Viittamainen takki on ikityylikäs – näin saat kopioitua huippumuodista tutun vaatteen omaankin tyyliin

Hienostunut takki tuo asuun elegantin ilmeen.

Syksy on erilaisten takkien juhla-aikaa, kun valikoimaa on runsaasti eivätkä kireät pakkaset pakota vielä valitsemaan päälle pelkkiä paksuja toppatakkeja.

Eräs hyvinkin klassinen takkimalli on viime vuosina tehnyt varovasti paluuta, eikä syyttä. Kyseessä on viittamallinen takki, jossa on pitkien ja tiukkojen hihojen sijaan avoimet leikkaukset käsille. Tämä hienostunut takki tuo asuun kuin asuun elegantin ilmeen.

Max Maran AW20-näytöksessä nähtiin viittatakkeja.­

Max Mara AW20.­

Salvatore Ferragamon AW20-mallistoon kuuluu harmaa viittatakki.­

Jason Wun AW20-mallistossa viittatakissa on pinkki vuori.­

Kaunis viittatakki löytyy esimerkiksi huippumuotibrändi Saint Laurentilta, mutta viittaeleganssia voi löytää onneksi huomattavasti edullisemmin.

Viitta ei välttämättä ole jokapäiväinen arkitakki, mutta erikoista mallia ei tarvitse välttää epäkäytännöllisyyden pelossa. Viittamainen takki on täydellinen niin juhla-asujen kuin siistien arki- ja vapaa-ajan lookienkin viimeistelyyn.

