Testasimme 8 hiuslakkaa – yksi oli ylitse muiden, mutta löysimme myös hyvän hajusteettoman tuotteen

Miten hiuslakat ja viimeistelysuihkeet täyttävät lupauksensa? Testasimme.

Maria Nila Style & Finish Finishing Spray -viimeistelysuihke, 28 € / 400 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hoitava viimeistelysuihke antaa pitoa ja kiinnittää kampauksen. Helppo harjata pois hiuksista. Colour Guard Complex -teknologia suojaa hiuksia UV-säteilyltä ja vapailta radikaaleilta. Vegaaninen.

Kokemus: Ihana kukkaistuoksu yllättää heti positiivisesti. Suihke lupaa pysyvää, mutta helposti pois kammattavaa lopputulosta – lopputulos on hieman tahmea, eikä mielestäni kovin pysyvä. Käyttäisin tätä lähinnä kevyeen muotoiluun, pitoa vaativat kampaukset eivät tällä lakalla pysy kuosissa. Saatavilla oleva 100 millin matkapakkauskoko on näppärä.

Four Reasons Professional Extreme Hold Spray -hiuskiinne, 17,90 € / 300 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Vahva hiuskiinne kiinnittää ja antaa pitkäkestoisen tuen latistamatta hiuksia. Hienojakoinen suihke on ammattilaislaatuinen tuote. Vegaaninen.

Kokemus: Erittäin pitävä hiuskiinne, joka pitää kampauksen takuulla kuosissa – ja pitkään. Ainoa miinus on se, että kiinne jättää hiukset hieman tahmeiksi. Tämä hiuskiinne ei kuitenkaan latista hiuksia, vaan pitää ne eloisina ja jonkin verran liikkuvina. Tuote kuivuu nopeasti ja on helppo kammata pois.

Authentic Beauty Concept Working Hairspray -hiuskiinne, 25,90 € / 300 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Brändin ideologia pohjaa haluun luoda hiustuotesarja, joka on aitoa, luonnollista, yksinkertaista ja valmistettu tarkkaan valituista ainesosista. Kaikki hiusbrändin tuotteet ovat vegaanisia, sulfaatittomia, silikonittomia, eivätkä ne sisällä mineraaliöljyjä tai keinotekoisia väriaineita. Hienojakoinen aerosolisuihke antaa joustavaa ja luonnollista hallittavuutta ja pitoa, kuivuu nopeasti ja mahdollistaa työstettävän ja luonnollisen tyylin. Suojaa kosteudelta ja UV-säteiltä.

Kokemus: Varsin miellyttävä ja raikas kukkaistuoksu muuttuu nopeasti rasitteeksi, sillä tuoksu on niin voimakas, että se tuoksuu hiuksissa vielä pitkään ja aiheuttaa päänsärkyä. Hiuskiinne tuntuu kuitenkin miellyttävältä, ei lainkaan tahmealta. Pito on aluksi todella hyvä, mutta muutaman tunnin jälkeen pito on lähes kadonnut. Jättää hiukset sopivan luonnollisiksi.

L’Oréal Professionnel Infinium Pure 6 -hiuskiinne, 16,50 € / 300 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Hajusteeton hiuskiinne. Tuote koostuu vain kuudesta ainesosasta, ja tuoksu on erittäin neutraali. Suihke on hienojakoinen eikä jätä jäämiä hiuksiin. Se tuntuu hiuksissa joustavalta, mutta jämäkältä ja kuivuu välittömästi. Sopii kiinnittämiseen, tupeeraamiseen, pörröttämiseen, volyymin lisäämiseen tai erotteluun. Ultrapieni pisarakoko. Kiiltävät luonnolliset hiukset, ei mattaista lopputulosta. Hiuskiinteitä on valikoimassa kolmella eri voimakkuudella: soft, strong ja extra strong.

