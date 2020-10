Me Naiset

Ihonhoidosta tuttu E-vitamiini on hiustenhoidon uusi superaine.

Hiustenhoito on jo tovin siirtynyt kohti ihonhoidosta tuttuja rituaaleja: hiustenhoitoon on ilmaantunut peruspesun rinnalle muun muassa päänahan kuorinta, ja hiusseerumit ovat monella jo vakituisessa käytössä.

Nyt kuviota saapuvat täydentämään vitamiiniöljyt, ja niistä erityisesti E-vitamiiniöljy.

Suojausta päänahalle ja tuntuvaa kosteutusta hiuksiin

E-vitamiiniöljyä on helppo lähestyä, sillä se on ihonhoidossa hyväksi ja tehokkaaksi todettu antioksidantti, joka on tunnettu ihon nuorekkaan ilmeen ylläpitäjä. Hiustenhoidossa tämä tarkoittaa tehokasta hoitoa ja suojausta päänahalle sekä tuntuvaa kosteutusta kuivuneisiin ja koppuraisiin hiuksiin.

E-vitamiini voi myös vahvistaa hiuksia ja antaa niille kiiltoa sekä tukea hiusten kasvua.

” Erityisen hyvin E-vitamiiniöljy sopii vaurioituneille ja kuiville tai karheille hiuksille sekä kuivumaan tai hilseileväksi päässeelle hiuspohjalle.

Erityisen hyvin E-vitamiiniöljy sopii vaurioituneille ja kuiville tai karheille hiuksille sekä kuivumaan tai hilseileväksi päässeelle hiuspohjalle. Öljyä voi lisätä muutaman tipan joka toisen pesun yhteydessä sampoon tai hoitoaineen sekaan tai sekoittaa kolmesta viiteen tippaa esimerkiksi kookos- tai oliiviöljyn joukkoon ja hieroa seos päänahkaan pesun jälkeen vartiksi. Hiukset pitää naamion vaikuttamisen jälkeen pestä uudelleen.

Myös syödyllä E-vitamiinilla voi pyrkiä vaikuttamaan hiusten kuntoon. E-vitamiinia on runsaasti esimerkiksi oliiviöljyssä, pähkinöissä, erityisesti maa- ja hasselpähkinöissä sekä siemenissä.

Kokeile näillä

E-vitamiiniöljyä löytyy myös jo valmiina useista hiustenhoitotuotteista:

The Ordinary 100% Plant-Derived Squalane -seerumi toimii sekä päänahan hoitoseerumina että kasvojen kosteuttajana, 9,90 € / 30 ml.­

Dr. Organic Vitamin E Conditioner -hoitoaine on hiusten superkosteuttaja, 12,65 € / 265 ml.­

E-vitamiinia voi nappailla myös purkista. Sugarbearhairin lisäravinteet on tarkoitettu nimenomaan hiusten vahvistamiseen, 37 € / 60 kpl.­

Lähteet: Byrdie, Harper’s Bazaar