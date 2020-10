Me Naiset

Usein finnit kasvoissa varastavat kaiken huomion, mutta kipeitä ja ärsyttäviä näppyjä voi ilmestyä muuallekin kehoon. Niiden ehkäisyyn ja hoitoon on kuitenkin olemassa konstinsa.

Kuten kasvojenkin iholla, myös selässä esiintyy satunnaisia finnejä – hyvin samasta syystä kuin kasvoillakin:

– Finnejä syntyy, kun ihohuokoset tukkeutuvat talista ja kuolleista ihosoluista, tiivistää Tessa Budry Bustlelle.

Toinen tavallinen alue, jonne finnejä nousee, on peppu. Pakaroiden finnit johtuvat usein kuitenkin eri asiasta kuin selkänäpyt: peppufinnejä ei yleensä aiheuta liiallinen tali.

Näin hoidat selkäfinnit

Selän finnejä on Budryn mukaan kahdenlaisia, tulehduksellisia ja tulehduksettomia. Valko- ja mustapäät ovat epäpuhtauksia, joissa ei ole tulehdusta. Tulehduksellisia näppyjä on puolestaan erilaisia: sellaisia, joissa ei ole ja joissa on sisällä märkää, ja niiden lisäksi kystia ja kudosnystyjä.

Selän finnejä aiheuttaa esimerkiksi kuukautisten, hormonaalisen ehkäisyn tai stressin aikaansaama hormonaalinen vaihtelu. Sen sijaan syitä, joihin pystyy itse vaikuttamaan helpommin ovat hiki, hajustetut pyykinhuuhteluaineet ja tiukat vaatteet.

Ensisijainen selän epäpuhtauksien ehkäisykeino on hikisten treenivaatteiden riisuminen niin pian urheilun jälkeen kuin mahdollista. Sen jälkeen sekä kroppa että vaatteet ansaitsevat pesun – suihku vie iholta hien ja ylimääräisen öljyn, ja treenivaatteiden pesu estää bakteerien kertymisen vaatteisiin ja siirtymisen iholle.

Budryn mukaan selän finnejä kannattaa puhdistaa puhdistusaineella, jossa on esimerkiksi salisyyli- eli BHA-happoa. Myös ihon kuorimista kannattaa kokeilla. Hellävarainen kuorinta poistaa ihon pintakerroksen vanhat, jo kuolleet ihosolut, jotka turhaan tukkivat huokosia.

Kuten muitakaan näppyjä, selänkään finnejä ei saisi puristella, vaan niiden pitäisi antaa parantua ilman poksauttelua. Jos nämä keinot eivät auta vähentämään finnejä, suositellaan kääntymistä ihotautilääkärin puoleen.

Peppufinneille kyytiä

Pakaroiden näppylät syntyvät usein ärsytyksen seurauksena. Ihon hankaus tai ärtyminen voi johtua esimerkiksi liian kireistä alusvaatteista, sheivaamisesta tai turhan tuhdin vartalovoiteen käytöstä. Myös liika istuminen aiheuttaa peppufinnejä: jatkuva kontakti vaatteen läpi, istumisen aiheuttama lämpö sekä kunnollisen veren- ja lymfakierron estyminen ovat omiaan aiheuttamaan näppyjä.

Vaikka peppufinnit voivat syntyä eri syistä kuin selän näpyt, niitä saa hoidettua samalla tavalla. Kuorinta pitää ihohuokoset puhtaina, ja tiukoissa, mahdollisesti hikisissä vaatteissa oleilun sijaan kannattaa suosia hengittäviä vaatteita ja materiaaleja.

Karvanpoisto kannattaa toteuttaa puhtaalla ja terävällä höylällä myötäkarvaan, ja iholle on hyvä valita kevyt kosteusvoide, jossa on esimerkiksi hyaluronihappoa.

Muista myös kasvojen finnien oikeaoppinen hoito

