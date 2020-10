Testasimme 10 yövoidetta eri hintaluokista – suosikkeja löytyi sekä edullisesta luonnonkosmetiikasta että luksustuotteista

Täyteläinen yövoide auttaa ihoa korjaamaan päivän aikana syntyneitä vaurioita. Kun alle lisää hoitonesteen, seerumin tai molemmat, kasvot kiittävät aamulla.

Kuivaihoinen testaaja kokeili 10 erilaista yövoidetta. Joukossa on kympin ja satasen voiteita, luonnonkosmetiikkaa ja erityisesti ikääntyvälle iholle suunniteltua kosmetiikkaa.

Näin purkit pärjäsivät.

It Cosmetics Confidence In Your Beauty Sleep, 52 € / 60 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Vaikuttaa yön aikana ihosolujen aineenvaihduntaan ja kiihdyttää solujen uusiutumista kuorimalla ihoa. Häivyttää ihon viittä näkyvintä ikääntymisen merkkiä, hienoja juonteita, ryppyjä, kuivuutta, harmautta ja velttoutta. Jo yhden yön jälkeen iho tuntuu kosteutetummalta ja kimmoisammalta. Sopii kaikille ihotyypeille. Sisältää hyaluronihappoa, adenosiinia ja keramideja, jotka auttavat palauttamaan ja vahvistamaan ihon luonnollista suojakerrosta.

Kokemus: Vaaleanvioletti voide on ihanan täyteläistä ja levittyy iholle helposti ja kevyesti mutta sopivan rasvaisena. Tuoksu on suhteellisen voimakas, mutta miellyttää ja rauhoittaa sopivasti iltaan. Aamulla hyvin kuiva ihoni ei kuitenkaan ole erityisen kostean tai pehmeän oloinen – saman sarjan päivävoide on toiminut minulle täydellisesti, mutta tätä yövoidetta suosittelisin normaalimman talitason iholle.

Lumene Lähde Nordic Hydra Overnight Cream, 21,90 € / 50 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Vapauttaa kosteutta ihoon läpi yön, hoitaa ja antaa sekä välittömän että pitkäkestoisen kosteutuksen. Pohjoinen lähdevesi tukee ihoa ja tekee siitä hyvinvoivan näköisen, kun luomukoivunmahla ja Hydra-teknologia tukevat pitkäkestoista, koko päivän kestävää kosteutusta.

Kokemus: Kotimainen yövoide on mukava perustuote. Levittyy kivasti, tuoksuu hyvin miedosti ja jättää kuivankin ihon pehmeäksi ja kosteutetuksi. Ei silti yhtään liian rasvainen. Turvallinen valinta.

Lancôme Rénergie Nuit Multi Glow, 93 € / 50 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Kiinteyttävä, ravitseva sekä ruusuisen hehkun antava yövoide. 60 vuotta täyttäneille naisille tarkoitettu huippuluokan yövoide, joka auttaa suojaamaan ihoa univajeen vaikutuksilta. Elvyttää ihoa yön aikana, jotta iho olisi aamulla jälleen tasapainoinen, levännyt ja täynnä elinvoimaa.

Kokemus: Violetti purkki henkii heti aikuisempaa tavarataloluksusta, ja tuoksu kielii samasta. Omaan makuun parfyymimaista tuoksua ei tarvitsisi olla aivan näin paljon. Lopputulos on kuitenkin aamulla sileä ja kaunis. Jos kukkaistuoksu ei häiritse vaan on toivottua, tämä on oikein ihana purkki iltakäyttöön. Miellyttää nuorempaakin käyttäjää.

Oskia Bedtime Beauty Boost, 105 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ravitseva mutta kevyt yövoide, joka sisältää runsaasti antioksidantteja, vitamiineja ja peptidejä, jotka korjaavat ja vahvistavat ihoa. Hyaluronihappo ja rasvahapot pehmentävät ja kosteuttavat ihoa sekä tekevät ihon täyteläiseksi ja vähentävät ikääntymisen merkkejä. Ihosta tulee tasaisempi ja heleämpi. Sopii kuivalle ja/tai herkälle iholle, jopa ruusufinni-iholle. Saatavilla Skincity.fi.

Kokemus: Kiinnostavan, Suomeen vasta tulleen brändin voide on paksua ja heti tuntumaltaan ja tuoksultaan tehokkaan tuntuista. Tuoksu on raikas, hieman luonnonkosmetiikkamainen ja jollain tapaa ravitsevan oloinen. Iho tykkää voiteesta sekä illalla levitettäessä että aamulla peiliin katsoessa: pehmeä ja ravittu tulos. Lupaus hellävaraisuudesta on helppo uskoa. Tämän purkin käytän loppuun.

Korres Greek Yoghurt Probiotic Nourishing Sleeping Facial, 37 € / 40 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Sisältää aitoa kreikkalaista jogurttia. Tarjoaa iholle lempeää kosteutusta ja tekee siitä miellyttävän tuntuisen. Prebiootit ja probiootit, waterpatch-ainesosayhdistelmä, merilevän ravinteet ja luonnolliset salvat kosteuttavat ihoa jopa 48 tuntia ja ylläpitävät sen mikrobitasapainoa. Aamulla iho tuntuu täyteläiseltä ja hehkuu terveyttä.

Kokemus: Kreikkalaisen apteekkisarjan voide on kuin nimensä kertomaa jogurttia. Ilmavan tuntuinen voide levittyy kasvoille paksuhkon jogurtin tapaan, tuntuu kasvoilla raikkaalta ja tuoksuukin hieman luonnonjogurtilta. Tämä tuntuu iholle todella hellävaraiselta ja kosteuttaa mukavasti. Kiva tuote.

