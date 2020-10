Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Minimalistinen sisustus on out! Uusimmassa sisustustrendissä sälän ja rojun annetaan näkyä.

Tässä sisustustrendissä enemmän on enemmän.­

Viime vuosina sisustuspiireissä on vauhkottu minimalismista. On selkeitä linjoja, tyhjiä tasoja, valkoisia seiniä ja harkittuja kokonaisuuksia. Marie Kondo on kehottanut meitä luopumaan kaikesta ”ylimääräisestä” niin kotona kuin työpaikallakin.

Nyt sille tulee kuitenkin loppu. Uuden, Tiktokista liikkeelle lähteneen sisustustrendin mukaan kodin ei nimittäin enää tarvitse muistuttaa modernin taiteen museota tai hotellin aulaa – nyt koti saa näyttää kodilta.

Uusi sisustustrendi kantaa nimeä cluttercore eli vapaasti suomennettuna säläporno. Sen tunnistaa tavaroista – luit aivan oikein. Tämän trendin mukaan kotona todella saa säilyttää tavaraa, rojua ja sälää.

Rojupornokodit ovat asujiensa näköisiä ja täynnä elämää. Kirjaharrastajan kirjahylly saa rönsyillä, nukkekeräilijän nuket olla esillä ja ruoanlaitosta innostuneen mausteet olla pöydällä.

Joku saattaisi väittää koteja sotkuisiksi, mutta kyse on vain kodin asujan näköisestä hallitusta kaaoksesta. Tavaraa tursuavat kodit näyttävät paitsi kodikkailta myös persoonallisilta.

Persoonallisuus näyttäisikin olevan piirre, joka tässä runsaassa sisustustyylissä vetoaa ihmisiin. Jokainen säläpornokoti on omanlaisensa ja se inspiroi heitä, jotka ovat kyllästyneet koteihin, joissa vilisevät samat hittimatot ja -maljakot.

Sisustustyylin ylistyksen aloitti 18-vuotias Tiktok-käyttäjä @mdugy, jonka video häntä miellyttävästä sisustuksesta nousi Tiktokissa viraaliksi.

Videon sisustuskuvat keräsivät paljon ihastelua. Nyt rakkaus sälää ja rojua tursuavaan sisustukseen leviää ympäri internetiä aina Twitteristä Instagramiin. Näyttää todella siltä, että minimalismin aika on ohi!