käytössä. Erityistä plussaa hajusteettomuudesta.

Oskia Get Up & Glow Radiance & Energy Booster, 81 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Tekee ihosta kirkkaamman, tasaisemman ja heleämmän. Sisältää MSM:ää, joka stimuloi kollageenituotantoa ja vähentää ikääntymisen merkkejä. Peptidit vahvistavat ihoa ja suojaavat vapailta radikaaleilta. Valoa heijastavat partikkelit heleyttävät ihoa välittömästi. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Ihon kiiltäväksi jättävä seerumi arveluttaa aluksi, mutta tästä tulee testin kolmas suosikkini. Jo ensimmäisellä kerralla ihon pinta näyttää tasaisemmalta ja hehkeämmältä. Seerumi kosteuttaa riittävästi ja toimii ilmeen buustaajana ilman meikkiäkin. Kokeilin myös lisätä sitä meikin päälle iltapäivällä ja sain hetkessä virkeämmän lookin.

Ole Henriksen Truth Banana Bright Vitamin C Serum, 89 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kirkkaampi ja kimmoisampi iho seitsemässä päivässä. Torjuu kaikkia ihon ikääntymisen merkkejä, harmautta, juonteita, ryppyjä, maksaläiskiä ja ihon epätasaisuutta. Happococktail sisältää 20 prosenttia 15-prosenttista C-vitamiinia, 5 prosenttia ihoa silottavia polyhydroksihappoja, sekä ihoa kosteuttavaa hyaluronihappoa. Koostumus on sileä, tahmaamaton ja pidentää meikin kestoa.

Kokemus: Tuoksu on raikkaan sitruksinen, ja jo nuuhkaisu tuo pirteämmän olon. Koostumus on kevyempi kuin testin voittajan. Tuloksia alkaa näkyä noin viikon käytön jälkeen. Tästä tehoseerumista tulee toinen suosikkini. Muutaman viikon jälkeen ihoni on todellakin hehkuvampi ja aivan kuin epämääräisiä pigmenttimuutoksiakin olisi hieman vähemmän kuin ennen.

Obagi Professional-C Serum 10%, 79 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Imeytyy syvälle ihoon ja antaa tehokkaan antioksidanttisuojan, joka suojaa ihoa UV-säteilyn aiheuttamilta vaurioilta, tasoittaa hyperpigmentaatiota ja tehostaa kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Kirkastaa, kosteuttaa ja tekee ihosta kuulaan. Soveltuu kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Obagin seerumiin luottavat muun muassa japanilaisnaiset, jotka ovat kuuluisia tasaisesta ihostaan. Eikä ihme: tässä on todellinen tehotuote, joka näyttää toimivan jo yhden yön jälkeen. Viikon käytön jälkeen ihon sävykin vaikuttaa aiempaa tasaisemmalta. Koostumukseltaan tuote ei ole testin kevyin, mutta ei myöskään öljyisin. Se tekee ihon pinnasta selkeästi kirkkaamman ja kosteuttaa hyvin sekaihon kuivia kohtia.

Kuvat: Valmistajat

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Lue aiemmat testijutut täältä.