Me Naiset

Tyyli | Me Naiset

Perusteellinen pesu ja täsmätuotteet varmistavat, että finni ei ikinä ehdi iholle näkyviin.

Satunnaisia näppyjä torjuessa ajoitus on avainasemassa: jos näpyn tuntee kuumottelevan ihon alla, mutta ihon pinnalle ei ole vielä ilmestynyt täyteen mittaansa kasvanutta, valkopäistä näppyä, on epäpuhtaus vielä hallittavissa ja jopa tukahdutettavissa.

Muun muassa Cosmopolitan on vinkannut vaiheet, joilla saat taltutettua finnit.

Älä räplää

Finnissä on tyypillisesti kyse ihossa olevasta tulehduksesta. Vaikka ihossa kuinka sykkisi, olennaisinta on, että potentiaalista näppyä ei ryhdy räpläämään. Sormista kantautuu kaikesta käsienpesusta huolimatta ihohuokoseen vain lisää pöpöjä ja epäpuhtauksia, jotka saavat finnin vain ärtymään lisää.

Tartu tiettyyn putsariin

Kun finnin tuntee muodostuvan ihoon, paras ensiapu on pestä kasvot joko kokonaan tai puhdistaa iho hoidettavana olevalta alueelta. Paras tuote tähän puuhaan on salisyylihappoa sisältävä putsari, joka syväpuhdistaa ihohuokoset ja starttaa näpyn eliminoimisen.

Aco Spotless Deep Cleansing Daily Wash -puhdistusaine syväpuhdistaa ihohuokoset, 12,20 € / 200 ml.­

Kokeile kylmää

Kun finnin maaperä on puhdistettu, kannattaa sille laittaa hetkeksi kylmää. Kankaaseen kääritty pakastevihannespussi sopii puuhaan mainiosti. Kylmä rauhoittaa ihon tulehdustilaa sekä laskee turvotusta ja helpotta sykkivään tunteeseen. Viilennä finniä viiden minuutin jaksoissa yhteensä kymmenen minuuttia tai vartin verran.

Hoida paikallisesti täsmätuotteilla

Finnin syntymistä edesauttavat ihon liiallinen talintuotanto, kuolleet ihosolut ja iholle kertynyt lika sekä bakteerit. Bakteereja vastaan iholle on viilennyksen jälkeen hyvä levittää nimenomaan näpyille tarkoitettua paikallishoitotuotetta. Olennaista on, että näpyn nitistämiseen tarkoitetussa tuotteessa on mukana näppyä kuivattavia ainesosia, kuten salisyylihappoa tai sinkkioksidia.

Lieracin Sebologie Stop Spots -hoitotiiviste toimii iholla kuin ihme: illalla näpylle levitetty kaksitehoinen aine on aamuun mennessä kadottanut finnin, 20,40 € / 15 ml.­

Medik8:n Blemish SOS -näppygeelissä on vahvinta reseptivapaata salisyylihappoa, 45 € / 15 ml.­

Epäpuhdaskin iho kaipaa kosteutusta

Vaikka iholle ilmaantuisi epäpuhtauksia, on tärkeää muistaa kosteuttaa kasvoja. Kun ihon oma suojakerros pysyy kunnossa, eivät finnitkään pääse iskemään sille yhtä helposti. Jos iho on helposti rasvoittuva, valitse sille kevyempi, geelimäinen kosteusvoide, jossa on mukana esimerkiksi superkosteuttavia ja ihoa suojaavia keramideja.