Brittiartisti Harry Styles on päässyt ensimmäisenä miehenä yksin Voguen jenkkiversion kanteen, ja vieläpä mekko päällä. Historiallista kuvaa ihastellaan somessa, mutta osa on nostanut esiin myös siihen liittyvän ongelman.

Huippusuosittu brittiartisti Harry Styles, 26, on muutamassa vuodessa noussut yhdeksi muotimaailman kirkkaimmista tyylivaikuttajista. Hänen värikäs ja sukupuolinormeja murtava pukeutumisensa herättää ihastusta ja sitä kopioidaan ahkerasti. Viimeksi syyskuussa Harryn käyttämästä neuleesta tuli hitti, kun tähden fanit alkoivat valmistaa sitä massoittain ja esittelivät tyyliä videosovellus Tiktokissa.

Nyt Harry voi asettaa hattuunsa jälleen uuden sulan: hänestä tuli ensimmäinen mies, joka on esiintynyt yhdysvaltalaisen muotilehti Voguen kannessa yksin.

Miehiä Voguen kannessa on nähty jo ennen Harryakin, mutta aina naisen rinnalla. Esimerkiksi Kanye West nähtiin lehden kannessa vuonna 2014 puolisonsa Kim Kardashian Westin kanssa ja laulaja Justin Bieber vuonna 2019 vaimonsa Hailey Bieberin (o.s. Baldwin) rinnalla. Harry Styles on siten ensimmäinen mies, joka on päässyt ikonisen muotilehden kanteen soolona sen 127-vuotisen historian aikana.

Harryn kansikuva ja Voguen artikkeli saivat viikonloppuna runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Harry esiintyy lehden kannessa ja kuvissa yllään vaaleansininen Guccin röyhelömekko, ja sisäsivuilla hänet nähdään myös hameessa.

Harry on jo pitkään tunnettu sukupuolinormeja murtavasta pukeutumistyylistään. Esimerkiksi viime vuoden Met-gaalassa hän pukeutui mustaan, läpinäkyvään pitsiin.

Harry vuoden 2019 MET-gaalassa.­

Voguen haastattelussa Harry paljastaa pitäneensä pukeutumisleikeistä jo lapsena. Hän nimeää esikuvikseen muun muassa Princen, David Bowien ja Elton Johnin ja toteaa, että vaatteilla on tarkoitus leikkiä.

– On jännittävää, että kaikenlaiset rajat ovat murtumassa. Kun ottaa pois sen, että ”on vaatteita miehille ja vaatteita naisille”, avautuu kokonainen leikkikenttä. Menen kauppoihin ja löydän itseni katselemasta naisten vaatteita ja ajattelen, että ne ovat mahtavia. Kun asetat rajoja elämässäsi, rajoitat vain itseäsi.

Harry kävelee muhkeassa mekossa Voguen julkaisemassa videossa:

”Haluan maailman, jossa kaikki voivat pukeutua kuten haluavat”

Harryn mekkokuvia on suitsutettu somessa ahkerasti, mikä on herättänyt myös kritiikkiä. Osa on nimittäin ehtinyt pohtia sitä, miksi Harryn sukupuolinormeja rikkovaa pukeutumista kehutaan samalla, kun moni värillinen tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen saa samaa tehdessään jopa vihapostia.

Esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen asiaa ajava vaikuttaja Alok Vaid-Menon on ottanut aiheeseen kantaa Instagram-päivityksessään:

– Pidänkö tätä merkkinä siitä, että yhteiskunta kehittyy kauemmas binäärisestä (kaksijakoisesta) sukupuolesta? Kyllä. Ajattelenko, että valkoisia miehiä tulisi pitää sukupuolineutraalin muodin keulakuvina? En. Värilliset transfeminiinit aloittivat tämän, ja heitä tuomitaan sen takia yhä, Alok kirjoittaa.

– Haluan maailman, jossa kaikki – sukupuolesta riippumatta – voivat pukeutua kuten haluavat. Harry tekee niin ja antaa muille luvan samaan, ja se tekee minut niin iloiseksi!! Voin sekä juhlia sitä että olla varuillani representaatioon liittyvästä politiikasta.

Muun muassa CNN toteaa, että vaikka Harry ei ole missään nimessä ensimmäinen mies, joka haastaa sukupuolistereotypioita pukeutumisellaan, hän on yksi harvoista valtavirran artisteista, joka on niin tehnyt.