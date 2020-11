Me Naiset

Vamsko on tamperelainen perheyritys, jonka kengät ihastuttavat somessa ympäri Eurooppaa. Kenkäbrändi pyörii jo toisessa polvessa.

Tino ja Riikka ovat sekä perheyrittäjiä, pariskunta että työkaverit. Tamperelainen kenkämerkki on valloittanut maailmaa pari viime vuotta.­

Suomalaisen kenkäbrändi Vamskon ainoaan liikkeeseen on saattanut törmätä Tampereella Hämeenkadulla. Pienellä ja monen korvaan tuntemattomalla putiikilla on kuitenkin myös verkkokauppa, ja siellä kenkien tilaajia on vuodessa 150 000.

– Tällä hetkellä kengistä vajaa kolmannes myydään Suomeen, vajaa kolmannes Ruotsiin ja loput Eurooppaan, etenkin Saksaan ja Alankomaihin, mutta myös esimerkiksi Kreikkaan ja Islantiin, operatiivisena johtajana toimiva Tino Laaksovirta, 31, kertoo.

Menestys lähti isän kenkäbrändistä – ja somesta

Vamsko on tamperelainen, vuonna 1986 perustettu perheyritys. Suuri yleisö muistaa firman 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa suosituista SoWhat-skeittikengistä, joita jälleenmyytiin ympäri maata ja nähtiin nuorten jaloissa.

SoWhat on Laaksovirran isän luoma kenkäbrändi, jonka pohjalle nykyinen Vamsko on rakentunut. Pitkään jälleenmyyjille keskittyneen kaupankäynnin jälkeen ensimmäinen ja ainut oma myymälä avattiin Tampereelle Laaksovirran ollessa jo mukana toiminnassa, vuonna 2013.

Verkkokauppa syntyi, kun Laaksovirta ja myymälään myyjäksi tullut, pian Laaksovirran kanssa seurustelemaan alkanut ja nykyinen puoliso Riikka Kuusisto alkoivat kuvata kenkiä kaupan Facebook-sivuille.

” Ihmiset alkoivat kysellä, mistä kenkiä saa tilattua tai voisitteko postittaa niitä myymälästä. Verkkokauppa oli pistettävä pystyyn.

– Tino oli kameran takana, minä jalkojeni ja kenkien kanssa kameran edessä. Ihmiset alkoivat kysellä, mistä kenkiä saa tilattua tai voisitteko postittaa niitä myymälästä. Verkkokauppa oli pistettävä pystyyn. Oli hienoa huomata, että ihmisiä kiinnosti, Kuusisto, nyt 28, kertoo.

Verkkokauppa avattiin Suomen markkinoille vuonna 2015, ja se kasvoi vauhdilla. Kaikki oli pariskunnalle uutta, eikä kukaan ollut opettamassa.

– Oli siistiä herätä joka aamu tekemään sitä. Kukaan ei ollut kertomassa, mitä pitäisi tehdä, Laaksovirta sanoo.

Kielitaidottomina Ruotsiin

Vuonna 2017 yritys päätti laajentaa verkkokaupan Ruotsiin.

– Kaikki olivat sitä mieltä, että ei tule onnistumaan. Moni piti varmaan hulluna, että palkkasimme ruotsinkielistä väkeä rakentamaan nettikauppaa. Halusimme tehdä verkkokaupasta niin hyvän kuin mahdollista. Lanseerausviikolla kauppa lähti kovaa vetämään, ja teimme ennätysviikon, useamman tuhat tilausta, Laaksovirta kertoo.

” En puhu sanaakaan ruotsia, mutta tein itse kaikki mainokset. Luin sanakirjaa ja soittelin ruotsinkielisille kavereille, että miten tämä sanotaan.

Asiakkaat löytyivät puhtaasti Facebook- ja Instagram-mainonnan kautta.

– En puhu sanaakaan ruotsia, mutta tein itse kaikki mainokset. Luin sanakirjaa ja soittelin ruotsinkielisille kavereille, että miten tämä sanotaan, Laaksovirta sanoo.

Mutkitta maailmalle ei kuitenkaan selvitty. Ensimmäiset tilaukset lähtivät matkaan, mutta 3000 kenkäparia jäi Ruotsin puolella kuljetusliikkeen järjestelmähäiriön takia jumiin noutopisteisiin.

– Muistan, kuinka itsekin kielitaidottomana vastasin kysymyksiin Ruotsin asiakaspalvelussa, Kuusisto sanoo.

– Se oli kallis oppikoulu ja esimerkki siitä, mitä tarkoittaa, kun lähdetään laajentamaan. Mutta siitä selvittiin. Nyt Ruotsi on meille iso markkina, Laaksovirta sanoo.

Viiden hengen perhefirmasta kymmenien työntekijöiden yritykseksi

Suurin osa Vamskon kengistä on aina ollut itse suunniteltuja ja loput pieniltä tehtailta tilattuja malleja, joita ei ole muualla Suomessa myyty. Tästä syksystä lähtien Vamskon mallistot ovat kaikki omaa designia. Kenkien suunnittelu tehdään oman perheen sisällä.

Yrityksessä työskentelevät Laaksovirran molemmat vanhemmat sekä sisko. Laaksovirta kertoo, että viime vuosina kaikki aika on mennyt oppimiseen, kasvuun ja myynnin perässä pysymiseen.

– Alkujaan meitä oli viisi henkeä, nyt kiireisimpinä aikoina yritys työllistää parhaimmillaan 30 henkeä.

Tino ja Riikka edustivat Vamskoa aivan maaliskuun alussa Helsingissä brändin lehdistötilaisuudessa.­

Tällä hetkellä Vamsko on luopumassa edullisemmista Kaukoidässä tehdyistä kenkämallistoista, ja tuotanto on siirtynyt kokonaan Eurooppaan. Uudet kengät valmistetaan perheomisteisilla tehtailla käsityönä Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa.

– Ei ole ihan helppo muuttaa edullisemman pään tuotteista kalliimpaan hintaan. Mutta tiedämme, että maailma on muuttunut ja ihmisten mielenkiinto tähän muutokseen on olemassa, ja haluamme olla siinä mukana, Laaksovirta sanoo vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen viitaten.

” Perhesiteet auttavat siihen, että vaikeistakin asioista pääsee yli.

Kun korona keväällä iski, perheyrityksessäkin huomattiin, kuinka ihmiset pistivät käsijarrun päälle. Keväästä selvittiin, ja loppukesästä saapuneet uudet mallistot myivät odotuksia paremmin. Euroopan laajuinen verkkokauppa on kasvattanut Vamskon myyntiä vuodessa kolmanneksella.

– Lopulta syksyllä taistelimme sen kanssa, että saamme tarpeeksi tavaraa. Tuotantomaissa on ollut ihan oikeasti lockdown, ja tehtaat ovat olleet jopa kiinni, Laaksovirta sanoo.

Kuusiston mukaan perhesiteet auttavat siihen, että vaikeistakin asioista pääsee yli.

– Ja sitten taas juhlii yhdessä kaikkia hyviä juttuja, Kuusisto sanoo.

Suomalaisen firman kengät löydetään edelleen suurilta osin somen ja somemarkkinoinnin kautta.

– Kysyy luonnetta, kun olemme koko perhe aamusta iltaan samassa työpaikassa, ja vapaa-aikanakin asumme melkein toistemme naapurissa, Laaksovirta sanoo.

Välillä kipinöi, eivätkä kaikki ole aina samaa mieltä kaikista asioista.

– Toisaalta meille on siunaantunut se mahdollisuus, että saamme viettää aikaa yhdessä, Laaksovirta sanoo.