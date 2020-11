Me Naiset

Suomen tunnetuimpiin bloggaajiin lukeutuva Julia Toivola ja hyvä ystävä Nora Kyllönen perustivat uuden second hand -myymälän.

Uusi kirpputori on saanut runsaasti näkyvyyttä suomalaisten vaikuttajien somekanavissa. Ennen avaamista ulkona odotteli jo asiakkaita.­

Tänään torstaina Helsingin Iso Roobertinkadulla aukesi uusi itsepalvelukirppis Flea. Myymälä sijaitsee upeassa vanhassa rakennuksessa, eikä se näytä perinteiseltä kirpputorilta sisältäkään.

– Ajatus omasta kirpputorista syntyi jo 17-vuotiaana, kun myin omia vaatteita, eikä kivan näköisiä kirppiksiä ollut. Kaikki olivat kaukana ja jossain kellaritiloissa, toinen perustajista, Julia Toivola, nyt 33, kertoo.

– On ihanaa tehdä kaunis itsepalvelukirppis. Katselin liiketiloja jo seitsemän vuotta sitten. Olin ideasta kuitenkin epävarma, ja lopulta omat vaikuttajatyöt alkoivat viedä niin paljon aikaa, että ajatus jäi.

Toivolan kollega ja liikekumppani Nora Kyllönen, 26, on asunut Lontoossa, jossa idea second hand -putiikista vahvistui. Kulutuskeskustelu oli pinnalla, ja hän kierteli kaupungin second hand -liikkeitä.

– Kun Nora muutti Suomeen, ja minulla loppuivat hetkellisesti työt koronan takia, päätimme laittaa hynttyyt vihdoinkin yhteen ja pistää kaupan pystyyn, Toivola sanoo.

Julia Toivola ja Nora Kyllönen remontoivat uuden kirpputorin liiketilaa loka-marraskuussa.­

Tältä Flean edustalla näytti avaamisen aikaan torstaina klo 12. Kirpputori on näkynyt somevaikuttajien kanavissa runsaasti kuluneella viikolla, ja sitä seurasi Instagramissa jo ennen myymälän avaamista yli 5000 ihmistä.­

Verkkokauppaa ja liikeideaa on rakennettu kunnolla tammikuusta lähtien. Lokakuun alussa kaksikko alkoi remontoida myös kivijalkaliiketilaa Helsingin keskustassa.

– Verkkokauppa lähti sen verran hyvin liikkeelle, että se loi uskoa myös myymälään. Verkosta postitamme tuotetilauksia kymmenittäin joka päivä, Toivola kertoo.

Flea ottaa myyntiin verkkokauppaansa vain aina kunkin hetken sesongin ja muodin mukaisia tuotteita. Tuotteen alkuperäisen hinnan on oltava verkossa yli 30 euroa, mutta myymälään kelpaavat halvemmatkin vaatteet – kunhan ne ovat ajantasaisia.

– Totta kai luotamme asiakkaiden omaan silmään myös. Sellaiset ajattomat vaatekappaleet, jotka näyttävät hyvältä vuodesta toiseen, otamme myyntiin myös. Tavoitteena on pitää myymälä kuitenkin kivan näköisenä ja sellaisena, ettei asiakkaan tarvitse penkoa löytääkseen jotain ihanaa, Toivola sanoo.

Kiinnostuneita asiakkaita asteli kirpputorille heti ensimmäisistä minuuteista lähtien.­

Yrittäjät Nora Kyllönen ja Julia Toivola.­

”Emme haluaisi tukea pikamuotia”

Naisten ystäväpiiriin kuuluu runsaasti Suomen seuratuimpia somevaikuttajia, ja moni suomalaisista bloggaajista ja vaikuttajista on tuonut jo omia vaatteitaan myymälään myyntiin.

Yrittäjät tasapainottelevat sen kanssa, kuinka paljon trendikkäiden second hand -tuotteiden myynti nojaa yhä nopeammin kiertävään muotiin.

– Emme haluaisi tukea pikamuotia siinä, että kun tulee uusi mallisto, meille voi tuoda edelliset vaatteet heti myyntiin. Mutta emme toisaalta halua, ettei meille niitäkin voisi tuoda. Tämä on kaksipiippuinen juttu. Toivomme myyntiin kuitenkin ajatonta ja kestävää ja laadukasta vaatetta.

Tällä hetkellä myymälän vajaasta 30 rekillisestä koostuvan vaate- ja asustetarjonnan hintataso näyttää Toivolan mukaan asettuvan noin viidestä pariinsataan euroon.

– Meillä on paljon merkkivaatteita ja skandimerkkejä, mutta myös peruskamaa. Laidasta laitaan, mutta yleisilme on aika laadukas. Ei ole euron paitaa tai 50 sentin toppia.

Tältä itsepalvelukirppiksen näyteikkuna näyttää.­

Täyspäiväistä työtä ja jo kaksi työntekijää

Toivola ja Kyllönen ovat myymälässä päivittäin itse töissä. Jo ennen avaamista yrittäjät ovat palkanneet kaksi työntekijää.

– Heistä on ollut suuri apu. Yritimme vähän liian pitkään selvitä kahdestaan, Toivola sanoo.

– Teemme itse täysipäiväisesti hommia niin pitkään kuin tarvitsee. Yritys on myös oma vauva, josta on tosi vaikea päästää irti. Olemme tehneet pitkää päivää ja käyneet kotona nukkumassa parin tunnin yöunia.

Päivät menevät yrittäjän mukaan kuitenkin nopeasti ja ovat todella inspiroivia.

– Ei tämä tunnu työltä, vaikka rankkaa onkin. Avaamme pian liikkeeseen myös kahvilan.

Myymälään mahtuu vajaan 30 rekillisen verran tavaraa.­

Second hand -shoppailun profiili on nousussa

Samalta kadulta löytyy myös itsepalvelukirpputori-kahvilaketju Reloven toinen myymälä. Reloven ensimmäinen liike avautui keväällä 2016 Helsinkiin Töölöntorille, ja sen konseptiin kuuluu myös käytettyjen vaatteiden shoppailu kauniissa ympäristössä.

Saman kadun varrella on myös kilpailevan itsepalvelukirpputori Reloven myymälä.­

Käytettyjä vaatteita saa ostettua nykyisin niin perinteisiltä kirpputoreilta ja vintage-liikkeistä, verkkokirppiksiltä kuin suoraan myyjiltä mobiilikauppapaikoista ja somen kautta.