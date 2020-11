Me Naiset

Irtopuutereiden hengästyttävästä valikoimasta löytyy erinomaisia täsmätuotteita, kun tietää mitä etsii.

Kaukana ovat ne päivät, kun yhdellä puuteripurkilla sai tehtyä vaikka koko meikkipohjan.

Ja ihan hyvä niin, sillä nykyisin puuterivalikoimasta löytyy erinomaisia täsmätuotteita täydellisen meikkipohjan luomiseen.

Varsinkin irtopuuterivalikoimaa on kuitenkin niin paljon, että joukosta voi olla vaikea löytää juuri omaan agendaan sopivaa tuotetta. Kokosimme neuvot, joiden avulla löydät erilaisten irtopuuteripurkkien joukosta oikean vaihtoehdon ja uudet suosikit.

Viimeistelypuuteri

Viimeistelypuuteri on yleensä läpikuultavaa, valkoista tai hyvin kevyesti sävyttävää puuteria, jonka tarkoitus on blurrata ihohuokosia, tehdä ihosta pehmeän näköinen tai antaa iholle hehkua tai tehdä siitä mattainen. Viimeistelypuuteri on siis nimensä mukaisesti meikin viimeinen silaus ja eräänlainen tosielämän Facetune-filtteri kasvoille.

Jos kasvoille tuli vahingossa hieman liikaa aurinkopuuteria tai poskipunaa, saa viimeistelypuuteria myös tasoitettua tilannetta.

MAC Prep + Prime Translucent Finishing Powder -viimeistelypuuteri sopii kaikille ihonsävyille, 28,50 €.­

Kiinnityspuuteri

Setting powder -nimellä kulkevan irtopuuterin tarkoitus on pidentää meikin kestoa ja saada parhaat tehot irti meikkivoiteesta ja peiteväristä. Setting powder -puuterilla saadaan juurikin märät meikkituotteet kiinnittymään iholla ja estetään niiden leviäminen vaikkapa käsiin tai kännykkään siihen puhuessa.

Laura Mercierin Translucent Loose Setting Powder -puuteri on jo lajinsa klassikko ja meikkaajien kestosuosikki, 44 €.­

Banaanipuuteri

Banaanipuuteri taas on keltaiseen taittava irtopuuteri, jonka tarkoitus on setting powder -puuterin lailla kiinnittää meikki iholle ja pitää iho mattaisena. Banaanipuuteri kehitettiin alun perin universaaliksi puuterisävyksi, ja sitä se on edelleen: lämmin keltaiseen tai kultaiseen taittava sävy sopii kaikille ihonväreille ja se myös taittaa iholta punaisuutta.

Nyx Professional Makeupin Can’t Stop Won’t Stop -banaanipuuteri pitää ihon mattaisena, 17 €.­

Entäpä vanha kunnon kivipuuteri tai peittävä meikkipuuteri? Niistä löydät lisätietoa omista jutuistaan:

Lähteet: Byrdie, Popsugar