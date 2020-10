Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Silmämeikki hohtaa nyt murretuissa väreissä ja hehkuvissa koostumuksissa. Väripaletti kootaan esimerkiksi viinistä, kurpitsasta, sinapista ja salviasta.

Bustle listaa syksyn muodikkaimpia luomivärisävyjä.

Kokosimme joukosta upeat vaihtoehdot, joilla luo silmämeikin jokaiseen makuun ja jokaiselle silmänvärille.

Salvianvihreä

Pukeutumisen puolelta ja esimerkiksi kynsilakoista tuttu salvianvihreä eli sage siirtyy nyt silmäluomillekin. Se näyttää ihanalta yksinään tai paritettuna esimerkiksi rusehtavien, punertavien ja oranssien sävyjen kanssa.

Rihannan meikkimerkki Fenty Beautyn Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow Palettea saa tilattua myös Suomeen, noin 22 €. Vihreän sävyjä löytyy Money-paletista.­

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette -luomiväripaletissa on sekä salvianvihreään trendiin että muihinkin syksyn luomivärihitteihin sopivia sävyjä, 23,50 €.­

Sinappi

Sinapinkeltaista voi sutia luomille kauttaaltaan.

Upea sinapinkeltainen löytyy esimerkiksi Macin Eye Shadow X 9 -luomiväripaletista, 44,90 €.­

Kupari

Kupari näyttää silmämeikissä ihanalta aina, mutta nyt se on taas ehdottomien trendivärienkin listalla.

Macin Dazzleshadow-luomiväri sävyssä Slow/Fast/Slow taikoo kupariset luomet, 23,50 €.­

Läpinäkyvä glitter

Hileitä ja glitteriä on nähty silmämeikeissä runsaasti jo monta vuotta putkeen, mutta erityisen ihanalta näyttää nyt tyyli, jossa luomilla ei ole muuta kuin glitterhilettä. Läpinäkyvä look on raikas ja trendikäs.

Moni Urban Decayn Stoned Vibes -luomiväripaletin glitterisistä väreistä tuo luomille tyylikästä shimmeriä vain pienellä sävyvivahteella, 56 €.­

Laivastonsininen

Sinisen sävyistä valitaan syksyksi syvä navy eli laivastonsininen.

Clarinsin Ombre Satin -luomiväri on voidemainen ja levittyy luomille helposti ja trendikkäästi vaikka vain sormin, 25,90 €.­

Kurpitsa

Kirkkaampia värejä rakastava säväyttää tänä syksynä kurpitsanoranssilla.

Bobbi Brownin Luxe Eye Shadow Rich Metal -luomivärinapista saa samalla kurpitsaa ja metallinhohtoa, 40,90 €.­

Hehkuviini ja marjan sävyt

Inspiroidu lempiviinistäsi, syvänpunaisista marjoista tai violettiin taittavasta syvästä luumusta ja tee silmämeikki näiden värien eri sävyillä. Tyyli toimii joko syvän mattaisena tai ripauksella glitteriä.

Wet n Wildin Color Icon Eyeshadow Quads -luomiväripaletin sävyjä yhdistelemällä saa tehtyä kauniin syksyisen silmämeikin, 6,50 €.­

Maybellinelta löytyy Color Sensational Mono -luomiväri sävyssä Rockstar, jolla tuot luumua luomille, 7,90 €.­