Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Jos iho tuntuu tai näyttää kuivalta, voi puutetta olla joko vedestä, rasvasta tai molemmista. Ihonhoidon ammattilaiset neuvovat, mistä tietää, kummasta on kyse.

Riittävä ja oikeanlainen kosteutus on ihotyypistä riippumatta yksi keskeisimpiä tuloksekkaan ihonhoidon kulmakiviä, kirjoittavat luonnonmukaisen ihonhoidon asiantuntijat Veera Brückler ja Kati Partanen uudessa kirjassaan Iho jota rakastat (Basam Books, 2020).

He muistuttavat, että kaikki ihotyypit voivat kärsiä pintakuivuudesta. Vaikka voisi ajatella, että esimerkiksi rasvoittuva iho ei tarvitse kosteutusta, mikä tahansa ihotyyppi voi pintakuivua puutteellisen kosteutuksen tai muuten vääränlaisen ihonhoitorutiinin takia.

Myös etenkin Suomessa syksy ja talvi kuivattavat ihoa herkästi ihotyypistä huolimatta.

Nälkäinen iho tarvitsee rasvaa, janoinen vettä

Optimaalisesti ravitussa ihossa on tarpeeksi sekä vettä että rasvaa. Jos iho on kuiva, se johtuu joko veden tai rasvan – tai molempien – puutteesta. Kosteusköyhällä iholla on jano, rasvaköyhällä nälkä.

Näin tiedät, kummasta on kyse:

Janoinen, kosteusköyhä iho todennäköisesti kiristelee ja näyttää elottomalta. Myös pintakuivuus on tyypillisesti merkki janoisesta ihosta.

– Kosteusköyhää ihoa voisi ajatella rusinana, ja ihanteellisesti kosteutettua ihoa herkullisena viinirypäleenä. Kun iho on hyvin kosteutettu, ovat ihosolut pulleita ja saavat ihon näyttämään kimmoisalta ja tasaiselta, Brückler ja Partanen kuvailevat.

Nälkäinen, rasvaköyhä iho tuntuu karhealta ja kuivalta ja voi hilseillä. Rasvan ja öljyn tehtävä on sitoa kosteus iholle ja auttaa ihoa ylläpitämään ihanteellinen kosteustasapaino. Esimerkiksi kasviöljyt käytettynä ihonhoidossa estävät kosteuden haihtumista iholta.

Lähde: Brückler, Francioso, Partanen: Iho jota rakastat, Basam Books 2020.