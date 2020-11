Me Naiset

Suomalainen innovaatioyhtiö kehittää selluloosasta maailman ekologisimpia tekstiilimateriaaleja. Niistä on syntynyt jo muun muassa puku Linnan juhliin ja neulepipo.

Kotimaisen design-brändin neulepipon lanka on kehrätty Suomessa Spinnovan kehittämästä patentoidusta puukuidusta ja suomalaisesta villasta.­

Suomalainen innovaatioyhtiö Spinnova kehittää selluloosasta maailman ekologisimpia tekstiilimateriaaleja. Spinnovan kuitua on nähty esimerkiksi viime vuonna Linnan juhlissa. Sen testaaminen käytännössä vaatteissa on kuitenkin edelleen harvojen herkkua.

Nyt kotimainen brändi Myssyfarmi on valmistanut neulotun pipon langasta, joka on kehrätty Suomessa Spinnovan patentoidusta puukuidusta ja suomalaisesta lampaanvillasta.

Myssyfarmin Spinnovan kehittämästä kuidusta valmistama pipo. Myssyfarmi on pöytyäläinen suomalaisesta villasta asusteita ja vaatteita valmistava yritys, jonka tuotanto työllistää 60 neulovaa eläkeläisrouvaa ja yhden eläkeläisherran. Tuotteita viedään tällä hetkellä 16 maahan noin 140 jälleenmyyjälle.­

Spinnovan kuidun myönteisten ominaisuuksien lista on pitkä: sertifioidusta puusta valmistetussa kuidussa ei ole haitallisia kemikaaleja, se säästää vettä puuvillaan verrattuna 99 prosenttia, ja se on mikromuoviton ja nopeasti biohajoava.

Patentoitu Spinnova-kuitu ei sisällä mikromuovia, tuota yhtään jätettä tai sivuvirtoja, ja sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. Valmistaja tituleeraa sitä maailman parhaiten biohajoavaksi ja kierrätettäväksi tekstiilikuiduksi. Sen valmistuksessa on sitouduttu käyttämään ainoastaan ekologisia raaka-aineita, kuten FSC- ja/tai PEFC-sertifioitua puuta tai jätevirtoja.­

Tekokuitujen sekoittaminen villaan on ongelmallista

Tekokuituja saatetaan lisätä villavaatteisiin, jotta ne kestäisivät kulutusta paremmin, mutta suuressa osassa tapauksia myös siksi, että tekokuidut ovat valmistajalle halpa vaihtoehto.

– Keinokuitujen sotkeminen villaan on etenkin mikromuovien takia hyvin ongelmallista, mutta niitä käytetään vahvistamaan kulutuksen kestoa. Tulevaisuudessa uskon, että Spinnovan kuitu on suuri mahdollisuus paitsi globaalin tekstiilituotannon ratkaisijana, myös neulontalangoissa, Myssyfarmin toimitusjohtaja Anna Rauhansuu sanoo tiedotteessa.

Yhteistyötä pikamuotijätin kanssa

Spinnova tekee jo yhteistyötä suurten ja merkittävien kansainvälisten tekstiilialan brändien ja teollisten kumppaneiden kanssa. Päämääränä on kaupallistaa Spinnova-tekstiilit globaalisti.

– Meille on tärkeää saada aikaan mahdollisimman paljon myös erilaisia ei-kaupallisia demotuotteita osoittaaksemme, että Spinnova-kuidusta on tulossa todella monipuolinen materiaali, Spinnovan kaupallinen johtaja Lotta Kopra sanoo tiedotteessa kertoessaan ensimmäisten Spinnova-neulontalankojen testaamisesta.

Spinnova onkin aloittanut yhteistyön esimerkiksi tanskalaisen vaatekonserni Bestsellerin kanssa, uutisoi muun muassa Fashion Finland syyskuussa. Bestsellerin brändeihin kuuluvat esimerkiksi suomalaisillekin tutut pikamuotiketjut Vero Moda, Vila, Only, Jack & Jones ja Name It.

Yhteistyöllä halutaan selvittää, millaisiin vaatteisiin Spinnovan kehittämää kuitua voidaan käyttää, mihin materiaaleihin sitä voidaan sekoittaa ja kuinka tuotteet kestävät pesua ja käyttöä. Bestsellerin tavoitteena on tuoda ekologisemmista kuiduista valmistettuja vaatteita markkinoille vuoteen 2025 mennessä.

Spinnova on kehittänyt demotuotteita myös Marimekon, Bergansin ja Touchpointin kanssa. Spinnovalla on tällä hetkellä teollisen mittakaavan pilottitehdas Suomessa, mutta se on skaalaamassa tuotantoaan kaupallisiin volyymeihin.

Ei ainut kotimainen menestyjä

Suomalaista tekstiilialaa seuranneet ovat saattaneet törmätä myös Infinited Fiber -nimellä kulkevaan kuituun, joka on toinen kotimainen, maailmalla jo ylistetty materiaalikeksintö. Sen periaate on hyödyntää muun muassa olemassa olevaa tekstiilikuitua: vanhaa tekstiiliä ekologisesti käyttökelpoiseksi uudeksi superkuiduksi muuntavasta teknologiasta ennustetaan vaateteollisuuden tulevaisuutta.