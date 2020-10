Onko ihosi kuiva, punoittava tai herkkä? Näistä superkosteuttajista löytyy apu kosteutta janoavan ihon kaikkiin tarpeisiin.

Kehon jo valmiiksi tuottamat kosteuttajat sekä tutkitusti tehokkaat kosmetiikan ainesosat saavat ihon jälleen pehmeäksi ja siloiseksi.

Keramidit ovat rasvoja, jotka ovat erityisen kehuttuja ja tehokkaita kosteuttajia, sillä niitä esiintyy kehossa myös luonnostaan. Keramidien määrä kuitenkin vähenee iholla iän myötä ja mahdollisesti myös terveystilanteen heikentymisen myötä. Keramidit saumaavat ihosolut yhteen ja siten muodostavat iholle vedenpitävän suojakerroksen, joka pitää kosteuden sisällään. Keramidit sopivat kaikille ihotyypeille, mutta erityisen hyvin ne auttavat ikääntynyttä sekä ärtynyttä tai kutisevan kuivaa ihoa.

Keramidit löytyvät tuotteen inci-listasta ceramide-nimen avulla (ceramide AP, EOP, NG, NP, NS). Elizabeth Ardenin Vitamin C Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum -kapseleissa on mukana myös ihoa kirkastavaa C-vitamiinia, 58 € / 30 kpl.­

Humektantit, kuten glyseriini, aloe vera, urea ja hyaluronihappo vetävät kosteutta puoleensa ja säännöllisesti käytettynä auttavat nostamaan ihon kosteuspitoisuutta. Humektantit sopivat iholle kuin iholle, mutta erityisesti niistä on hyötyä kuivalle iholle.

Humektanttina toimivan glyseriinin bongaa inci-listasta glycerine-nimellä. Glyseriini on edullinen kosteuttaja, ja se on usein yhdistetty tuotteisiin muiden kosteuttajien rinnalle. YA Kasvovoide, 11,90 € / 75ml.­

Cica, viralliselta nimeltään centella aciatica, on yrtti, jolla on runsaasti tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. Näiden ansiosta cicasta on apua ihon punoitukseen ja ihoärsytykseen. Lisäksi yrtti suojaa ihoa sekä tehostaa sen kollageenin muodostusta. Cicasta on apua erityisesti aknesta ja rosaceasta kärsivälle iholle sekä pahasti kuivumaan tai herkistymään päässeelle iholle.

Cican tunnistaa inci-luettelosta centella asiatica extract -termin alta. L’Oréal Paris Revitalift Cica Cream Anti-age -päivävoide silottaa juonteita ja vahvistaa ihon suojamuuria, 14,90 € / 40 ml.­

Hyaluronihappo on kehosta jo valmiiksi löytyvä sokerimolekyyli, joka voi sitoa itseensä jopa tuhatkertaisesti painonsa verran kosteutta. Keramidien tavoin kehon itse tuottaman hyaluronihapon määrä harmittavasti laskee iän myötä. Äärimmilleen kosteutta pakattu molekyyli auttaa ihon kosteutuksessa, ja samalla se myös silottaa ja täyteläistää kuivaa ihoa ja ihon pintajuonteita. Täyteläistävän vaikutuksensa ansiosta hyaluronihappo onkin omiaan ikääntyvälle iholle.

Hyaluronihappo on kirjattu inci-listaan yleisimmin hyaluronic acid- sekä sodium hyaluronate -nimillä. Skincity Skincaren Milky Moisture Toner -kasvovesi vähentää ihon punoitusta ja syväkosteuttaa sitä, 27 € / 200 ml.­

Niasiiniamidi on viime vuosien superhittiainesosa, joka estää tulehduksia, kirkastaa ja hoitaa ihoa sekä tasoittaa ihon sävyä. Niasiiniamidista voi olla hyötyä moneen eri ihohaasteeseen. Se tasoittaa ihon omaa seebumin tuotantoa, minkä ansiosta se sopii akneiholle. Kosteutta sitovien ominaisuuksien ansiosta niasiiniamidi sopii kuivalle iholle ja keramidientuotantoa tehostavan ominaisuuden takia myös rosacean ja ekseemaihon hoitoon.

Niasiiniamidi on merkitty inci-listaan niacinamide-nimellä. ACO:n Age Delay Night Cream Dry Skin -yövoide tehokosteuttaa ihoa yöaikaan, 29,95 € / 50 ml.­

Osittainen lähde: Good Housekeeping