Tyylikäs ja herkkä vaaleanpunaisen nude on kuninkaallisten suosikkilakka vuosikymmenestä ja häistä toiseen.

Cambridgen herttuatar Catherine sekä kuningatar Elisabet ovat molemmat tunnettuja ajattomasta tyylistään. Heidän tyylistään on helppo kopioida pieni yksityiskohta täydentämään omaa lookia – vieläpä suhteellisen halvalla hinnalla.

Harper’s Bazaarin mukaan hovin naisten suosikkilakka on nimittäin Essien kynsilakka sävyssä Ballet Slippers.

Essien kynsilakka sävyssä Ballet Slippers, 14,40 €, mm. Sokos ja Stockmann.­

Tarinan mukaan kirkkaita kynsilakkoja vierastava kuningatar on käyttänyt samaa nudensävyä vuodesta 1989 lähtien. Isoäidin suosikkisävy on nähty myös prinsessa Beatricen kynsissä omissa häissään. Catherinella on ollut käytössä lähes identtinen sävy nimeltään Allure.

Myö Sussexin herttuatar Meghanin ajateltiin käyttäneen kuningattaren lempilakkaa mennessään naimisiin prinssi Harryn kanssa. Harper’s Bazaarin mukaan kapinahenkisellä Meghanilla paljastui kuitenkin myöhemmin olleen käytössä kylläkin samannäköinen sävy, mutta eri brändiltä.

Kokeile tyyliä esimerkiksi näillä:

Atelier Rougen kynsilakka sävyssä Trés Chic, 9,90 €, Kicks.­

OPIn kynsilakka sävyssä Bubble Bath, 14,90 €, mm. Kicks.­

Lumene Gloss & Care CC Nail Concealer -peitevärillä saa heti huolitelluilta näyttävät ja raikkaan vaaleat kynnet. Hillitty neutraali sävy tasoittaa kynnen pinnan ja antaa kestävyyttä ja suojaa kynsille, 6,90 €, mm. Stockmann.­