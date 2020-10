Kauneusjoulukalenterit ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana yhdeksi loppuvuoden odotetuimmista kosmetiikkahankinnoista.

Kalentereita löytyy suosikkibrändeiltä, eri kategorioissa ja hintaluokissa, luonnonkosmetiikan puolelta ja suurten kauneusverkkokauppojen tekeminä kokoelmina.

Avasimme ennakkoon seitsemän.

The Body Shop Make It Real Together Ultimate Advent Calendar, 149 €

25 luukkua

Sisällön arvo 346,50 €

Lupaus: Sisältää hemmottelevia ja elvyttäviä, sekä pieni- että täysikokoisia yllätystuotteita merkin kylpy-, vartalo-, hius-, kasvo- ja meikkisarjoista.

Arvosana: 3 / 5

Arvio: Heti pisteitä monen tuotteen täysikokoisuudesta: kalenteri on ehdottomasti testin painavin, ja suurista luukuista paljastuu kunnon tuotteita. Kalenteri on älyttömän kaunis ja koristaa jouluisena myös kotia. Plussaa tukevuudesta, tämä pysyy vankkana pystyssä!

Sisältö on tuttua ja turvallista Body Shopia ja vastaa perustarpeisiin muutamaksi kuukaudeksi. Kalenteri sopii todella perinteiselle kosmetiikankäyttäjälle. Joukossa on vain pari erikoisempaa ja mielenkiintoisempaa ihonhoitotuotetta, muuten sisältö on hyvin perinteistä vartalo-, hius- ja suihkutuotetta. Mikään tuoteryhmä ei korostu liikaa, mutta meikkejä on selvästi vähemmän. Sisältöä on tosin vaikea kuvitella yli 300 euron arvoiseksi.

Käytännöllinen joulukalenteri, jossa ei ole mitään yllättävää, mutta jonka tuotteet tulevat varmasti käyttöön. Muista, että Body Shop tunnetaan huumaavasta tuoksumaailmastaan.

TwistBe luonnonkosmetiikkakalenteri, 179 €

24 luukkua

Sisällön arvo 380 €

Lupaus: Käsin pakattu kalenteri sisältää kattavasti kaikki ne tuotteet, mitä hyvään ihonhoitoon tarvitaan. Tuotteet ovat hyödyllistä luonnonkosmetiikkaa, ja tuotevalikoima on monipuolinen. Sisältää 14 täysikokoista, 9 matkakokoista ja 2 näytekokoista tuotetta.

Arvosana: 3 / 5

Arvio: Söpö ja kodikas kalenteri! Jokaiselle päivälle on pakattu käsin luukku, joka on kuin joululahjapaketti. Ihanaa, että tästä tulee vain paperi- ja pahvijätettä.

Tämä sopii innokkaalle luonnonkosmetiikkahifistelijälle. Avaajan täytyy olla todella kiinnostunut ihonhoidosta, jotta tuotteisiin jaksaa tutustua ja perehtyä. Jonkinlaiset ohjeet ja selostukset olisivat olleet kiva lisä! Nyt moni tuote vaatii heti googlailua.

Kalenteri on täynnä erikoisempia kuriositeettituotteita, jotka ovat kaukana peruskosmetiikasta. Moni tuotteista tuntuu siltä, ettei niitä ensimmäisenä tarvitsisi kaapissaan, joten kalenteri voisi sopia kosmetiikkafanille, jolla on jo kaikkea. Tämän kalenterin kanssa pääsee tutustumaan todella tuotteisiin, joihin ei muuten olisi tullut tartuttua välttämättä koskaan. Ilahduttavaa, että mukana on myös suomalaista luonnonkosmetiikkaa.

Plussaa aivan ihanista, raikkaista ja aidoista tuoksuista läpi kalenterin! Hinta on testin korkein, mutta hintavaa on sisältökin – ja käsityö. Silti kalenteri tuntuu suhteessa hieman kalliilta.

Lyko Luxury! Sparkling Wishes from Lyko -joulukalenteri, 95,50 €

24 luukkua

Sisällön arvo 440 €

Lupaus: Ultimaattista ihonhoitoluksusta. Sisältää kauneusverkkokaupan parhaiden ja kalliimpien tuotemerkkien tuotteita. Sinulle, joka haluat kokeilla uusia ja jännittäviä tuotemerkkejä.

Arvosana: 4+ / 5

Arvio: Kassi pakkauksena on kiva idea, mutta toteutus on huono. Laukku on halvan näköinen, eikä tunnu jatkokäytössä käytännölliseltä. Itse pussukat ovat ihan söpöt, ja ne voi ripustaa vaikka itsekin roikkumaan. Tästä jää myös seuraavalle vuodelle itsetehdyn kalenterin pussukat.

Plussaa jokaisesta pussista löytyvistä lapuista, jotka kertovat, mitä tuote tekee. Sisällössä on runsaudentuntua! Osasta pusseista paljastuu jopa kaksikin tuotetta. Kauniita purkkeja, kiinnostavia tuotteita, hyviä merkkejä ja ajankohtaisia ihonhoidon ainesosia. Raati arvioi sisällön ideaaliksi 30+-ikäisille. Sisältö keskittyy erityisesti ihonhoitoon ja kasvoihin, mutta mukana on myös hiustenhoitoa ja pari meikkituotetta.

