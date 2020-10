Nyt tapetilla on ihon mikrobiomin vaikutus koko kehon terveyteen. Sillä, mitä laitat ihollesi, saattaakin olla yllättävän paljon väliä!

Ihonhoitoon suhtaudutaan kauneudenhoidossa nyt lähes tieteellisellä pieteetillä. Huudossa ovat yksilöllinen ihonhoito, hoitotuotteiden sisältämien ainesosien tarkka opiskelu sekä ihon mikrobiomin merkityksen korostaminen.

Kasvanut kiinnostus ihon hyvinvointiin näkyy myös tänä vuonna julkaistuissa kirjoissa: suomalaisen estenomin Maria Varonin Elävä iho (Readme.fi, 2020) ja ruotsalaisen tutkijan Johanna Gillbron Ymmärrä ihoasi (Minerva Kustannus, 2020) keskittyvät molemmat avaamaan ihon toimintaa, selittämään iho-ongelmien syitä sekä tulkitsemaan selkokielelle kosmetiikan raaka-aineluetteloita.

Gillbron mukaan tutkijoiden erityiskiinnostuksen kohteena on nyt mikrobiomin merkitys ihon ja koko kehon hyvinvoinnille.

Tätä ihon mikrobiomi tarkoittaa – ja tällainen vaikutus sillä on

Iholla elävät mikrobit muodostavat jokaiselle ihmiselle yksilöllisen mikrobiomin. Mikrobiomin merkitystä koko kehon terveyteen on tutkittu vasta melko vähän, mutta tiedetään, että vaikutusta on: ihmiskeho on monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Gillbro kertoo, että pelkästään ihon ulkonäöstä voi päätellä, mikä kehossa on mahdollisesti vialla.

” Mikrobiomi muodostuu iholle sillä samalla sekunnilla, kun ihminen ensimmäisen kerran pääsee kosketuksiin maailman kanssa äidin kohdun ulkopuolella.

Mikrobiomi muodostuu iholle sillä samalla sekunnilla, kun ihminen ensimmäisen kerran pääsee kosketuksiin maailman kanssa äidin kohdun ulkopuolella. Gillbro kertoo, että suurin osa ihmisen ensimmäisestä mikrobiomista muodostuu alatiesynnytyksen puristuksessa. Imetyksen aikana iholle vaeltaa vielä lisää mikro-organismeja äidin iholta.

Ihon mikrobiomi muuttuu voimakkaasti teini-iässä, minkä takia puberteetin aikana iholla ilmenee usein ongelmia. Jos mikrobiomi joutuu missä tahansa elämänvaiheessa epätasapainoon, se saattaa näkyä iholla kroonisina iho-ongelmina, kuten aknena, ihottumana tai rosaceana eli ruusufinninä.

Sillä, mitä laitamme ihollemme, saattaa olla merkittävä vaikutus koko muuhun kehoon

Varon kertoo kirjassaan suomalaistutkimuksesta, jossa koko elämänsä kaupungissa asuneet ihmiset hieroivat kahden viikon ajan käsiinsä metsämullasta valmistettua jauhetta. Käsiin kahdesti päivässä levitetty jauhe vaikutti yllättäen myös koehenkilöiden suolistomikrobien käyttäytymiseen.

Sillä, mitä laitamme ihollemme, saattaakin siis olla merkittävä vaikutus koko muuhun kehoon.

” Jos mikrobiomi joutuu missä tahansa elämänvaiheessa epätasapainoon, se saattaa näkyä iholla kroonisina iho-ongelmina, kuten aknena, ihottumana tai rosaceana eli ruusufinninä.

Tuotteiden INCI-lista aiheuttaa monille meistä harmaita hiuksia. Asiaan perehtyneellekin tuottaa vaikeuksia vertailla esimerkiksi kahta samanlaiselta vaikuttavaa tuotetta keskenään: yksi sanoo olevansa luonnonkosmetiikkaa, toinen taas luonnonmukainen. Kummassakaan ei ole mukana parabeeneja, mutta toisessa kosteuttajina toimii sheavoi ja toisessa keramidit. INCI-listassa saattaa olla myös useita oudon kuuloisia lyhenteitä, jotka eivät oikein selviä edes huolellisella googlettamisella.

Sekä Varonin että Gillbron kirjassa käydään perinpohjaisesti mutta samalla ilahduttavan selkeästi läpi ihonhoitotuotteiden yleisimmät ainesosat. Gillbro jopa avaa aineiden kemiallisia koostumuksia tavalla, jonka ymmärtää myös aikoinaan kemiantunnilla torkkunut lukija. Kirjassa selitetään kattavasti, millä mekanismilla esimerkiksi trendiainesosat retinoli eli A-vitamiini ja niasiiniamidi eli B3-vitamiini tepsivät erilaisiin iho-ongelmiin.

Suomalaisen estenomin Maria Varonin Elävä iho (Readme.fi, 2020) ja ruotsalaisen tutkijan Johanna Gillbron Ymmärrä ihoasi (Minerva Kustannus, 2020) avaavat ihon toimintaa, selittävät iho-ongelmien syitä ja tulkitsevat selkokielelle kosmetiikan raaka-aineluetteloita.­

3 vinkkiä ihonhoitoon

1. Tiesitkö?

Ihon mikrobit tuottavat esimerkiksi maito- ja hyaluronihappoa sekä kollageenia ja elastaania sitovia proteiineja. Mikrobit ovat siis ihon omia anti-age-aineiden luojia!

2. Teho säilyy

Retinoli kannattaa ostaa aina pumppupullossa, sillä voidepurkin jatkuva availu ja sulkeminen vähentävät retinolin tehoa merkittävästi.

3. Vähempi riittää

Monesti vähemmän on enemmän. Suuri määrä tuotteita kasvoille läiskittynä ei tarkoita automaattisesti terveempää ihoa.