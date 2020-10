Kaipaavatko hiukset ja kasvot kosteutusta? Kauneustoimittaja vinkkaa kuukauden huipputuotteet.

Kauneustoimittaja kokoaa yhteen joka kuukausi vakuuttavimmat kosmetiikkatuotteet ja toimivat uutuudet.

Kiharan ja kuivan tukan lempinaamio

Luonnonkihara tukkani on luonnostaan aina kuiva ja kosteutta janoava. Olen luottanut curly girlienkin suosimaan banaanimaskiin jo monta purkkia peräjälkeen, mutta hetki sitten tartuin Schwarzkopfin vihreään jättinaamiopurkkiin. Näin pehmeitä ja kosteutettuja hiuksia minulla ei ole tainnut olla koskaan! Jopa afrohiukselle sopivana mainostettu hiusnaamio on rikastettu kookos-, avokado-, risiini- ja viinirypäleensiemenöljyllä, ja lupauksensa mukaan se tuntuu ravitsevan syvältä. Plussaa ihanasta, kevyestä tuoksusta, silikonittomuudesta ja jättimäisestä koosta.

Schwarzkopf Mad About Curls Superfood Mask, 25,90 € / 650 ml.­

Kevyt kosteusvoide meikin alle

Syksy ja kuiva ilma saapuivat – tervetuloa, myös kuiva iho. Syys-lokakuu on monelle taitekohta, jolloin iho alkaa vaatia lisäkosteutusta. Itse kaivoin kokeiluun Estée Lauderin pitkäaikaista kosteutusta lupaavan päivävoiteen. Voide levittyy iholle lähes huomaamattomana kerroksena, kevyen ja ilmavan geelimäisenä, ja toimii loistavana pohjana meikille. 72 tunnista en tiedä, mutta ainakin päivän ajaksi sain kasvoille kunnolla kosteutta.

Estée Lauder DayWear Anti-Oxidant 72h-Hydration Sorbet Creme SPF 15, 49 € / 50 ml.­

Kotimainen, supertehokas kynsilakanpoistaja

Kävin hakemassa tavaratalon kynsilakkaosastolta pikareissuna uuden kynsilakanpoistoaineen ja nappasin mielenkiinnosta Lumenen purkkimallin testiin. Vanulapuilla pyyhkimisen sijaan sormenpää upotetaan sienen sisältävään purkkiin, ja lakan pitäisi liueta pois itsestään parilla pyöräytyksellä. Ahkerana lakkaajana olen testannut erilaisia poistoaineita, mutta kotimainen tuote pääsi yllättämään: lakan liukenemisessa ei mennyt kuin muutama sekunti. Tämä jää todellakin käyttöön. Ei sisällä asetonia.

Lumene Nordic Chic Express Nail Polish Remover, 7,90 € / 70 ml.­

Värillinen silmänalusvoide kirkastaa ja kosteuttaa

Medik8:n uusi lanseeraus sopii jokaiselle, joka haluaa peittää tummia silmänalusia kevyesti ja huomaamatta. Silmänalusvoide sekä kosteuttaa että sisältää valoa heijastavia mineraalipigmenttejä, jotka kirkastavat ihoa – ja ilmettä – tehokkaasti. Värillinen voide peittää silmänalusilta suurimman tummuuden ja lupaa vähentää turvotusta. Superkosteuttajana tunnettu hyaluronihappo puolestaan hoitaa kuivuudesta johtuvat pienet juonteet kadoksiin. Tästä voisi innostua myös muuten meikeistä kaukana pysyvä tyyppi!

Medik8 Illuminating Eye Balm, 47 € / 15 ml.­

Ihana peitevoideuutuus

Hieman samaan sarjaan sujahtava meikkiuutuus on L’Oreal Paris’n Eye-Cream in a Concealer, joka on nimensä mukaan silmänympärysvoide ja peitevoide samassa. Peitevoide meikkaa silmänaluset selvästi piiloon, mutta samalla tuote tuntuu kosteuttavalta: tässäkin koostumuksessa on hyaluronihappoa. Varsinkin kuivaihoisen lemppari syksyn ja talven arkimeikkiin!

L’Oréal Paris True Match Eye-Cream in a Concealer, 13,90 € / 2 ml.­

Sivellinhankinta peitevoiteille

Edellisen silmänalus- ja peitevoiteen levittäminen onnistuu ihan hyvin esimerkiksi sormin tai munameikkisienellä, mutta erityisen kivasti ne ovat asettuneet silmänalusille peitevoidesiveltimellä. MakeTheMaken hinta-laatusuhteeltaan loistavalta tuntuva concealer-sivellin on tiivis ja pehmeä, valmistettu vegaanisesta synteettisestä Taklon-kuidusta ja suunniteltu erityisesti herkälle silmänympärysalueelle. Voidemaiset tuotteet levittyvät sillä ohuesti ja nätisti ohuelle silmänalusiholle.