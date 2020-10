Me Naiset

Miltä muoti näyttää tänä syksynä ja talvena? Kysyimme neljältä asiantuntijalta, mitä vaatekaupoista kannattaa bongata juuri nyt.

Erilaisia neuleliivejä on nähty muotiviikoilla maailmalla. Nyt neuleliivit ja neuloskaulurit saapuivat myös vaateliikkeisiin.­

– Syksyn ehdottomasti tärkeimpiin avaintuotteisiin kuuluvat erilaiset neuleet. Neulemalleista löytyvät tänä vuonna klassiset perusmallit, muhkeat poolokaulukset, neulemekot, neulesetit ja oversize-mallit, Lindexin myynti-, markkinointi- ja PR-päällikkö Eva Kujansivu luettelee.

Perinteisten neulepuseroiden, -takkien ja -mekkojen lisäksi mallistossa nähdään pitkästä aikaa myös takavuosilta tuttu neulevaate.

– Yksi syksyn avaintuote on erilaiset pull over -neuleliivit ja neuloskaulurit. Nämä on helppo yhdistää takin alle lämmittämään, tai yhdistää liivi esimerkiksi kauluspaidan tai poolon kanssa.

Neuleliivit ovat jälleen muodissa, Lindexiltä ja Stockmannilta raportoidaan. Sellaisen voi pukea esimerkiksi poolopaidan tai paitapuseron päälle.­

Samaa kerrotaan Stockmannilta.

– Neuleet ovat syksyn ja talven trendeissä iso juttu, ja neuleliivit ovat nyt tosi trendikkäitä, naisten muodin valikoimasta vastaava Maiju Niskanen sanoo.

Neuleliivityyliä muotiviikoilta.­

Löytyykö kaapistasi luottoneule ja -bleiseri?

Sokoksen naisten muodin ryhmäpäällikkö Mari Viri kuvailee kaksi erilaista ajankohtaista tyyliä:

Retrotyyli, joka henkii 70-lukua huivi- ja rusettikauluksilla, pooloilla, neulemekoilla, paisley- ja graafisilla kuoseilla ja saappailla, sekä klassinen tyylikkyys romanttisilla elementeillä ja toisaalta rouheudella, jossa esimerkiksi puseroissa ja neuleissa nähdään naisellista pitsiä ja vastapainona naiselliselle tyylikkyydelle puetaan rouheita parkatakkeja ja nilkkureita.

Entä mitkä ovat kauden must-hankinnat?

Viri vinkkaa etsimään esimerkiksi aikaa kestävän klassikkoneuleen laadukkaassa materiaalissa.

– Sen voi yhdistää kaikkeen, mekkojen päälle ja hameiden ja nahkahousujen kanssa.

Perinteinen neule laadukkaista luonnonmateriaaleista kuuluu hyvään syystyyliin, muun muassa Sokokselta vinkataan.­

Myös bleiseri kuuluu kauden hittivaatteisiin.

– Rennon tyylikäs bleiseri, josta saa monta asukokonaisuutta mekkojen, farkkujen, erilaisten housujen ja hameiden kanssa, Viri listaa.

Ylisuuret ja maskuliiniset bleiserit kuuluvat ajanmukaiseen pukeutumiseen. Ne sopivat niin hame- ja mekko- kuin housutyyleihinkin.­

Bleiserin voi vyöttää kiinni ja yhdistää esimerkiksi rouheisiin nilkkureihin.­

Housuissa saa puolestaan olla vajaa lahje.

– Vajaamittaiset housut, jotka voi yhdistää loafereihin ja nilkkureihin. Näyttävät sukat saa näin myös kivasti näkyviin, Viri vinkkaa.

Nahkaa housuista hameisiin

Läpi liikkeiden nimetään myös selvä materiaalitrendi. Sekä Sokos, Stockmann että KappAhl kertovat nahan nousevan syysmuodissa esiin.

– Tekonahka ja nahka ovat iso juttu. Suosiotaan kasvattaa myös värillinen nahka, Stockmannin Maiju Niskanen sanoo.

– Denim on kestosuosikki, mutta tämän rinnalla nähdään samettia ja keinonahkaa housuissa, paidoissa ja hameissa, KappAhlin Heli Ahopelto sanoo.

Nahka kuuluu syyspukeutumisen trendeihin, kerrotaan vaatekaupoista.­

Nahka- ja keinonahkavaatteet eri väreissä ovat avainasemassa syksyn ja talven pukeutumisessa. Myös puhvihihat kuuluvat hetken trendeihin.­

Puhvihihainen pusero on sesongin hitti

Entäpä perusvaatteet, farkut ja paitapusero? Tutuissa vaatekappaleissa nähdään syys-talvikaudella omat trendinsä.

– Farkuissa näemme useita kestosuosikkimalleja suoralla tai leveällä lahkeella, mom-mallia sekä korkeampivyötäröisiä ja hyvin istuvia malleja, Lindexin Eva Kujansivu sanoo.

Farkuissa on nyt paljon suoraa tai levenevää lahjetta.­

KappAhlilla hetken hittipusero on selvä:

– Tänä syksynä kannattaa hankkia puhvihihainen pusero, jonka voi yhdistää farkkuihin, housuihin tai hameeseen. Läpikuultavat puserot organzasta ja meshistä ovat myös tämän syksyn trendi. Housuissa näemme korkeita vyötäröitä ja leveneviä lahkeita, Ahopelto sanoo.

Puhvihihat ja läpikuultavat materiaalit ovat trendikkään yläosan elementtejä.­

Suosikkilaukku kruunaa tyylin

Muotiviikkojen katumuodista ja näytöslavoilta tuttu laukkutyyli on saapunut myös ketjuliikkeiden valikoimaan. KappAhlilta vinkataan lopuksi ajankohtainen veskavalinta:

– Tänä syksynä tikatut laukut ovat uusia ja muodikkaita.