Kalenterista paljastuu erityisesti ihonhoitajalle muutamia todella kivoja yllätyksiä, mutta osa tuotteista voi jäädä etenkin laiskemmalla kosmetiikankäyttäjällä kaapinperälle. Rahalle saa kuitenkin enemmän kuin vastinetta! Erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Tämän voisi todellakin ostaa.

Yves Rocher Adventtikalenteri, 49,90 €

24 luukkua

Sisällön arvo 134 €

Lupaus: Tutustu uutuuksiin ja suosikkituotteisiin. Kalenterista paljastuu niin ihonhoitotuotteita, meikkejä, vartalon- ja hiustenhoitotuotteita kuin tuoksuja.

Arvosana: 2½ / 5

Arvio: Ihanan näköinen kompakti pikkukalenteri. Ulkonäkö on samalla kaunis ja tyylikäs, jouluinen ja suloinen. Sopii pienemmällekin pöydälle.

Jokaisessa luukkupaketissa on pieni kuvaus tuotteen lupauksesta. Monipuolinen, pienten ja kivojen matkakokoisten tuotteiden tutustumis- ja kokeilupaketti. Jos et halua tehdä älytöntä sijoitusta kosmetiikkaan, mutta kaipaat pieniä kauneusyllätyksiä joulukuulle, tämä voisi olla valintasi.

Sisältö koostuu eri kosmetiikkakategorioista meikeistä suihku- ja hiustuotteisiin. Kalenteri voisi olla esimerkiksi äidin ja pienen tyttären yhteinen hankinta. Sisältö ei kuitenkaan missään tapauksessa tunnu yhtään arvokkaammalta kuin kalenterin hinta, eikä näistä luukuista ole luksusta luvassa.

Lumene Beauty Advent Calendar, 89,90 €

24 luukkua

Sisällön arvo 247 €

Lupaus: Kauneusaarteet tekevät joulun odotuksesta hemmottelevan kokemuksen. Kalenterin luukkujen takaa paljastuu 17 ihonhoito- ja 7 meikkituotetta.

Arvosana: 3½ / 5

Arvio: Lumenen kalenteri on nätti, mutta kuten edellisinäkin vuosina, kalenterin luukkuja on hankala avata ja kalenteria pelkkiin pahvisiin verrattuna hankalampi kierrättää.

Kalenterista paljastuu tutun brändin tuotteita laajalla skaalalla. Vain muutama tuote on täysikokoinen, ja kalenteri painottuu ihonhoitoon. Mukana on muutamia meikkejä. Missä ovat hypetetyt uutuudet, aiemmin tänä vuonna lanseeratut tehohoidot? Ihanat C-vitamiinituotteet puolestaan korostuvat.

Jos käytät muutenkin Lumenea, kalenteriin ei voi olla pettynyt. Käytännöllinen hankinta ja loistava testimahdollisuus monelle uudelle tuotteelle. Plussaa kotimaisuudesta. Hinta voisi olla tällä sisällöllä tosin hieman matalampi.

Real Techniques 25 Days of Beauty Advent Calendar, 64,90 €

25 luukkua

Sisällön arvo noin 95 €

Lupaus: Sisältää kokoelman erilaisia meikki-, kauneudenhoito- ja hiusvälineitä.

Arvosana: 1 / 5

Arvio: Tämä kalenteri jää testin jumbosijalle. Sisältö on pettymys. Luukuista paljastuu minikokoisia ja halvan näköisiä siveltimiä, hiusklipsejä ja oheistuotteita. Tuotteet voisivat toimia hyvin meikkaamista aloitteleville esiteineille, mutta kalenterin hinta ei vastaa sisällön laatua. Missä ovat brändin laatusiveltimet ja vastine rahalle? Raati on suorastaan järkyttynyt.

Skincity The Skincare Calendar 2020, 139 €

25 luukkua

Sisällön arvo 460 €

Lupaus: Sisältää ammattitasoista ihonhoitoa, suosituimpien tuotemerkkien bestsellereitä ja uusia tuttavuuksia. Yhteensä luukuista paljastuu 30 ihoa hoitavaa matkakokoista tai täysikokoista tuotetta. Tilaisuus päästä tutustumaan kerralla Skincityn valikoiman uutuuksiin, premium-tuotteisiin ja luksusmerkkeihin.

Arvosana: 4½ / 5

Arvio: Pelkästään kalenterin pakkaus eli valtava, taskullinen meikkilaukku ihastuttaa. Jo se on itsessään yksi lahja!

Luukuista paljastuvista merkeistä ja tuotteista näkee heti, että kalenterissa on tehokkaita ainesosia aikuiselle iholle. Pääpaino sisällössä näyttää olevan muun muassa hapoissa ja puhdistuksessa – voiteet puuttuvat lähes kokonaan. Pientä miinusta siitä, että käytännöllisyys ja perustuotteet uupuvat vahvasti hoitavien erikoistuotteiden joukossa.

Osa pakkauksista on todella pienen näköisiä, mutta useasta luukusta paljastuu myös suurempia pakkauskokoja. Tässä kalenterissa rahoilleen saa vastinetta ja pääsee kokeilemaan montaa merkkiä ja tuotetta, joita ei täysikokoisena välttämättä raaskisi ostaa. Oikea valinta ihonhoitoa arvostavalle, joka haluaa testailla monia uusia tuotteita kalliimmilta luksusmerkeiltä.

Kuvat: Valmistajat

