Instagramissa leviää tunnisteella #imwithsanna merkittyjä kuvia, joilla halutaan osoittaa tuki pääministeri Sanna Marinille ja vapaalle pukeutumiselle. Myös moni tunnettu kasvo on jakanut bleiserikuvan.

Viime perjantaina sosiaalisessa mediassa, lehtijutuissa ja niiden kommenttikentissä kohistiin pääministeri Sanna Marinin (sd) yllä nähdyistä koruista, syvästä kaula-aukosta ja rintaliivittömyydestä.

Stylisti Suvi Poutiainen oli stailannut Marinin Trendi-lehden henkilöhaastatteluun Kalevala Korun koruihin ja niin ikään kotimaisen vaatemerkki Hálon housupukuun.

Pian lehden julkaisun jälkeen pääministerin esiintymistä ilman rintaliivejä ja paitaa alettiin kritisoida.

Muun muassa Ilta-Sanomien toimittaja kirjoitti seuraavana päivänä, kuinka pääministerin muotikuvista roihahtanut keskustelu ”sattui nuoren naisen sieluun”.

Eikä hän ollut ainoa. Twitterissä ja Instagramissa alkoi levitä viikonloppuna kuvia, joissa suomalaisnaiset pukeutuivat kuin Sanna Marin – tummaan jakkuun ilman liivejä tai paitapuseroa.

Nyt kuvia on jaettu tunnisteilla #imwithsanna ja #imwithsannamarin jo useita satoja. Myös tunnetut kasvot ovat osallistuneet bleiserikuvien jakamiseen ja keskusteluun naisten arvostelusta, haukkumisesta ja alaspäin polkemisesta muun muassa pukeutumisen kautta.

Laulaja Hanna Pakarinen jakoi sunnuntaina kuvan hashtageilla #imwithsanna ja #naisvihanäkyväksi.

Moni muistuttaa, että naisviha näkyy yhteiskunnassa jatkuvasti esimerkiksi naisten pukeutumisvalintojen arvostelun kautta.

– Isänmaallisena ihmisenä en voi hyväksyä Suomen pääministeriin Sanna Mariniin kohdistuvaa naisvihaa. Eikö Suomen pitäisi olla se tasa-arvon mallimaa? Vaikka ei pitäisi kaikista Marinin ajatuksista tai teoista, niin hänen pukeutumisensa kommentointi ja sen kautta hänen ammattitaidon kyseenalaistaminen on asiatonta. On yksinkertaisesti vain äärimmäisen sovinistista ja noloa, että suomalaiset nälvivät oman pääministerinsä pukeutumista. Se on epäisänmaallista, kirjoittaa omassa julkaisussaan toimittaja Ina Mikkola.

– Sen olen todennut monesti, että kun asia-argumentit loppuvat, alkaa ulkonäön kommentointi, tytöttely ja huorittelu, Mikko jatkaa.

Mikkola kertoo saaneensa vuosia mediassa työtä tehneenä toimittajana osakseen paljon ulkonäköön ja tyyliin liittyvää nälvimistä, ohjeistusta ja vähättelyä.

– Haluan tällä kuvalla osoittaa tukeni niin pääministerin stailaukselle kuin ammattitaidolle, sekä naisten vapaudelle pukeutua ihan miten itse haluavat.

Tyyliä metsästämässä -bloggaaja ja parhaillaan Suurin pudottaja Suomi -ohjelmassa nähtävä Veera Korhonen puolestaan kysyy, muuttuisiko maailma jo seuraavan sukupolven naisia varten.

– Mitä luulette, jokohan seuraava tai edes sitä seuraava sukupolvi sais elää maailmassa, missä naisen ammattitaitoa, luonnetta ja ihmisarvoa ei määritellä esimerkiksi kaula-aukon perusteella? Siihen on valitettavasti vielä ihan helvetisti matkaa, mutta pakko uskoa, että koko ajan mennään edes vähän eteenpäin. Uskoa muhun valaa mm. meidän mahtava pääministerimme, hän kirjoittaa.

Suomen tunnetuimpiin bloggaajiin kuuluva Sara Vanninen kehottaa tuomaan epäkohtia aktiivisesti esiin.

– Jokainen nainen saa toteuttaa itseään pukeutumalla just niin kuin haluaa. Se mitä sulla on päällä ei kerro sun pätevyydestä tai osaamisesta yhtään mitään. Naisviha on todellinen ongelma. Ammattitaidon vähättely ulkonäön perusteella on yksi esimerkki naisvihan ilmentymisestä. Nää mallit ja asenteet on syvällä, mutta niistä irtaantuminen ei ole mahdotonta. Jatketaan keskustelua ja epäkohtien esiin tuomista! hän toivoo tekstissään.

Myös muun muassa laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra, bloggaaja Jenni Rotonen ja vastuullisuusvaikuttaja, blogisti ja puhuja Outi Les Pyy nähtiin pelkissä bleisereissä.