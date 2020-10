Me Naiset

Kampaamo- ja parturipalvelujen hintaerot ovat listahintojen mukaan selvät, mutta niille on hiusalan mukaan myös peruste. Nyt asiaa muuttamaan on kuitenkin tehty kansalaisaloite.

Asiantuntijan mukaan parturi-kampaaja käyttää erilaista ammatillista osaamista eri töihin. ”Kun puhutaan parturipuolen leikkauksista, käytetään maskuliinisia muotoja, niin sanottua kantikkuutta. Kun tehdään kampaamopuolen töitä, siellä on pehmeät ja pyöreät, feminiiniset muodot.”­

Naisia syrjitään parturi-kampaamoissa, aloittaa hiustenleikkuuketju Cutters tuoreen tiedotteensa.

– Naiset joutuvat lähtökohtaisesti pulittamaan hiustenleikkuustaan enemmän, kun samalla miesten parturikäynnit ovat vain muutaman kymmenen euron luokkaa. Osa liikkeistä hinnoittelee edelleen palvelunsa sukupuolikohtaisesti, vaikka lain mukaan miehillä ja naisilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet hankkia parturi- ja kampaamopalveluita, yritys kirjoittaa tiedotteessaan.

Ketjun Suomen toimitusjohtaja Akipekka Ikonen kertoo ketjun tarttuvan epäkohtaan uudella kansalaisaloitteellaan, joka ajaa tasa-arvoista hinnoittelumallia alalle.

– Haluan haastaa muita alan toimijoitamme avaamaan hinnoitteluaan, miksi naisten pitää maksaa hiustenleikkuustaan enemmän. Emme ole nimittäin omasta toiminnastamme löytäneet mitään perustetta tälle, Ikonen sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna Suomeen saapuneen Cuttersin toimintamalli perustuu samaan leikkaushintaan kaikille hiuksille sukupuolesta ja hiusten pituudesta riippumatta.

Maksavatko naiset todella enemmän?

Nykyisen, vuonna 2008 säädetyn tasa-arvolain mukaan hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen. Parturi-kampaamoliikkeissä on usein kuitenkin erilliset hinnastot miesten parturi- ja naisten kampaamopalveluille, Cuttersin tiedotteessa sanotaan.

Jo nopealla tarkastelulla hinnat todella näyttävät karuilta:

Helsinkiläisessä parturi-kampaamossa parturileikkaus 28 euroa, kampaamoleikkaus 39 euroa. Jyväskyläläisessä liikkeessä parturipuolen värisetti (ilman leikkausta) 60 euroa, kampaamopuolen värisetti lyhyille hiuksille (ilman leikkausta) 89 euroa. Uudellamaalla toimivan ketjun mallinmuutosleikkaus parturityönä 45 euroa, kampaamotyönä 76 euroa. Turkulaisessa liikkeessä väri ja leikkaus pitkiin hiuksiin parturityönä 100 euroa, kampaamotyönä 139–149 euroa. Oululaisessa parturi-kampaamossa parturin mallinmuutosleikkaus 45 euroa, kampaamon mallinmuutosleikkaus ja muotoon kuivaus 68 euroa.

Ja niin edelleen.

Tästä korkeammat kampaamohinnat johtuvat

Hiustenleikkausten hintaerot selittyvät Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Marja Pahkalan mukaan muun muassa kulurakenteen, erilaisen tekniikan, välineistön, koulutuksen ja ajan käytöllä.

Hiustenleikkauksen tulisi olla saman hintainen sekä naiselle että miehelle silloin, kun hiukset leikataan samassa ajassa, samaa muoto-oppia, työvälineitä ja leikkaustekniikoita käyttäen.

– Yleisesti mielletään, että miesten tai naisten hiustenleikkaus ovat sallittuja termejä. Näin ei kuitenkaan ole. Parturi- ja kampaamopalveluiden hinnoittelun tulee perustua aina esimerkiksi käytettyihin työvälineisiin, osaamistasoon, koulutukseen, tekniikkaan tai aikaan, ei koskaan sukupuoleen.