Eco by Herbina Ravitseva yövoide, 8 € / 50 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Ravitsee, pehmentää ja rauhoittaa ihoa. Sisältää tyrniöljyä sekä vadelmauutetta, jotka auttavat vahvistamaan ja hoitamaan ihoa. Pehmeä hedelmäinen tuoksu. Ecocert Cosmos Organic -sertifioitu ja vegaaninen. 99 % kasviperäisiä ainesosia, 47 % aineosista luomua.

Kokemus: Lähes pelkkiä luonnonainesosia sisältävässä voiteessa on jännä, laimean ja eltaantuneen karkkimainen tuoksu. Ei huono, muttei testaajan nenää erityisesti miellyttäväkään. Voide on kellertävää, eikä imeydy kovin nopeasti, vaan sitä saa työstää ihoon. Sinänsä lopputuloksessa ei ole moitittavaa, iho on aamulla hyvässä kunnossa, mutta mitään erityistehoja tästä tuotteesta ei tunnu saavan irti. Kevyt pumppupullopakkaus kulkee näppärästi tarvittaessa myös kassissa.

Shiseido Vital Perfection Overnight Firming Treatment, 139 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Vital Perfection -sarja auttaa herättämään ihon potentiaalin, torjumaan ikääntymisen aiheuttamia näkyviä merkkejä, elastisuuden vähenemistä, ryppyjä ja maksaläiskiä. Yövoide täydentää hoitolinjan: syväkosteuttava voide toimii yöaikaan tehostaen ihoa näyttämään kirkkaammalta ja kohotetummalta.

Kokemus: Painavan lasipurkin sisältä paljastuu lähes tuoksuttoman tuntuista, pehmeää, siloisesti levittyvää ja samalla kevyen mutta täyteläisen tuntuista voidetta. Illalla kasvot näyttävät ravituilta ja aamullakin vielä hyvältä. Tuntuu sopivan sekä hieman rasvaisemmalle että normaalille tai kuivahkollekin iholle, eikä ole missään nimessä liian tuhti tai rasvainen. Testin aikana on luonnollisesti hankala nähdä luvattua kohotusefektiä, mutta muuten voide on hyvä.

Nivea Essentials 24 h Moisture Boost + Soothe Night Cream, 7,90 € / 50 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja tukee ihon uusiutumista yön aikana. Vahvistaa ihoa ja saa ihon tuntumaan aamulla rentoutuneelta. Rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja vähentää näkyvästi punoitusta ja kireyden tunnetta. Sisältää lakritsiuutetta, joka hillitsee tulehduksia. Erityisen mieto ja nopeasti imeytyvä koostumus. Auttaa vähentämään herkän ihon tunnusmerkkejä: punoitusta, kuivuutta ja kireyttä. Ei sisällä väriaineita eikä hajusteita, pH-arvoltaan neutraali.

Kokemus: Nivean tuhti voide on testin rasvaisin ja paksuin – tuntuu, kuin levittäisin jalkavoidetta kasvoille. Aamulla iho on kyllä pehmeä, mutten tiedä, onko sattumaa, että juuri tämän voiteen kohdalla kasvoille nousee pari finniä. Iso plussa tuoksuttomuudesta ja siitä, että herkälle iholle annettu lupaus tuntuu toteutuvan. Silti siirryn tästä tuotteesta mieluusti testin aikana eteenpäin.

Inika Organic Skincare Phytofuse Renew Resveratrol Night Cream, 75,50 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Palauttaa ja korjaa ihoa. Rikastettu reservatrolilla, auringonkukka-, ruusunmarja- ja arganöljyllä, jotka yhdessä rauhoittavat ja korjaavat ihoa. Viinirypäleestä peräisin oleva reservatroli on voimakas antioksidantti, joka on tunnettu tehokkaista anti-aging-ominaisuuksistaan ja tuomastaan luonnollisesta hehkusta. 82 % ainesosista on ekologisesti sertifioitua, 100 % vegaanista ja 100 % luonnollista. Sopii normaalille ja sekaiholle.

Kokemus: Luonnonkosmetiikkamerkin voide tuntuu iholle levitettäessä kuin vaahdotetulta voilta. Ihanan ilmava, pehmeä ja rasvainen voide levittyy nätisti ja tuntuu hoitavalta. Tuoksu on voimakkaan yrttinen, oikein perinteinen luonnonkosmetiikan tuoksu. Jos se ei haittaa, eikä ihosi ole älyttömän kuiva, tämä on ihana. Aamulla kuivaihoinen kaipaa reippaasti lisää kosteutusta.

Natura Siberica Night Recovery Face Cream, 12,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Parantaa ihon elastisuutta, aktivoi ihon luonnollisia uudistumisprosesseja, kohottaa kasvonpiirteitä ja vähentää juonteita. Lapalumijäkälän sisältämä usniinihappo auttaa elvyttämään ja kiinteyttämään ihoa ja ehkäisee juonteiden syntymistä. E- ja F-vitamiinipitoinen luomusiperianmäntyöljy ravitsee ihoa ja tekee siitä pehmeän tuntuisen. Syväkosteuttava hyaluronihappo lisää ihon kiinteyttä ja elastisuutta ja voimakas antioksidantti E-vitamiini hidastaa ihon ikääntymisprosesseja.

Kokemus: Pumpputuubi tuntuu kätevältä kädessä ja käytössä. Voide on pehmeää, tuoksuu miedon raikkaalta ja ihanasti hieman lakritsaiselta ja levittyy kiillottomana kasvoille. Koostumus saisi olla kuivalle iholle hieman kosteuttavampi, mutta muuten tykkään tästä edullisesta perusvoiteesta. Iho on aamulla sileä. Jatkoon!

Kuvat: Valmistajat

Testaamme kosmetiikkatuotteita joka torstai. Lue aiemmat testijutut täältä.