Kokemus: Neutraali, lähes huomaamaton tuoksu. Tämä tuote tekee hiukset kiiltäviksi ja vie hiuksista turhan pörröisyyden ja sähköisyyden. Varsin luonnollinen lopputulos. Kuivuu nopeasti eikä jätä hiuksia tahmeiksi. Ei sovellu kampausten kiinnitykseen, sillä pito on olematon.

Sim Sensitive DS Strong Hold Hairspray -hiuskiinne, 20,90 € / 300 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hajusteeton hiuskiinne voimakkaalla pidolla kampausten viimeistelyyn. Antaa pitkäkestoista pitoa ja tukea hiuksiin. Kuivuu nopeasti ja antaa hiuksiin kauniin kiillon sekä suojaa kosteutta vastaan. Voimakkaan pidon ansiosta erinomainen hiuskiinne vaativienkin kampausten viimeistelyyn. Ei tahmaa ja lähtee hiuksista helposti pois harjaamalla.

Kokemus: Todella hyvä pito, mutta jättää hiukset luonnollisen näköisiksi. Hiuskiinne kuivuu nopeasti ja antaa sopivasti kiiltoa. Hajusteeton, joten tuoksu ei ala tökkiä. Sisältää myös kosteussuojan.

Paul Mitchell Extra-Body Firm Finishing Spray -viimeistelykiinne, 29,90 € / 300 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Antaa koko päivän kestävää voimakasta tukea ja tuuheutta. Lisää kiiltoa ja säilyttää muotoillun tyylin kuohkeana pitkään. Tuuheuttavat ainesosat tekevät jokaisen hiuksen paksumman näköiseksi ja tuntuiseksi. Torjuu tehokkaasti ilmankosteuden aiheuttamaa pörrööntymistä ja latistumista vaativissakin olosuhteissa.

Kokemus: Loistava pito ja ihanasti kiiltoa! Tämä tuote jättää hiukset todella tuuheiksi sisältämänsä pantenolin ansiosta. Hiuskiinne on myös kosteudenkestävä. Tuoksu on miellyttävän raikas – ehdottomasti paras tuoksu koko testissä. En keksi mitään moitittavaa!

Dermosil Hair Spray Structure & Volume -hiuskiinne, 5,20 € / 300 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hajusteeton, erittäin vahva hiuslakka. Antaa ryhtiä ja kestävän pidon kampaukselle. Vähentää sähköisyyttä ja viimeistelee hiukset sileiksi ja kiiltäviksi. Sisältää B5-vitamiinia eli pantenolia sekä vehnäproteiinia, joka kosteuttaa hiuksia ja tekee ne muotoiltaviksi. Saatavilla myös matkakoko. Allergia-, iho- ja astmaliiton allergiatunnus. Vegaaninen.

Kokemus: Vahvaa kiiltoa lupaava hiuskiinne jättää hiukset melko korpuiksi ja kiiltoa on jo liikaakin, sillä hiukset alkavat näyttää helposti vähän likaisilta. Melko luonnoton lopputulos, mutta pitoa on ihan kiitettävästi. Hajusteeton, joten siitä plussaa.

Redken Forceful 23 Super Strenght Finishing Spray -viimeistelysuihke, 26 € / 400 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Voimakasta pitoa, pitkään kestävää tukea sekä muotoilumuistia. Sisältää Redkenin ainutlaatuisen Shine-Charged-teknologian, joka antaa 24 tunnin suojan kosteutta vastaan ja täydellisen pidon ja suojan pörröisyyttä vastaan kahdeksaksi tunniksi.

Kokemus: Aivan ihana kukkaistuoksu – tosin kannattaa varautua siihen, että se saattaa muuttua ajan mittaan häiritseväksi. Tuote lupaa maksimaalisen pidon, mutta todellisuudessa se tuntuu antavan vain vähän pitoa. Hiuskiinne saa hiukset kiiltävämmiksi ja eloisammiksi, mutta pitoa ei juurikaan ole. Sopii kevyen kampauksen viimeistelytuotteeksi.

Kuvat: Valmistajat

