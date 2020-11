Me Naiset

Kosteutusta kasvoille, energiaa silmänympäryksille ja neljä tärppiä värikosmetiikasta. Kauneustoimittaja vinkkaa kuukauden huipputuotteet.

Talvea kestävä kosteusvoide

Cliniquen Moisture Surge -sarja täydentyi uudella kosteusvoiteella, jonka teho on testattu brändin mukaan Siperiassa erittäin kylmissä olosuhteissa. Kosteusvoide lupaa iholle suojaa ja rauhoitusta sekä intensiivistä kosteutta jopa 72 tunnin ajan.

Tuote vakuuttaa heti ensimmäisellä levityskerralla. Voide on samalla sileää ja samettista että täyteläistä ja tuntuvasti kostean ja kosteuttavan oloista. Kasvojen iho näyttää kosteutuksen takia pullealta ja tasaiselta – eikä efekti ole vain mielikuvitukseni tuotetta, sillä tämä spontaani kommentti tulee iltatoimien lomassa miehen suusta.

Voide lupaakin vähentää ihon kuivia läiskiä ja kuivuudesta johtuvia hienoja juonteita ja sopia erittäin kuivalle, kuivalle ja kuivalle sekaiholle. Tulevan talven luottotuote!

Clinique Moisture Surge Intense 72H Lipid-Replenishing Hydrator, 19 € / 30 ml ja 36 € / 50 ml, Sokos, Stockmann, Kicks.­

Hehkuva, kostea, kuulas meikki

Toinen kuivan talvi-ihon pelastaja on meikinkiinnityssuihke, joka taikoo meikatusta ihosta parilla suihkauksella hehkuvan, kuulaan ja kostean näköisen. Viimeistelysuihke lupaa kostean ja heleän lopputuloksen ja trendikkään lasimaisen näköisen ihon. Silti rasvaisen näköistä ihon kiilto ja kuulto ei ole. Hehku ja meikki pysyy hyvänä koko päivän.

Maybelline New York Glass Spray -meikinviimeistelysuihke, 12,90 € / 100 ml, tavarataloista.­

Persikkaposket

Lisää hehkua ja tervettä väriä saa sudittua kasvoille poskipunalla. Benefitin kulttisuosikki, kullan ja persikan sävyinen poskipuna, on palannut uudella sävyllä, koostumuksella ja pakkauksella. Hempeä persikkainen sävy on turvallinen myös liioiteltuja punaposkia kammoksuvalle: tätä saa sutia huoletta, sillä monelle sopiva värisävy, luonnollinen hehku ja hyvä tummuusaste eivät anna meikin kääntyä överiksi. Iso plussa ihastuttavasta, kevyestä tuoksusta, jonka kerrotaan ydistävän persikkaa ja kukkaistuoksuja.

Benefit Georgia 2.0 Blush -poskipuna, 36 €, Kicks.­

Helppo ja pysyvä huulimeikki

Shiseidon uutuushuulimeikkikynät kulkevat näppärästi laukussa. Samassa hylsyssä on sekä huulimeikinpohjustusvoide että huultenrajauskynä, jolla saa meikattua joko pelkät rajaukset tai halutessaan koko huulet. Rajauskynällä tehty huulimeikki jättää mattaisen jäljen ja pysyy montaa punaa paremmin paikoillaan. Primer pitää huolta siitä, että huulet pysyvät kosteutettuina.

Shiseido LipLiner InkDuo Prime + Line -huultenrajauskynä ja pohjustus, 26,90 €, mm. Sokos ja Stockmann.­

Yllättävä kynsilakka

Ranskalaisen luonnonkosmetiikkasarja Bohon kynsilakoista on poistettu yleisimmät haitalliset ainesosat: ne ovat joko 7free- tai 8free-kynsilakkoja värisävystä riippuen. Lakat ovat vegaanisia, mutta luonnollisia ainesosia niissä on korkeimmillaankin vain 85,2 prosenttia. Kynsilakoissa on myös UV-suoja, joka lupaa estää kynsiä kellastumasta.

Lakan pigmenttisyys ja pysyvyys yllättää – en odottanut näin hyvää levittyvyyttä, lopputulosta tai pitkäaikaista kestoa! Lakkaan syyskynnet luonnonkosmetiikkamerkin lakalla täysin kokeilumielessä, mutta testin jälkeen harkitsenkin lisäsävyjen hankkimista. Loistava tuttavuus!

Boho Makeup Kynsilakka, sävy Red Velvet, 8 € / 5 ml, mm. Ruohonjuuri, Life, 4Organic.fi.­

Luonnonkosmetiikkaa silmänympäryksille

Luonnonkosmetiikkaan tulee tartuttua myös silmänympärysvoiteessa. Mossan voide pohjaa tehonsa muun muassa kosteuttavaan hyaluronihappoon, energisoiviin ja hehkua tuoviin vadelma- ja tyrniuutteeseen sekä ihon kapillaareja vahvistaviin, pintaverenkiertoa parantaviin ja siksi tummuuden ja turvotuksen vähentämistä lupaaviin kasviuutteisiin.

Voide ei tee silmänalusille tietenkään ihmeitä, mutta tykkään tuoksusta, koostumuksesta, pakkauksesta ja lopputuloksesta. Kevyt ja helposti kierrätettävä muovipurkki, luonnonainesosat, pirteä tuoksu, pehmeä ja ravitsevan tuntuinen koostumus, hyvä imeytyvyys ja päivänselvä kosteutus ja pieni piristys ilmeessä tuovat tuotteelle vakipaikan kylppärinhyllyltä.