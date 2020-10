Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Neulemekko on yksi talven ihanimmista ja helpoimmista vaatteista – 3 tapaa, joilla puet sen trendikkäästi ja tyylikkäästi

Neulemekon voi asustaa sekä hienostuneisiin että rennon trendikkäisiin lookeihin. Mikä on suosikkisi?

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa.

Syksyn ja talven garderobi on täynnä erilaisia neuleklassikkoja, ja yksi niistä on pitkä neulemekko. Maksimittainen ja täysvillainen mekko on tietysti lämmin mutta myös tyylikäs valinta kauden asuihin.

Simppeli neulemekko voi pelastaa monilta pimeiden aamujen asukriiseiltä, sillä se kaipaa seurakseen vain sukkahousut ja omat lempitakkisi ja -kenkäsi. Neulemekon voi asustaa sekä hienostuneisiin että rennon trendikkäisiin lookeihin.

Näin luot tyylin.

Kamelinruskea villakangastakki + käärmekuosiset nilkkurit = 69,99 €

Trendikäs ja hienostunut arkilook syntyy klassikoista: maksimittaisesta neulemekosta, kamelinruskeasta villakangastakista ja persoonallisista nilkkureista.

Lyhyt toppatakki + nauhanilkkurit = 59,99 €

Kaunis villamekko on omiaan myös rennoissa arkiasuissa yhdessä pastellinvihreän toppatakin ja maiharimaisten nauhanilkkureiden kanssa. Tässä lookissa on asennetta!

Mustat korkokengät + musta pikkulaukku + näyttävät korvakorut = 43,98 €

Neulemekko sopii myös talven juhliin, kun nilkkurit ja talvitakit vaihtaa korkokenkiin ja elegantteihin asusteisiin!

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti.