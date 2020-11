Sephoran, maailman tunnetuimman kauneudenhoidon vähittäiskaupan, runsas meikkivalikoima on viimein saatavilla Suomeen – naapurimaan kautta.

Kauneus- ja kosmetiikkatuotteiden kuluttajat Suomessa ovat toivoneet pitkään tietyn ketjun rantautumista Suomeen: omaa merkkiään ja lukuisia muita suosikkikosmetiikkabrändejä myyvää kauneusketjua Sephoraa.

Fyysistä myymälää Suomi ei vieläkään saa, mutta nyt Ruotsin Sephora on alkanut toimittaa lähetyksiä myös Suomeen.

Asia kävi ilmi viime perjantaina sosiaalisesta mediasta, ja vaikka virallista tiedotetta asiasta ei ole saatu eikä Sephora Skandinaviaa tavoitettu asiaa kommentoimaan, toimituksen testitilaus ruotsalaisilta sivuilta onnistui.

Ranskalainen Sephora toimii 35 maassa ja sillä on yli 2600 myymälää. Kokonaisuudessaan Sephoran valikoimaan kerrotaan kuuluvan yli 78 000 tuotetta niin värikosmetiikasta, ihonhoitotuotteista, tuoksuista, vartalon- ja hiustenhoitotuotteista, kauneusvälineistä ja kynsituotteista.­

Aiemmin tuotteita on saanut tilattua Suomen rajojen sisälle noin 30 euron postimaksulla Ranskan Sephorasta. Myymälät ovat siksi olleet monen suomalaisen kosmetiikkashoppailijan suosikkikohteita ulkomaanmatkoilla. Ketjun valikoimassa on monia meikkimerkkejä, joita on muuten hankalaa tai kallista saada Suomeen. Sillä on myös oma suosittu kosmetiikkalinjansa.

Ei siis ihme, että sosiaalisessa mediassa viikonloppuna levinnyt tieto edullisesta tilausmahdollisuudesta kirvoitti innostunutta keskustelua. Viestipalvelu Jodelin kauneuteen liittyvällä keskustelukanavalla, Facebookin suositussa kauneusryhmässä ja asiasta kertoneiden somevaikuttajien tekemien julkaisujen kommenttikentissä iloittiin uutisesta.

Ruotsista tilattaessa postikulut ovat aiempaa maltillisemmat: selvityksemme mukaan 85 kruunua eli noin 8,30 euroa alle 650 kruunun ja 49 kruunua eli noin 4,80 euroa yli 650 kruunun tilaukselle.

Miksi kosmetiikkamerkkien rantautuminen Suomeen kestää?

Kysyimme toimitusmahdollisuudesta Suomeen ja vuonna 2017, kun Ruotsin Sephoran verkkokauppa aukesi. Tuolloin Sephora Skandinaviasta vastattiin, että ensimmäisenä keskitytään Ruotsin ja Tanskan markkinoihin, ja vasta sen jälkeen aletaan tarkastella mahdollisuutta toimittamisesta muille ”pohjoisille naapureille”.

Olemme kysyneet aiemmin myös kotimaisilta asiantuntijoilta, miksi maailmalla huippusuosittuja kosmetiikkamerkkejä ei saada Suomeen.

Tuolloin Stockmannin kosmetiikan tuoteryhmäpäällikkö Minna Mähönen kertoi, että koska Suomi on verrattain pieni maa, emme valitettavasti aina ole ensimmäisten joukossa kansainvälisten merkkien laajentumissuunnitelmissa. Sokoksen ja Emotionin kauneuden ryhmäpäällikkö Tuija Salmi puolestaan sanoi, että vallitseva trendi merkkien päämiehillä ja tavarantoimittajilla on ollut myös ”jakaa niukkuutta” eli rajoittaa jakelua ja määritellä itse laajenemisaikataulu sekä pisteet, joihin merkki laajenee.

Salmi muistutti myös, että joissain tapauksissa kyse voi olla laeista ja ainesosista.

– Kosmetiikan lainsäädäntö on EU:ssa eri kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, ja tämä jo itsessään saattaa asettaa muutosvaatimuksia tuotteiden ainesosien sisällössä. Tämä asettaa haasteita niille merkeille, joiden ainesosat eivät täytä EU-lainsaadännön vaatimuksia, ja hidastaa markkinoille tuloa.

Näitä vielä odotamme

Suomi on saanut muutaman odotetun kauneusbrändin viime vuosien aikana myös fyysisesti kosmetiikkaosastoille. Muun muassa Benefit Cosmetics, The Ordinary, It Cosmetics, Buxom, Urban Decay, Nyx Professional Makeup ja Jeffree Star Cosmetics ovat saapuneet tavarataloihin ja kosmetiikkaliikkeisiin viimeisten viiden vuoden aikana.

Hitaasti mutta varmasti kasvavasta kattauksesta huolimatta pelkästään netin varassa olevien huippubrändien lista on silti pitkä. Esimerkiksi Ruotsin Sephoran kantamat Fenty Beauty, Tarte, Too Faced ja Nars, Kicksin juuri lanseeraama Morphe, Skincity-verkkokaupan Hourglass sekä omilla verkkokaupoillaan Suomeen myyvät meikkimerkit Kiko Milano ja KatVonD Beauty ovat brändejä, joiden tuotteita moni himoitsee, mutta pääsee kokeilemaan vain ulkomailla.

