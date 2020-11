Ensi vuoden trendikkäimmät lenkkarit tulevat tässä – 4 tyyliä erottuu edukseen

Valitsetko modernia huippumuotia, takavuosien sympaattista retrotyyliä vai vaikutteita urheilulajeista? Vuoden 2021 lenkkaritrendit on nyt ennustettu.

Tyylisivusto Who What Wear listaa ensi vuoden kuumimpia lenkkarimuodin suuntauksia. Vaikka lenkkarit kuin lenkkarit ovat sopineet sporttisen muodin nousun vuoksi jalkinevalinnaksi jo monta viime vuotta, joka sesonkina on nähty myös erityiset hittityylinsä.

Vuodelle 2021 ennustetaan esimerkiksi näitä neljää vahvaa trendiä.

Logolenkkarit

Huippumuoti siirtyy lenkkareihin yhä voimakkaammin. Vaikka esimerkiksi Louis Vuitton teki omat hittilenkkarinsa jo pari vuotta sitten, nyt yhä useamman brändin logon ennustetaan komeilevan tulevissa lempikengissä. Muun muassa Comme des Garçons on lyönyt hynttyyt yhteen Niken kanssa, Prada Adidaksen ja Staud New Balancen kanssa, ja Diorilla, Loewella ja Chanelilla on omat lenkkarinsa.

790 €, Gucci / Net-a-Porter.­

750 €, Prada / MyTheresa.­

104 €, Staud + New Balance / Net-a-Porter.­

550 €, Balmain / Net-a-Porter.­

Retrotyylit

Mitkä tahansa takavuosista muistuttavat lenkkarityylit ovat nyt in. Retrokenkien henki syntyy etenkin värivalinnoista ja vanhanaikaisista malleista.

395 €, Stella McCartney / MyTheresa.­

99,90 €, Timberland / Intersport.­

94,95 €, Nike / Zalando.­

Korkeavartiset koristossut

Koripallosta inspiroituneista korkeavartisemmista lenkkareista ennustetaan suurta hittiä ensi vuodelle.

94,95 €, Puma / Zalando.­

65 €, Adidas Originals / Net-a-Porter.­

75 €, Puma / Intersport.­

Virtaviivaiset juoksukengät

Omaan tyyliin voi yhdistää nyt myös kunnon juoksulenkkarit, jotka ovat nousseet suureen suosioon. Järkevää ja muodikasta.

140 €, Asics / Intersport.­

160 €, Brooks / Intersport.­