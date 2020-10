Me Naiset

Valuvatko rintsikan olkaimet? Ongelmaan on selvä syy ja ratkaisu

Vaikka rintaliivien tipahtelevat olkaimet tuntuvat ongelmakohdalta, katse kannattaa suunnata pulmaa ratkaistaessa usein aivan muualle.

– Oliko olemassa jotain klipsejä tai muita sellaisia, joilla saa putoilevat rintsikanolkaimet pysymään paikallaan? kysyy keskustelun aloittaja Vauva.fi-palstalla.

Moni kommentoija kehottaa kiristämään tai jopa lyhentämään olkaimia. Osa tarjoaa ratkaisuksi erikseen myytäviä klipsejä, joilla olkaimet saa liitettyä takaa yhteen ja näin estää valuminen.

Yleensä huomio kannattaa kuitenkin suunnata aivan muualle kuin löysiin olkaimiin. Kuten suurin osa keskustelijoista huomauttaa, ärsyttävään ongelmaan on yleensä yksi ja sama syy: liivien koko on väärä.

– Jos liivit ovat oikean kokoiset ja malliset, ei tuota ongelmaa ole. Syy on usein se, että pidetään vain yksiä niin kauan kun ne suht ehjänä pysyvät, kirjoittaa eräs.

– Mennään ojasta allikkoon, jos aletaan putoilevia olkaimia kirraamaan äärimmilleen. Hartioihin kohdistuu koko rinnan paino, vaikka tuen pitää tulla ympärysnauhasta. Ympärysnauha vaan hilautuu selässä liian ylös, eikä tue mitään. Isorintaisilla varsinkin johtuu tuosta ne hartiakivut ja punaiset rannut hartioissa, jatkaa toinen.

”Jos olkaimet valuvat, liivien ympärysmitta on liian iso”

Vaikka olkaimet tuntuvat ongelmakohdalta, vika löytyy liian väljästä liivinympäryksestä.

– Monella on liian iso ympärysmitta ja liian pieni kuppi. Jos olkaimet valuvat, liivien ympärysmitta on liian iso tai ne ovat löystyneet liikaa käytössä. Olkaimen ja ihon väliin pitäisi mahtua yksi sormi, rintaliiviasiantuntija Rauni Suihko on kertonut.

Joskus liivimalli voi olla epäsopiva. Esimerkiksi balconette-mallisissa liiveissä olkaimet on kiinnitetty aivan liivin reunaan, ja jos olkaimet valuvat sen takia, malli ei ehkä sovi itselle.

Tästä tunnistat sopivat liivit

Suihko on kertonut, mistä asioista oikeankokoiset liivit tunnistaa.

Oikean kokoiset liivit eivät purista tai lipsu itsestään pois paikoiltaan.

Ympärysmitta on sopiva, kun väliin mahtuu juuri ja juuri kolme sormea.

Jos liivien takaosa nousee eikä ole suorassa, kun katsot sivulta, ympärysmitta on liian iso.

Tukevat liivit pysyvät paikoillaan myös liikkeessä.

Jos rinta tulee ulos kupista, liivit ovat liian pienet.

Hän muistuttaa myös, että uudet liivit on hyvä kiinnittää ostaessa ensimmäiseen hakaseen, jotta niitä voi myöhemmin kiristää. Kaikki kuppimallit eivät myöskään käy kaikille.

Mittaa oma kokosi

Olemme kertoneet aiemmin, kuinka oman rintaliivikoon voi mitata:

Ympärysmitta mitataan napakalla otteella aivan rintojen alapuolelta kohdasta, josta liivitkin kulkevat. Mitta rinnan alta kehon ympäri kertoo rintaliivien ympärysmitan eli liivikokosi. Rinnanalusmitan tulee olla tiukkaan mitattu, sillä liiveissä tärkein tuki tulee oikeankokoisesta ympärysmitasta.

Liivikoot kulkevat viiden senttimetrin välein. Suomessa koot tulevat suoraan senteistä: 60, 65, 70, 75, 80, 85 ja niin edelleen.

Sopivan napakka liivikoko on usein 5–10 cm pienempi kuin mitattu tulos.

