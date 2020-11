Paitamekko on todellinen vaatekaapin työmyyrä – 3 tyylikästä tapaa pukea yksi ja sama luottovaate

Paitamekko on yhtä aikaa rennon väljä ja asiallisen siisti. Se sopii moneen tyyliin persoonallisesta tyylitaiturista kotoisaan pukeutujaan.

Mekoksi venynyt paitapusero on arjen helppo klassikko.­

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa. Monikäyttöiset vaatteet luovat hyvän vaatekaapin perustan: niiden avulla vaatekaapin sisältö pysyy helposti yhdisteltävänä.

Paitapuserosta on muotoutunut suosittu pitkä versio, paitamekko, joka on pitänyt pitkään pintansa vaatekauppojen valikoimissa. Pitkät hihat, käännetyt kaulukset ja napitettava etuosa ovat tuttuja klassikkopaidasta, ja mallinsa ansiosta paitamekko on yhtä aikaa rennon väljä ja asiallisen siisti.

Se sopii moneen tyyliin näyttävän persoonallisesta tyylitaiturista hienostuneeseen tai rennon kotoisaan pukeutujaan.

Musta huopahattu + mustat korolliset nilkkurit = 43,94 €

Harmaa paitamekko on täydellinen modernin persoonalliseen arkilookiin yhdessä mustan villahuopahatun ja mustien nilkkureiden kanssa.

Boyfriend-farkut + valkoiset tennarit = 49,59 €

Paitamekko sopii myös rentoihin boyfriend-farkkuihin ja arkisiin tennareihin.

Muhkea neuletakki + cowboy-nilkkurit = 59,94 €

Paitamekko ja muhkea villatakki luovat pehmoisen arkilookin, johon ripauksen särmää voi tuoda trendikengillä, cowboy-nilkkureilla.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti.