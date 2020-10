Me Naiset

Kaupan hiusväreillä saa hienoja lopputuloksia, kun muistaa pysyä maltillisena ja tutkia väripurkkeja ajan kanssa ennen ostopäätöstä.

Monella on hiusten kotivärjäyksestä vähintäänkin nuoruuden kauhukokemuksia, mutta puuhassa voi oikeasti onnistua, kun mielessä pitää nämä ammattilaisen vinkit:

1. Pysy realistina

Hiusvärit jaotellaan tummuuden mukaan asteikolla numeroilla ykkösestä kymppiin. Numero 1 on musta ja 10 vaalea. Hiusväreillä luvata kahteen asteen muutos suuntaan tai toiseen.

– Suomalaisten yleisin oma hiusväri on seiskatason vaalea. Jos tästä halutaan saada kymppivaalea, halutun lopputuloksen saamiseksi kannattaa tehdä välivaihe eli vaalennus, selittää L'Oréal Paris -hiusvärikouluttaja Sirpa Stenman-Mäkelä.

2. Käytä värikarttaa

Kaupan hiusvärihyllyllä on yleensä hiusväripurkkien vieressä väriopas, jossa on mukana hiustupsuja esittelemässä värisävyjä. Tupsujen lisäksi värioppaassa on muutakin olennaista, kuten vinkkejä värjäykseen ja faktaa väreistä. Näihin kannattaa Stenman-Mäkelän mukaan tutustua huolella.

Värikartasta olennaisinta on tunnistaa hiusten oma väri ja tummuusaste, jotta hiusvärillä voidaan saada aikaan toivottuja tuloksia.

– Kaikkien hiuksissa on mukana punapigmenttiä. Hiusväri poistaa tätä pigmenttiä ja lisää tilalle haluttua, uutta väripigmenttiä. Mitä tummempi tukka, sitä enemmän hiuksessa on punapigmenttiä. Hiukseen jäänyt punapigmentti näkyy hiuksissa värjäyksen jälkeen keltaisuutena, Stenman-Mäkelä kertoo.

Jotta punapigmentti ei pääse sotkemaan värjäystulosta, on olennaista etsiä hiustupsuista omien hiusten lähtökohta ja tutkia, millaiseen muutokseen luvatulla kahden asteen muutoksella voidaan päästä. Värikartasta voi myös selvittää, taittaako valittu hiusväripurkki lämpimään vai kylmään.

3. Tutki pakettia tarkasti

Hiusväripakettien mallikuvien hiukset näyttävät aina upeilta ja hehkeiltä, mutta kuvien lumoon ei kannata haksahtaa liikaa, Stenman-Mäkelä muistuttaa.

– Kannattaa pitää mielessä, että hiusväriä ostamalla ei saa samoja hiuksia tai tyyliä, mikä mallilla on.

Mallikuvan sijaan huomio kannattaa kiinnittää purkin päädyssä olevaan hiuksien lähikuvaan. Stenman-Mäkelän mukaan tämä kuva on otettu kovalla valaistuksella, ja niissä väri näyttää siksi erityisen vaalealta. Paketista olisikin hyvä peittää kaikkein vaalein kohta ja katsoa tumminta kohtaa tukasta, jotta oma mielikuva lopputuloksesta pysyy realistisena.

– Kaikkein vaalein kohta on juurikin se, mitä paketista ei tule, Stenman-Mäkelä sanoo.

4. Vaihtamalla harvoin paranee

Onnistuneen kotivärjäyksen salaisuus on maltillisuudessa, neuvoo Stenman-Mäkelä. Kaikkein todennäköisimmin värjäys onnistuu, kun valitsee sävyn, joka on lähellä hiusten omaa sävyä. Kun hyvä väri on kerran löytynyt, ei sitä kannata ihan hevillä lähteä vaihtamaan.

– Kun sopiva väri on löytynyt, tulee kotivärjäyksestä helppoa, kun samaa väriä levitetään aina vain tyveen.

Vaaleissa väreissä Stenman-Mäkelä painottaa erityisesti sitä, että uudelleen värjättäessä väri todellakin levitetään vain tyveen.

– Kun hiuksesta on edellisellä värjäyskerralla ja mahdollisilla vaalennuksilla jo eliminoitu kaikki punapigmentti, alkaa se taittamaan siniseen, jos hiukseen levittää taas vaaleaa väriä.