”Totta kai hiusten leikkaaminen on sinällään aina hiusten leikkaamista, mutta esimerkiksi muoto-oppi on täysin erilainen partureilla kuin kampaajilla”, asiantuntija sanoo.­

Hän kertoo, että Suomessa on myös liikkeitä, jotka ilmoittavat hinnat vain käytetyn ajan, ei parturi- tai kampaamotekniikan perusteella.

Erilaiset hinnat perustuvat hänen mukaansa kahteen erilaiseen ammattitutkintoon.

– Parturi ja kampaaja ovat kaksi eri ammattitutkintoa, ja heillä on erilainen koulutustausta. Totta kai hiusten leikkaaminen on sinällään aina hiusten leikkaamista, mutta esimerkiksi muoto-oppi on täysin erilainen partureilla kuin kampaajilla.

Pahkalan mukaan parturi-kampaaja käyttää erilaista ammatillista osaamista eri töihin.

– Kun puhutaan parturipuolen leikkauksista, käytetään maskuliinisia muotoja, niin sanottua kantikkuutta. Kun tehdään kampaamopuolen töitä, siellä on pehmeät ja pyöreät, feminiiniset muodot.

Parturi- ja kampaamopalveluiden hintaerojen kerrotaan perustuvan esimerkiksi käytettäviin työvälineisiin, käytettäviin tekniikoihin ja käytettävään aikaan.­

”Hinnoittelu ei perustu sukupuoleen”

Vaikka Pahkala puhuu maskuliinisista ja feminiinisistä muodoista, hänen mukaansa palveluiden hinnoittelu ei ole koskaan perustunut sukupuoleen.

– Ammattilaisille on ollut itsestäänselvyys, että hinnoittelu ei perustu sukupuoleen. Ammatillisessa koulutuksessa on jo ennen yhdenvertaisuuslain tuomaa asetusta tehty selväksi, että hinnoittelussa on muut perusteet kuin sukupuoli, ihonväri, uskonto tai muu kategorinen seikka.

Pahkala selittää kampaamoleikkausten kalliimpaa hintaa muun muassa hiusten kuivaamiseen käytetyllä ajalla.

– Pitkien hiusten kuivaamiseen voi mennä 25–30 minuuttia.

Kampaamoleikkausten kalliimpaa hintaa selitetään esimerkiksi hiusten kuivaamiseen käytetyllä ajalla.­

Hiusten värjäämisessä ja raidoittamisessa käytetään parturissa ja kampaajalla samoja aineita ja periaatteessa samaa tekniikkaa.

– Se osuus on työssä lähtökohtaisesti sama. Kun puhutaan yhdellä värillä tehtynä, värjääminen on teknisesti aina sama. Useampaa väriä käytettäessä värien sijoittelu voi kuitenkin olla parturi- ja kampaamopuolella erilaista.

Nainen saa pyytää työn myös parturipuolelta

Pahkala muistuttaa, että kuka tahansa saa mennä vapaasti niin parturiin, kampaamoon kuin parturi-kampaamoonkin.

– Nainen voi mennä parturiliikkeeseen ja mies kampaamoliikkeeseen. Mutta pitää ymmärtää se, että esimerkiksi parturiliikkeessä parturit ovat parturikoulutuksen saaneita henkilöitä. Jos nainen asioi parturissa, ei hän voi valittaa liian maskuliinisesta lopputuloksesta tekijälle, sillä hiukset on leikattu ammattikunnalle koulutetun maskuliinisen muoto-opin ja leikkaustekniikoiden mukaan.

Onko tekniikassa siis eroa esimerkiksi polkka- tai pitkähiuksisten miesten ja polkka- tai pitkähiuksisten naisten välillä?

– Jos puhutaan hiusten tasausleikkauksesta, ei niissä välttämättä varsinaisesti ole tekniikkaeroa. Tulee kuitenkin muistaa, että pitkissäkin hiuksissa hiusten muotoilu on usein tarpeellista. Silloin muoto-oppi ja käytetyt leikkaustekniikat ovat yleensä kampaamopuolen tekniikoita.